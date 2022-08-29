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Новости Фото Война
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Ставил на колени и стрелял. СБУ собрала доказательную базу еще на одного "кадыровца", убившего 5 гражданских в Буче. ФОТО

Служба безопасности Украины идентифицировала командира группы специального отряда быстрого реагирования "Ахмат" управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Чеченской республике, безжалостно убившего пятерых гражданских в Бучанском районе Киевщины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Майору полиции Мусаеву Изнауру Ибрагимовичу объявлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством, (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Ставил на колени и стрелял. СБУ собрала доказательную базу еще на одного кадыровца, убившего 5 гражданских в Буче 01

Досудебным следствием установлено, что военный преступник в составе оккупационных войск РФ участвовал в захвате села Микуличи. Солдаты, совершая насилие и казни, совершали спецрейды для устрашения местных жителей.

"Управляя спецотрядом, Мусаев и его подчиненные, под предлогом предотвращения сотрудничества гражданских с Вооруженными силами Украины, жестоко расстреливали людей. Первой жертвой Мусаева стал 57-летний местный житель, имевший неосторожность выйти из собственного двора. Майор сначала заставил пожилого мужчину встать на колени, а затем из пистолета Ярыгина "Грач" выстрелил ему в затылок. После чего оккупанты притащили тело убитого в дом еще одного местного, которого также убили выстрелом в голову.

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Следующими жертвами стали супружеская пара, которую тоже поставили на колени и убили, и 67-летняя женщина, которой выстрелили в висок. Фактически в течение получаса Мусаев вместе с подчиненными убили пятерых невинных людей", - говорится в сообщении.

СБУ продолжает тщательно расследовать его причастность к совершению других преступлений в Киевской области. Документирование и досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного управления Службы безопасности в г. Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

армия РФ (19224) СБУ (19898) убийство (6484) чеченцы (212) Буча (460)


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Топ комментарии
+14
Знайти і четвертувати на площі, в прямому ефірі, щоб знали як робити не треба.
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29.08.2022 13:16
+10
Імітація роботи ,СБУ ,,, ********,,,в своїй країні такими слабо займатися ??? Да він срать хотів,,, провадження ,,, клоуни
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29.08.2022 13:38
+8
Чому у нас досі не заслали агентів на кацапію які вбивали б цих покидьків?
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29.08.2022 13:20
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Знайти і четвертувати на площі, в прямому ефірі, щоб знали як робити не треба.
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29.08.2022 13:16 Ответить
хай живе, але його дітей знищити
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29.08.2022 14:07 Ответить
та все вони знають, вони садюгі. Але в прямому ефірі на площаді - цього робити не треба, це використають проти нас. Не переймайтеся, хтось його забаранить.
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29.08.2022 18:34 Ответить
Чому у нас досі не заслали агентів на кацапію які вбивали б цих покидьків?
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29.08.2022 13:20 Ответить
Всьому свій час... Принаймні маю на це надію...
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29.08.2022 13:24 Ответить
Кого, Буданова який злив операцію- рейд у Крим в 2016 році?
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29.08.2022 13:51 Ответить
Злив операцію, яку сам очолював, щоб самому отримати кулю ворога. Тоді б точно ніхто нічого не запідозрив. Геніяльно.
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29.08.2022 14:22 Ответить
Операция прикрытия.выйти без потерь в Крыму и вальнуть (возможно)командира спецназа это хороший бонус в карьере.
Учитывая все его последующие действия и проебы с началом войны(ничего не вижу,ничего не наблюдаю,ударная группировка не сформирована),вполне возможный вариант.
Кто его двигал на главу ГУР, не фсбшный агент Дерьмак?
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30.08.2022 10:27 Ответить
Ну, пля, а остальные ангелы заехавшие ознакомиться с местными достопримечательностями...

задрала имитация деятельности...
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29.08.2022 13:29 Ответить
В міжнародний розшук подали?
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29.08.2022 13:30 Ответить
Імітація роботи ,СБУ ,,, ********,,,в своїй країні такими слабо займатися ??? Да він срать хотів,,, провадження ,,, клоуни
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29.08.2022 13:38 Ответить
Кадыркины членососы очень храбрые. С пленными и безоружными. Особенно они храбры когда у безоружного ещё и руки связаны. А кули, у них сам КаДыркин херой Параши дон и академик барановедения дон, дон-кондом.
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29.08.2022 13:46 Ответить
Отож, я колись ******** свого сусіда, буйного алкаша, тільки наступного ранку, коли протризвів.
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29.08.2022 14:08 Ответить
дон гон-дон дон гондон дон
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29.08.2022 15:25 Ответить
Віддати його живцем диким свиням, а потім, коли його висруть, відправити додому - хай, суки, тішаться...
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29.08.2022 13:53 Ответить
Найти животное и на кол!
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29.08.2022 13:56 Ответить
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29.08.2022 14:05 Ответить
підозра....)))
...........в нашому стилі((((((((((((
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29.08.2022 14:09 Ответить
Я скажу страшную вещь ( да простят меня родственники наших пленных), но мы не должны менять дыровцев, вообще. Они так ничего не теряют, сами могут замучить и убить в плену сколько захотят, зная, что их-то в первую очередь на обмен. Другой вопрос, если они будут знать, что выхода из Украины им не будет, это поумерит пыл и кадыркино желание посылать своих ******** в Украину.
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29.08.2022 14:50 Ответить
сподіваюсь його вівце-рідні не дістануться бєлиє жигулі
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варіант із зрадником ковальовим цілком прийнятний
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29.08.2022 15:23 Ответить
Український Моссад (сподіваюсь його заснують) має у майбутньому виявити усіх чеченців, які ступали на землю України у складі рашистських військ і знищити. Там хороших не існує. І це не заклик до знищення чеченського народу, це заклик до знищення покидьків.
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30.08.2022 08:10 Ответить
 
 