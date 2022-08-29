Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" родным погибших воинов, удостоенных звания Героя Украины. ФОТОрепортаж
В День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства, Президент Владимир Зеленский передал ордена "Золотая Звезда" членам семей воинов, удостоенных звания Героя Украины посмертно.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Президент подчеркнул, что Украина будет помнить своих защитников и защитниц, а их героизм навсегда останется в истории украинского народа и государства. "Мы сделаем все, чтобы история каждого воина стала известна всем украинцам, всем европейцам, всем в мире. Люди должны ценить то, что сделали и делают наши защитники, обязательно это помнить и уважать", – сказал Зеленский.
Собравшиеся почтили минутой молчания память тех, кто отдал жизнь за Украину.
Глава государства вручил орден "Золотая Звезда" родным погибших Героев Украины: подполковника Дмитрия Васильева, старшего сержанта Андрея Ивашко, капитана Сергея Пархоменко, главного сержанта Андрея Ханина, мастер-сержанта Владислава Бувалкина, мастер-сержанта Владислава Бувалкина, мастер-сержанта Александра Макаренко, полковника Виталия Кучерявого.
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Два. За що отримують нагороди родичі? Підтримувати, допомагати, всім необхідним забезпечувати треба воїнів, а не так, що хлопці на передовій за власний кошт коптери, берци і чуть не патрони купують, а гроші тратять на мудальки для понту і піару, тупа ти *****. І якби ти думала за тих, хто ризикує життям, а не за себе любиму, то ти б мене підримала, а не несла *****. Нагороду отримувати повинні за заслуги, а не за те, що ти родич того, хто щось заслужив, це огидно, тупо, несправедливо і націлено ТІЛЬКИ на піар, тоді як реальні проблеми і нерівні права просто ігноруються, але тобі норм. Бачу ти не хочешь щоб чоловіки жили, ти хочеш нагороду за ЧУЖУ мерть...
Кому темная вода,-
Ни приметы, ни следа."
Василий Теркин: Переправа (Твардовский)
Слуги народу вперто відмовляються ставити в порядок денний ВР з/п 7627 - звернення до світу з приводу наших військовополонених, в якому міститься заклик визнати росію спонсором тероризму і накласти на неї додаткові санкції після вбивства в Оленівці.