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Новости Фото Война
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Поврежденная обстрелами крыша зданий Запорожской АЭС видна на спутниковых снимках, - СМИ. ФОТО

На спутниковых снимках от Maxar за 29 августа можно увидеть, что возле оккупированной Запорожской АЭС продолжаются пожары, а на самой станции находится российская военная техника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Схемы.

Поврежденная обстрелами крыша зданий Запорожской АЭС видна на спутниковых снимках, - СМИ 01
Поврежденная обстрелами крыша зданий Запорожской АЭС видна на спутниковых снимках, - СМИ 02

Кроме того, видна и поврежденная обстрелами крыша зданий ЗАЭС.

Поврежденная обстрелами крыша зданий Запорожской АЭС видна на спутниковых снимках, - СМИ 03
Поврежденная обстрелами крыша зданий Запорожской АЭС видна на спутниковых снимках, - СМИ 04

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Запорожская АЭС (703)


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Топ комментарии
+25
Зелені засцяли - тепер дивіться вище у що все вилилось. Це злочин, за який будуть суди. Тут нічим не виправдатись.
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29.08.2022 20:12
+25
ніхто не засцяв - і 24-го і 25-го і далі все йшло за планом - здати все що можливо до пріднестров*я але потім все пішло не за планом - шалений опір тероборони та ЗСУ поставив у ступор зешоблу начолі з дерьмаком, від якої вони доси не можуть відійти....та і штати нарешті в бритами включилися...
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29.08.2022 20:20
+24
помилка тут одна -вибрали в 2019 році те, що не можна було обирати під час війни. Ось і результати не заставили себе чекати. Хто здав південь?
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29.08.2022 20:15
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Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк визнав, що однією з головним помилок у перші години після повномасштабного вторгнення РФ була неготовність нищити об'єкти інфраструктури, аби зупинити ворога

Про це Подоляк заявив у інтерв'ю https://fakty.ua/406508-my-ni-pri-kakih-obstoyatelstvah-ne-pojdem-na-ustupki-rossii---mihail-podolyak Фактам .

За його словами, у перші години після вторгнення, була присутня психологічна неготовність знищувати об'єкти критичної інфраструктури.

"На мою думку, одна з ключових помилок, це коли почалося інтенсивне вторгнення, але ніхто - ні наші громадяни, ні військові, ні ми як органи управління - не міг повірити в те, що це відбувається у XXI столітті та відбувається з нами. Того раннього ранку 24 лютого ми психологічно не були готові підривати мости, наприклад", - сказав Подоляк.

Він додав, що ситуація змінилася вже ввечері 24 лютого.

"Перші кілька годин думали: ми вкладали кошти у комфорт для людей, як тепер руйнувати все це? Ось цю тодішню неквапливість вважаю фундаментальною помилкою. Однак десь о 18:00 вже побачив в очах рішучість: заради захисту країни все руйнуватимемо разом із цими російськими іржавими танками. Ми ж думали, що з того боку теж люди, що вони дбайливо ставитимуться до будинків, мостів та іншої інфраструктури", - розповів Подоляк.

Він також визнав, що влада припустилася стратегічних, інформаційних та кадрових помилок.

