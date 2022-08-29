В оккупированном Мариуполе развернули флаг Украины на фоне разрушенных россиянами домов. ФОТО
Житель временно оккупированного Мариуполя вышел на крышу дома и развернул сине-желтый флаг.
Об этом сообщает горсовет, передает Цензор.НЕТ.
"Над оккупированным Мариуполем взвился флаг Украины. Так мужчина поздравил родную страну с Днем Независимости Украины.
Житель Мариуполя вышел на крышу дома оккупированного города и на фоне разрушенных россиянами домов развернул сине-желтый флаг, на котором написано: "Мариуполь – это Украина". Также на флаге можно прочесть куплет из Государственного Гимна", - говорится в сообщении.
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+36 wittmann1980
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І в мене сльози і гордість за таких людей.
Милий чоловіче, нехай тебе оберігає Господь. Молюся.
"Борітеся -поборемо! Нам Бог допомагає!"
Слава ВСУ !
youtube.com/watch?v=nA9UZF-SZoQ
Адже це вороги по суті.
зеленський на його місці засцяв би і скоріш за все пішов служити в окупаційну адміністрацію,
бо така його сциклива натура
Можливо просто треба змінити владу в країні.
Обрати Кривоноса президентом України і всі зеленські-ермаки-татарови-арахаміі" щезнуть з України "як роса на сонці"...