Поврежденная обстрелами крыша зданий Запорожской АЭС видна на спутниковых снимках, - СМИ. ФОТО

На спутниковых снимках от Maxar за 29 августа можно увидеть, что возле оккупированной Запорожской АЭС продолжаются пожары, а на самой станции находится российская военная техника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Схемы.





Кроме того, видна и поврежденная обстрелами крыша зданий ЗАЭС.





Читайте: Зеленский призывает ввести санкции против Росатома за радиационный шантаж на Запорожской АЭС