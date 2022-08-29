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В оккупированном Мариуполе развернули флаг Украины на фоне разрушенных россиянами домов. ФОТО

Житель временно оккупированного Мариуполя вышел на крышу дома и развернул сине-желтый флаг.

Об этом сообщает горсовет, передает Цензор.НЕТ.

"Над оккупированным Мариуполем взвился флаг Украины. Так мужчина поздравил родную страну с Днем Независимости Украины.

Житель Мариуполя вышел на крышу дома оккупированного города и на фоне разрушенных россиянами домов развернул сине-желтый флаг, на котором написано: "Мариуполь – это Украина". Также на флаге можно прочесть куплет из Государственного Гимна", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не собирается демилитаризовать зону вокруг ЗАЭС, - Песков

В оккупированном Мариуполе развернули флаг Украины на фоне разрушенных россиянами домов 01
В оккупированном Мариуполе развернули флаг Украины на фоне разрушенных россиянами домов 02

Мариуполь (5712) оккупация (10143) флаг (934)


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Топ комментарии
+36
Респект чуваку, кто выжил в том аду, пока русня стирала город с лица земли, больше ничего не боится!
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29.08.2022 14:24
+34
Українська армія пішла в наступ на Херсонщині. Маємо перші звільнені села!
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29.08.2022 14:33
+25
прикро, коли розумієш, що цей хлопак вартий усього ОП із зе-лупою та дєрьмаком у комплекті...
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29.08.2022 14:32
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сподіваюсь, він розуміє, навіщо так ризикує..
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29.08.2022 14:22 Ответить
А сердце... а душа? Как им объяснить про риск потерять жизнь из-за любви к Украине!
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29.08.2022 14:35 Ответить
Він українець.
І в мене сльози і гордість за таких людей.
Милий чоловіче, нехай тебе оберігає Господь. Молюся.
"Борітеся -поборемо! Нам Бог допомагає!"
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29.08.2022 15:11 Ответить
"Безумству храбрых поем мы песню!"Хай це і сказав Пєшков-Горький,але це дійсно великий ризик...Жаль,що крім фотографа,не було б хоча б одної пари рук,щоб потримала прапор і надпис би читався зразу.Спасибі друже,довгих років тобі життя в Маріуполі і в Україні.Слава Героям!
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29.08.2022 15:12 Ответить
Відомо, що двоє, це партизанський загін. Троє, це партизанський загін і зрадник. Скоріш за все це дружина або подруга. А муж і жона- одна сатана.
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29.08.2022 21:01 Ответить
Слава Украине!

Слава ВСУ !
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29.08.2022 14:23 Ответить
Сегодня в 15:30 стартует американская сверхтяжелая ракета-носитель SLS (Space Launch System) с космическим кораблем Orion с космодрома во Флориде. Она должна в тестовом беспилотном режиме совершить полет к Луне в рамках миссии Artemis 1. Прямая тпансляция:
youtube.com/watch?v=nA9UZF-SZoQ
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29.08.2022 15:04 Ответить
Респект чуваку, кто выжил в том аду, пока русня стирала город с лица земли, больше ничего не боится!
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29.08.2022 14:24 Ответить
Бажано, щоб автономний опір був дуже обережним ...
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29.08.2022 14:25 Ответить
прикро, коли розумієш, що цей хлопак вартий усього ОП із зе-лупою та дєрьмаком у комплекті...
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29.08.2022 14:32 Ответить
А як фсбешна консерва може дорівнювати патріоту?
Адже це вороги по суті.
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29.08.2022 14:44 Ответить
+++
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29.08.2022 15:07 Ответить
Слава Богу, слава Україні. Героїчний вчинок сміливої Людини.

зеленський на його місці засцяв би і скоріш за все пішов служити в окупаційну адміністрацію,
бо така його сциклива натура

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29.08.2022 14:32 Ответить
🤡 💩
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29.08.2022 14:37 Ответить
Українська армія пішла в наступ на Херсонщині. Маємо перші звільнені села!
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29.08.2022 14:33 Ответить
Чекаємо вечірнього звіту від ГШ ЗСУ....🤞✊
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29.08.2022 14:47 Ответить
СЛАВА УКРАЇНІ!!
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29.08.2022 16:57 Ответить
Это он еще безоружный. Представить сложно, что он сделает с кацапами, если ему в руки дать еще автомат. Слава Украине и ее защитникам!
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29.08.2022 14:54 Ответить
повага ГРОМАДЯНИНУ та ПАТРІОТУ
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29.08.2022 15:05 Ответить
Тримайтеся, любі. Вірю, що вже зовсім недовго чекати і Маріуполь і всі наші міста знову будуть вільні.
Можливо просто треба змінити владу в країні.
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29.08.2022 15:06 Ответить
Пані Канівець,так геть владу в Україні.Ставте Порошенка,розганяйте Генштаб,Залужного.Ще живі і Гелетей,і Муженко,та і Назаренко відбувся легким переляком.Заберем Маріуполь-як Слов*янськ,но віддамо Одесу і Київ.Потім зробим який небудь-Бобруйск-1.
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29.08.2022 15:18 Ответить
Та навіщо все так ускладнювати?!
Обрати Кривоноса президентом України і всі зеленські-ермаки-татарови-арахаміі" щезнуть з України "як роса на сонці"...
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29.08.2022 16:17 Ответить
Бережи вас Господь
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29.08.2022 15:25 Ответить
Смелый поступок!
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29.08.2022 15:47 Ответить
 
 