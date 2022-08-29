Зеленский наградил "За заслуги" Артема Весько, который ходил в футболке "Вежливые люди" и поддерживавшего российскую агрессию в 2014-м. ФОТО

В числе награжденных президентом Украины Владимиром Зеленским по случаю Дня Независимости корреспондент телеканала "Рада" в Луганской области Артем Весько, ходивший в футболке "Вежливые люди" и поддерживавший российскую агрессию в 2014-м.

Об этом рассказал главный редактор "Бабель" Евгений Спирин, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что ко Дню Независимости президент отметил орденом "За заслуги" ІІІ степени – собственного корреспондента телеканала "Рада" в Луганской области Артема Весько. Он напомнил, что Артем Весько в 2016 году пришел на сессию Лисичанского городского совета в футболке с символикой оккупантов "Вежливые люди" (так российская пропаганда называла российские оккупационные войска в Крыму во время оккупации полуострова). Тогда Весько работал оператором Лисичанской ТРК "Акцент".

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Также Спирин опубликовал скриншоты комментариев Артема Весько под постами бразильского наемника, воевавшего за российских террористов в Донбассе Лусварги.

"Вот посты Артема под видосами Лусварги, помните, кто это? Как его вытаскивали из лавры? А помните, был такой батальон "пятнашка"? Ага. Так вот туловище которому пишет комент "Ортем" - это его лучший кент и он на видео Лусварги, из-под Дебальцево", - рассказал журналист.

"За заслуги "ІІІ степени". Йобаные очи. "Ортем", возвращай орден и присаживайся. Помогите кто-то из СБУ", - призвал Спирин.