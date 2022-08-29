Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" родным погибших воинов, удостоенных звания Героя Украины. ФОТОрепортаж

В День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства, Президент Владимир Зеленский передал ордена "Золотая Звезда" членам семей воинов, удостоенных звания Героя Украины посмертно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент подчеркнул, что Украина будет помнить своих защитников и защитниц, а их героизм навсегда останется в истории украинского народа и государства. "Мы сделаем все, чтобы история каждого воина стала известна всем украинцам, всем европейцам, всем в мире. Люди должны ценить то, что сделали и делают наши защитники, обязательно это помнить и уважать", – сказал Зеленский.







Собравшиеся почтили минутой молчания память тех, кто отдал жизнь за Украину.

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Глава государства вручил орден "Золотая Звезда" родным погибших Героев Украины: подполковника Дмитрия Васильева, старшего сержанта Андрея Ивашко, капитана Сергея Пархоменко, главного сержанта Андрея Ханина, мастер-сержанта Владислава Бувалкина, мастер-сержанта Владислава Бувалкина, мастер-сержанта Александра Макаренко, полковника Виталия Кучерявого.



















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