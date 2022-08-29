Поврежденная обстрелами крыша зданий Запорожской АЭС видна на спутниковых снимках, - СМИ. ФОТО
На спутниковых снимках от Maxar за 29 августа можно увидеть, что возле оккупированной Запорожской АЭС продолжаются пожары, а на самой станции находится российская военная техника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Схемы.
Кроме того, видна и поврежденная обстрелами крыша зданий ЗАЭС.
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Про це Подоляк заявив у інтерв'ю https://fakty.ua/406508-my-ni-pri-kakih-obstoyatelstvah-ne-pojdem-na-ustupki-rossii---mihail-podolyak Фактам .
За його словами, у перші години після вторгнення, була присутня психологічна неготовність знищувати об'єкти критичної інфраструктури.
"На мою думку, одна з ключових помилок, це коли почалося інтенсивне вторгнення, але ніхто - ні наші громадяни, ні військові, ні ми як органи управління - не міг повірити в те, що це відбувається у XXI столітті та відбувається з нами. Того раннього ранку 24 лютого ми психологічно не були готові підривати мости, наприклад", - сказав Подоляк.
Він додав, що ситуація змінилася вже ввечері 24 лютого.
"Перші кілька годин думали: ми вкладали кошти у комфорт для людей, як тепер руйнувати все це? Ось цю тодішню неквапливість вважаю фундаментальною помилкою. Однак десь о 18:00 вже побачив в очах рішучість: заради захисту країни все руйнуватимемо разом із цими російськими іржавими танками. Ми ж думали, що з того боку теж люди, що вони дбайливо ставитимуться до будинків, мостів та іншої інфраструктури", - розповів Подоляк.
Він також визнав, що влада припустилася стратегічних, інформаційних та кадрових помилок.
"Ви бажаєте знайти стратегічні помилки. Але, як на мене, сьогодні говорити, що Україна припустилася їх, неправильно. Тактичні, ситуативні, деякі інформаційні - так. Кадрові помилки також є, безумовно. Адже одна справа працювати у мирний час, інша - у воєнний. Якщо видно, що людина не справляється з кризою, що перебуває в пригніченому стані, тобто вона не готова приймати рішення і брати на себе відповідальність, її треба швидше позбуватися", - переконаний Подоляк.
Для сохранения города и Запорожской АЭС должен быть удар с Запорожья.
Надеюсь завтра увидим именно его,как направление главного удара.
То й же Кривонос балотувався в президенти, але набрав декілька %. Впевнений на 100%, що якби вибрали Кривоноса сьогодні ситуація не була б такою як є.
Треба робить висновки з помилок.
только забывают что они даже не орки - свиноцабаки это выродки инцеста и снохачества...
забывают падлы одно - какого х** хероическая русня делает на украинской АЭС ???
як вас тут не було, то й не воняло!!! - как говорила Сердючка