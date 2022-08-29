Ставил на колени и стрелял. СБУ собрала доказательную базу еще на одного "кадыровца", убившего 5 гражданских в Буче. ФОТО

Служба безопасности Украины идентифицировала командира группы специального отряда быстрого реагирования "Ахмат" управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Чеченской республике, безжалостно убившего пятерых гражданских в Бучанском районе Киевщины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Майору полиции Мусаеву Изнауру Ибрагимовичу объявлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством, (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Досудебным следствием установлено, что военный преступник в составе оккупационных войск РФ участвовал в захвате села Микуличи. Солдаты, совершая насилие и казни, совершали спецрейды для устрашения местных жителей.

"Управляя спецотрядом, Мусаев и его подчиненные, под предлогом предотвращения сотрудничества гражданских с Вооруженными силами Украины, жестоко расстреливали людей. Первой жертвой Мусаева стал 57-летний местный житель, имевший неосторожность выйти из собственного двора. Майор сначала заставил пожилого мужчину встать на колени, а затем из пистолета Ярыгина "Грач" выстрелил ему в затылок. После чего оккупанты притащили тело убитого в дом еще одного местного, которого также убили выстрелом в голову.

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Следующими жертвами стали супружеская пара, которую тоже поставили на колени и убили, и 67-летняя женщина, которой выстрелили в висок. Фактически в течение получаса Мусаев вместе с подчиненными убили пятерых невинных людей", - говорится в сообщении.

СБУ продолжает тщательно расследовать его причастность к совершению других преступлений в Киевской области. Документирование и досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного управления Службы безопасности в г. Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.