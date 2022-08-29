Оккупанты совершили массированный обстрел в Запорожской области, зарегистрировано до 30 ударов, - Нацполиция. ФОТО

В Запорожской области оккупанты совершили массированный обстрел. Полиция зарегистрировала 30 вражеских ударов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, больше всего пострадали город Орехов и близлежащие села. Также ракетами обстреляли объекты инфраструктуры областного центра. В результате вооруженной агрессии ранены граждане.

"Минувшей ночью оккупанты осуществили ракетный обстрел по объектам инфраструктуры города Запорожья. Сильные разрушения получили жилые дома в дачном кооперативе в Шевченковском районе. Некоторые из них не подлежат восстановлению. Ударной волной выбиты окна и повреждено имущество в квартире 9-этажного дома", - говорится в сообщении.

Также в результате вчерашней вооруженной атаки сильные повреждения и материальный ущерб понесли жители Пологовского района.

"Оккупанты били по жилым кварталам Орехова несколько часов подряд. Под вражеский огонь попали 14 улиц районного центра. Местные жители сообщили о разрушении 12 домов и двух квартир. От попаданий снарядов произошло возгорание, огнем поражены жилые и хозяйственные здания. Также повреждены транспортные средства, гаражные помещения, заборы и дворовая территория", - отмечают в Нацполиции.







Кроме того, вражеские снаряды прилетели в села Преображенка и Железнодорожное Пологовского района, в результате чего в домах вылетели окна, повреждены кровельные покрытия, стены и фасады.

В результате вооруженной атаки жители Пологовского района получили осколочные ранения. Травмированные граждане доставлены на лечение в медицинские учреждения.

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