"Ви бажаєте знайти стратегічні помилки. Але, як на мене, сьогодні говорити, що Україна припустилася їх, неправильно. Тактичні, ситуативні, деякі інформаційні - так. Кадрові помилки також є, безумовно. Адже одна справа працювати у мирний час, інша - у воєнний. Якщо видно, що людина не справляється з кризою, що перебуває в пригніченому стані, тобто вона не готова приймати рішення і брати на себе відповідальність, її треба швидше позбуватися", - переконаний Подоляк.
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29.08.2022 20:11 Ответить
Зелені засцяли - тепер дивіться вище у що все вилилось. Це злочин, за який будуть суди. Тут нічим не виправдатись.
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29.08.2022 20:12 Ответить
ніхто не засцяв - і 24-го і 25-го і далі все йшло за планом - здати все що можливо до пріднестров*я але потім все пішло не за планом - шалений опір тероборони та ЗСУ поставив у ступор зешоблу начолі з дерьмаком, від якої вони доси не можуть відійти....та і штати нарешті в бритами включилися...
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29.08.2022 20:20 Ответить
100%
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29.08.2022 20:24 Ответить
Навечір 24 лютого рашисти прицокотіли вже до Мелітополя. Так сказав мер.
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29.08.2022 20:15 Ответить
а що мер-орденоносець від клована робив до 24-го? і що він робить зараз окрім висерів у фейсбуці?
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29.08.2022 20:23 Ответить
у всіх одна спеціалізація - балаболити (м'яко кажучи) і думати, що народ це хава
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29.08.2022 20:26 Ответить
А что он должен был делать?наверное готовился к шашлыкам и надеялся на заминированные и пристрелянные мосты с Крыма но почему то не получилось.оборона страны дело ЗСУ,а не мэра
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30.08.2022 00:06 Ответить
помилка тут одна -вибрали в 2019 році те, що не можна було обирати під час війни. Ось і результати не заставили себе чекати. Хто здав південь?
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29.08.2022 20:15 Ответить
банальний підрив антонівського мосту в перші дні - і Херсон не був би в окупації
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29.08.2022 20:20 Ответить
Тогда с Херсоном было бы тоже что и с Николаевым. Да кстати и будет,на левый берег мы не выйдем,а кацапня будет методично разваливать город...
Для сохранения города и Запорожской АЭС должен быть удар с Запорожья.
Надеюсь завтра увидим именно его,как направление главного удара.
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30.08.2022 00:09 Ответить
помилка тут одна -вибрали в 2019 році
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29.08.2022 20:20 Ответить
Повесить ублюдка ДАВНО надо и нихера это никак не связано с ситуацией Войны и отношения НАТО-ООН. Но быдлу разве что-то можно донести, кроме миски с похлёбкой...
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29.08.2022 20:25 Ответить
2019 в Ураїни був вибір, було багато достойних кандидатів.
То й же Кривонос балотувався в президенти, але набрав декілька %. Впевнений на 100%, що якби вибрали Кривоноса сьогодні ситуація не була б такою як є.
Треба робить висновки з помилок.
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29.08.2022 21:06 Ответить
Бл#, грёбаные рашистские дикие абизяны с пушками
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29.08.2022 20:11 Ответить
свиноцабаки думают что они непобедимы и бессмертны...
только забывают что они даже не орки - свиноцабаки это выродки инцеста и снохачества...
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29.08.2022 20:12 Ответить
А хто такий подоляк? За того подоляка ніхто не голосував.
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29.08.2022 20:15 Ответить
ты голосовал за Голобородька...?
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29.08.2022 20:17 Ответить
це той дятел, який в яника на пеньках підтанцьовував такий самий пристосуванець, як люська дристович
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29.08.2022 20:18 Ответить
а рашаговносми традиционно во всем обвиняют ВСУ и надеются что МАГАТЕ даст преступным действиям нацистов должную оценку и похвалит русню за хероические попытки защитить АЭС от подлых обстрелов ВСУ...
забывают падлы одно - какого х** хероическая русня делает на украинской АЭС ???
як вас тут не було, то й не воняло!!! - как говорила Сердючка
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29.08.2022 20:18 Ответить
вже не є ссилки(
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29.08.2022 20:29 Ответить
Эта миссия пока доберётся да ЗАЭС..,уже можно было сто раз доехать..А во многом вы здесь и правы--потому как просрато теперь гораздо больше, чем могло бы быть нами уничтожено для пользы дела..
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29.08.2022 20:26 Ответить
Ошибка 2019...и народ расплачивается,а они отмазываются...Кошевой уже медаль получил...Верещук Чонгар открывала в феврале...уже медалистка,красивую реконструкцию сделали...минные поля убрали
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29.08.2022 20:31 Ответить
Вони не думали, а для чого вам було думать? Вам люди готові результати своїх розвідок поклали перед носом: нате ***, готуйтеся, плануйте! Можна було скоренько той Чонгар знову замінувати тощо. Півроку у вас було! Дебіли! Вони викручуються як вужі на сковорідці, бо знають що винні.
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29.08.2022 20:34 Ответить

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30.08.2022 01:55 Ответить
 
 