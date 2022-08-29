РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5116 посетителей онлайн
Новости Фото Война
55 277 221

Зеленский наградил "За заслуги" Артема Весько, который ходил в футболке "Вежливые люди" и поддерживавшего российскую агрессию в 2014-м. ФОТО

В числе награжденных президентом Украины Владимиром Зеленским по случаю Дня Независимости корреспондент телеканала "Рада" в Луганской области Артем Весько, ходивший в футболке "Вежливые люди" и поддерживавший российскую агрессию в 2014-м.

Об этом рассказал главный редактор "Бабель" Евгений Спирин, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что ко Дню Независимости президент отметил орденом "За заслуги" ІІІ степени – собственного корреспондента телеканала "Рада" в Луганской области Артема Весько. Он напомнил, что Артем Весько в 2016 году пришел на сессию Лисичанского городского совета в футболке с символикой оккупантов "Вежливые люди" (так российская пропаганда называла российские оккупационные войска в Крыму во время оккупации полуострова). Тогда Весько работал оператором Лисичанской ТРК "Акцент".

Смотрите: Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" родным погибших воинов, удостоенных звания Героя Украины. ФОТОрепортаж

Зеленский наградил За заслуги Артема Весько, который ходил в футболке Вежливые люди и поддерживавшего российскую агрессию в 2014-м 01

Также Спирин опубликовал скриншоты комментариев Артема Весько под постами бразильского наемника, воевавшего за российских террористов в Донбассе Лусварги.

"Вот посты Артема под видосами Лусварги, помните, кто это? Как его вытаскивали из лавры? А помните, был такой батальон "пятнашка"? Ага. Так вот туловище которому пишет комент "Ортем" - это его лучший кент и он на видео Лусварги, из-под Дебальцево", - рассказал журналист.

Зеленский наградил За заслуги Артема Весько, который ходил в футболке Вежливые люди и поддерживавшего российскую агрессию в 2014-м 02

"За заслуги "ІІІ степени". Йобаные очи. "Ортем", возвращай орден и присаживайся. Помогите кто-то из СБУ", - призвал Спирин.

День Независимости (1196) журналистика (3294) Зеленский Владимир (20362) награда (1798)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+128
показать весь комментарий
29.08.2022 22:24
+96
В той час Зе ***** на роялі грав перед рашистами
показать весь комментарий
29.08.2022 22:23
+91
уйобокзелений. щоб ти здох вєжліво.
показать весь комментарий
29.08.2022 22:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Прихильників Порошенка ніхто нікуди не відтягне, а от тих, хто голосував за Вакарчука, їх відтягне будь хто, навіть Арестович.
показать весь комментарий
30.08.2022 02:41 Ответить
Шановні колеги. Якщо абстрагуватися від емоцій (переважно роздратування та справедливої злості), то картинка виглядає... навіть оптимістичною. Пригадайте: коли наші недолугі президенти пригоршнями роздавали медальки всіляким фрікам? Абсолютно вірно! - перед своїм дємбєлєм...
показать весь комментарий
30.08.2022 02:44 Ответить
Спасибі, утішив.
показать весь комментарий
30.08.2022 11:58 Ответить
Прошу дуже.
показать весь комментарий
30.08.2022 12:12 Ответить
Зэлик он такой же самый продажный приспособленец, всегда готовый вылизывать хозяйскую задницу тому, кто больше заплатит.
показать весь комментарий
30.08.2022 04:19 Ответить
Що ці зелені жаби витворяють? Каста недоторканих?
показать весь комментарий
30.08.2022 05:46 Ответить
В двох словах ! Добавить нічого тільки +++++ !
показать весь комментарий
30.08.2022 08:47 Ответить
Незабаром сцяти проміж очі почнуть, слизняки зелені...
показать весь комментарий
30.08.2022 07:20 Ответить
Зебіли! Ви вже на прікалувались, чи ще трохи поржем?
показать весь комментарий
30.08.2022 08:06 Ответить
Обидва гніди та зрадники !
показать весь комментарий
30.08.2022 08:27 Ответить
...
показать весь комментарий
30.08.2022 08:39 Ответить
Цій тварі потрібна куля- дура, а не нагорода
показать весь комментарий
30.08.2022 08:48 Ответить
https://youtube.com/shorts/efiV-jPWWE8?feature=share
показать весь комментарий
30.08.2022 09:25 Ответить
с такой мразью президентом и войну проиграть недолго!
показать весь комментарий
30.08.2022 10:01 Ответить
Чому таке можливе? Тому, що гніди при владі!!!
показать весь комментарий
30.08.2022 14:53 Ответить
...просто бубочка постоянно на коксе и уже не понимает где кто.....
показать весь комментарий
30.08.2022 16:12 Ответить
"за заслуги" перед Украиной по Зеленскому давно уже фонарный столб плачет, аж рыдает...
показать весь комментарий
30.08.2022 16:28 Ответить
показать весь комментарий
01.09.2022 14:02 Ответить
Страница 3 из 3
 
 