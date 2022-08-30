Разоблачена преступная группа, завладевшая средствами Минобороны в сумме $580 тыс., - Офис Генпрокурора. ФОТО
На завладении средствами Минобороны в сумме 580 тыс. долларов США разоблачены три участника преступной группы, правоохранителями проведено более 20 обысков.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, трое участников преступной группы, в том числе адвокат, действуя по поручению Минобороны, организовали заключение договора между Министерством и поставщиком военной амуниции из Турецкой Республики на сумму более 16 млн евро.
Получив подтверждение о переводе средств турецкой компании, они обманули ее руководителей и сообщили им о наличии у бахрейнской компании 1000 военных баллистических жилетов IV уровня защиты и возможности их срочной поставки для Министерства обороны Украины. Подозреваемые убедили руководство турецкой компании перевести часть средств, полученных от Минобороны, на счета компании из Бахрейна.
При этом все трое подозреваемых являются соучредителями этой бахрейнской компании, а один из них еще и директором. Участники преступной группы не собирались поставлять Минобороны военные баллистические жилеты. Вместо этого завладели государственными средствами в сумме 580 тыс. долларов США, которые перевела турецкая компания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранителями проведено более 20 обысков, изъяты документы, денежные средства на сумму более 17 млн грн, 400 тыс. долларов и 100 тыс. евро, другие предметы.
В настоящее время при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора троим участникам преступной группы доложено о подозрении в мошенничестве. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к этой схеме.
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пля, мені здається шо #украДі'на світова столиця лохотронів,...... ****!! 😡😡😡😡
Такі кошти волонтери збирають і купують всього один супутник.
Я поясню,чому називаю тут ДБР ******.Не задля образи,в жодному випадку,а для означити,кому цей правоохоронний орган служит,насправді.А служить він *****.Доведу це на прикладах:Генерал Марченко,бронежилети,які ,після його арешту,до війська НЕ закупалися,ВЗАГАЛІ.Танкові двигуни,
сховані ДБР на складах прикоритного екс-генерала-зрадника,які знайшли опери Харків СБУ,а очільник облСБУ, передав їх одразу до війська.А ще він ,полковник СБУ Дудін,справжній бойовий офіцер,"НЕЗАКОННО"(як Кривонос) роздав зброю захисникам міста,в т.ч.,поліцейським ДСР,яким їхнє та військоматське керівництво,ЗАКОННО НЕ видало зброю,як і всім військовозобов*язаним-генерал Мельник,облвоєнком ЗАЧИНИВ усі військомати,бо працює на ворога.Але справу відкрилро ДБР проти полковника,якого Зєля зняв з подання Татарова,з ГАНЬБОЮ,НЕ для сбушника,а для себе,з посади.
Тоді суспільство проковтнуло це ЛЕГКО,подумавши,що раз я за нього так топлю тут,то тут щось особисте.А то був перший пробний шар,з дати масштаб вторгнення,який ви усі схавали,як належне.А тепер-Кривонос.А це,навіть,не клістрони:гебнява ******* *****,звинувачує Бойового генерала
в тому,що він організував,очолив та професійно захистив КИїв,а не лише АЕРОПОРТ Жуляни,від висадки десанту ворога і захоплення столиці.Тому,***** повинна сповзти на коліна,вибачитися і БІЛЬШЕ,до кінця війни,НЕ чіпати жодного із СПРАВЖНІХ ЗАХИСНИКІВ.У вас,у вашей ******** *****,
Є справжні фігуранти-зрадники-ото ними і займатеся!Очільник поліції Харківщини,Запоріжжя,Донечиини,Херсонщини,Луганщини і генерали Мельник(Харків) ,прізвища інших ,з ЗСУ/СБУ/МВС,якщо ви НЕ *****,то знаєте ,краще за мене.Докажіть народу ,що ви -НЕ *****!Крапка.
починати треба було з Шухрича щоб не лазив по блокпостах..прям на місці бабах..
Отримавши підтвердження про переказ коштів турецькій компанії, вони ввели в оману її керівників та повідомили їм про наявність у бахрейнської компанії 1000 військових балістичних жилетів IV рівня захисту і можливість їх термінової поставки для Міністерства оборони України. Підозрювані переконали керівництво турецької компанії переказати частину коштів, отриманих від Міноборони, на рахунки компанії з Бахрейну. - ( турки мабуть теж відкатували в Оман,) припущення, котре зроблене на основі доказів,що вище. Є докази ,які відкидають припущення?
Ющенко був і у КМ і головою Нацбанку.
А гроші вкрали, щоб паніка не піднялася! Якось так.
Це треба обов'язково дослідити!
Все виглядає дуже підозріло. Чомусь дуже схоже на те, що посадові особи Міноборони привласнювали (обналічували чи перегняли на рахунки підставних осіб в Туреччині) 16 млн євро..чи частину з цих коштів, для чого залучили адвоката та Ко. Проте адвокат із Ко, розуміючи що кошти все рівно крадуть вирішили і собі привласнити частку понад ту суму яку їм обіцяли за "роботу". Тепер вирішили покарати цю компанію, але не чипати чиновників Міноборони які "освоювали" 16 млн. Чомусь на це дуже схоже
Якщо навіть турків і кинули бахрейнці, то яким боком бахрейнці до міноборони. Турки мають зобов*язання перед Міноборони.
хто набрав таких «спеців» по об'явлєнію у важливу держ. структуру