В оккупированном Мариуполе развернули флаг Украины на фоне разрушенных россиянами домов. ФОТО

Житель временно оккупированного Мариуполя вышел на крышу дома и развернул сине-желтый флаг.

Об этом сообщает горсовет, передает Цензор.НЕТ.

"Над оккупированным Мариуполем взвился флаг Украины. Так мужчина поздравил родную страну с Днем Независимости Украины.

Житель Мариуполя вышел на крышу дома оккупированного города и на фоне разрушенных россиянами домов развернул сине-желтый флаг, на котором написано: "Мариуполь – это Украина". Также на флаге можно прочесть куплет из Государственного Гимна", - говорится в сообщении.

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