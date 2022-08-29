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Новости Фото Война
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Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" родным погибших воинов, удостоенных звания Героя Украины. ФОТОрепортаж

В День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства, Президент Владимир Зеленский передал ордена "Золотая Звезда" членам семей воинов, удостоенных звания Героя Украины посмертно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский вручил ордена Золотая Звезда родным погибших воинов, удостоенных звания Героя Украины 01

Президент подчеркнул, что Украина будет помнить своих защитников и защитниц, а их героизм навсегда останется в истории украинского народа и государства. "Мы сделаем все, чтобы история каждого воина стала известна всем украинцам, всем европейцам, всем в мире. Люди должны ценить то, что сделали и делают наши защитники, обязательно это помнить и уважать", – сказал Зеленский.

Зеленский вручил ордена Золотая Звезда родным погибших воинов, удостоенных звания Героя Украины 02
Зеленский вручил ордена Золотая Звезда родным погибших воинов, удостоенных звания Героя Украины 03
Зеленский вручил ордена Золотая Звезда родным погибших воинов, удостоенных звания Героя Украины 04

Собравшиеся почтили минутой молчания память тех, кто отдал жизнь за Украину.

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Глава государства вручил орден "Золотая Звезда" родным погибших Героев Украины: подполковника Дмитрия Васильева, старшего сержанта Андрея Ивашко, капитана Сергея Пархоменко, главного сержанта Андрея Ханина, мастер-сержанта Владислава Бувалкина, мастер-сержанта Владислава Бувалкина, мастер-сержанта Александра Макаренко, полковника Виталия Кучерявого.

Зеленский вручил ордена Золотая Звезда родным погибших воинов, удостоенных звания Героя Украины 05
Зеленский вручил ордена Золотая Звезда родным погибших воинов, удостоенных звания Героя Украины 06
Зеленский вручил ордена Золотая Звезда родным погибших воинов, удостоенных звания Героя Украины 07
Зеленский вручил ордена Золотая Звезда родным погибших воинов, удостоенных звания Героя Украины 08

Зеленский вручил ордена Золотая Звезда родным погибших воинов, удостоенных звания Героя Украины 09
Зеленский вручил ордена Золотая Звезда родным погибших воинов, удостоенных звания Героя Украины 10
Зеленский вручил ордена Золотая Звезда родным погибших воинов, удостоенных звания Героя Украины 11
Зеленский вручил ордена Золотая Звезда родным погибших воинов, удостоенных звания Героя Украины 12

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Герой Украины (456) Зеленский Владимир (20362) награда (1798)


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Топ комментарии
+9
Скільки можна б було написати , але небажання спаплюжити память за загиблими стримує
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29.08.2022 21:46
+7
Тим хто залишився в живих кримінальні справи. Як генералу Марченку та Кривоносу.
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29.08.2022 22:05
+5
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29.08.2022 21:53
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Скільки можна б було написати , але небажання спаплюжити память за загиблими стримує
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29.08.2022 21:46 Ответить
вручун, мля... один лысый сцикун чего стоит.... монетная фабрика какая-то
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29.08.2022 21:50 Ответить
ну можна і так квартальних гнобити..
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29.08.2022 21:52 Ответить
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29.08.2022 21:53 Ответить
kak mozhna voobshe smotretj v glaza etim ljudjam....shto im skazatj ? medaljka....
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29.08.2022 21:54 Ответить
квартальні херої де?? ім по ордену надо б...
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29.08.2022 21:59 Ответить
Тим хто залишився в живих кримінальні справи. Як генералу Марченку та Кривоносу.
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29.08.2022 22:05 Ответить
Після нагород квартальним опухшим блазням, всьому керівництву г+г і мерзоті слівному бачку муслєсучки( яка ображалаі принижувала не один раз війскових) - ці нагороди виглядають як якесь знущання над рідними і дітьми полеглих героїв.
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29.08.2022 22:08 Ответить
Якось так.нагороди ж знецінюються коли сьогодні їх отримує справжній герой.а завтра десятки артистів жанру кабаре!
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29.08.2022 22:11 Ответить
Будь ласка,шановний Дімон,хто ці десятки артистів,які одержали орден Героя України від Зеленського.Інакше ,ти просто випорожнився на нагороджених,щоб комусь підмахнути.
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30.08.2022 17:02 Ответить
Сержант Ярослав Журавель де? А взагалі після квартальської шобли нагороди обесцінілися. Сумно.
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29.08.2022 22:39 Ответить
А за що? Чому солдати зарплати віддають на спорядження, а вони мудальки роздають просто родичам?
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29.08.2022 23:07 Ответить
Це не "медальки", сволото, а найвища державна нагорода. А вручають її родичам героїчно загиблих героїв.
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30.08.2022 17:26 Ответить
Сволота у тебе в зеркалі. Це раз.

Два. За що отримують нагороди родичі? Підтримувати, допомагати, всім необхідним забезпечувати треба воїнів, а не так, що хлопці на передовій за власний кошт коптери, берци і чуть не патрони купують, а гроші тратять на мудальки для понту і піару, тупа ти *****. І якби ти думала за тих, хто ризикує життям, а не за себе любиму, то ти б мене підримала, а не несла *****. Нагороду отримувати повинні за заслуги, а не за те, що ти родич того, хто щось заслужив, це огидно, тупо, несправедливо і націлено ТІЛЬКИ на піар, тоді як реальні проблеми і нерівні права просто ігноруються, але тобі норм. Бачу ти не хочешь щоб чоловіки жили, ти хочеш нагороду за ЧУЖУ мерть...
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30.08.2022 18:16 Ответить
"Кому память, кому слава,
Кому темная вода,-
Ни приметы, ни следа."

Василий Теркин: Переправа (Твардовский)
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29.08.2022 23:55 Ответить
За вчасно размінований для шатлів Чонгар, расширення тимчасово окупованих територій і евакуацію в полон русскім окупантам 2500 захисників Маріуполя, орденом "За заслуги" ІІІ ступеня нагороджено ВЕРЕЩУК Ірину - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
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30.08.2022 00:34 Ответить
Volodymyr Ariev

Слуги народу вперто відмовляються ставити в порядок денний ВР з/п 7627 - звернення до світу з приводу наших військовополонених, в якому міститься заклик визнати росію спонсором тероризму і накласти на неї додаткові санкції після вбивства в Оленівці.
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30.08.2022 00:52 Ответить
ЯК ЖЕ У МАСЕЙЧУК-СКАБЕЕВОЙ . ПИКАЛОВА . КОШЕВОГО РУКИ НЕ ОДСОХЛИ НАГОРОДИ БРАТИ ДИВЛЯЧИСЬ В ОЧЕНЯТА ОТИМ ДИТКАМ . МЕРЗОТНИКИ ***** КОНЧЕНИ --- НИЧОГО СВЯТОГО . НЕВЖЕ В КОМИСИИ ПО НАГОРОДАХ МОЗГИВ НЕМА
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30.08.2022 16:54 Ответить
Та їх і не допускали до очей мама,дружин,а тим більше діточок.Кур*єр приніс,як піццу,а вже в колективах зробили якесь вручення.Не знаю,надіюсь без надії,що список підмахнули.А вручили на підпис щоб догодити...Особливо по "друзякам" з Кварталу.
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30.08.2022 17:08 Ответить
 
 