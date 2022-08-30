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Разоблачена преступная группа, завладевшая средствами Минобороны в сумме $580 тыс., - Офис Генпрокурора. ФОТО

На завладении средствами Минобороны в сумме 580 тыс. долларов США разоблачены три участника преступной группы, правоохранителями проведено более 20 обысков.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, трое участников преступной группы, в том числе адвокат, действуя по поручению Минобороны, организовали заключение договора между Министерством и поставщиком военной амуниции из Турецкой Республики на сумму более 16 млн евро.

Получив подтверждение о переводе средств турецкой компании, они обманули ее руководителей и сообщили им о наличии у бахрейнской компании 1000 военных баллистических жилетов IV уровня защиты и возможности их срочной поставки для Министерства обороны Украины. Подозреваемые убедили руководство турецкой компании перевести часть средств, полученных от Минобороны, на счета компании из Бахрейна.

При этом все трое подозреваемых являются соучредителями этой бахрейнской компании, а один из них еще и директором. Участники преступной группы не собирались поставлять Минобороны военные баллистические жилеты. Вместо этого завладели государственными средствами в сумме 580 тыс. долларов США, которые перевела турецкая компания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранителями проведено более 20 обысков, изъяты документы, денежные средства на сумму более 17 млн ​​грн, 400 тыс. долларов и 100 тыс. евро, другие предметы.

В настоящее время при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора троим участникам преступной группы доложено о подозрении в мошенничестве. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к этой схеме.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минобороны показало мистического "зверя", который "сжигает" российские военные базы. ФОТО

Разоблачена преступная группа, завладевшая средствами Минобороны в сумме $580 тыс., - Офис Генпрокурора 01

Минобороны (9329) мошенничество (1223) Офис Генпрокурора (2467)


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Топ комментарии
+44
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30.08.2022 08:32
+29
От цікаво, ця злочинна група у форточку залізла, чи у трамваї з кишені поцупила у Міноборони $580 тисяч? 🤔Сволота сидить у кожному кабінеті, на кожному рівні, по всій Україні🤬🤬🤬 Чому за законом воєнного часу їх не відстрілюють?
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30.08.2022 08:26
+25
@uspenovka19632

Я поясню,чому називаю тут ДБР ******.Не задля образи,в жодному випадку,а для означити,кому цей правоохоронний орган служит,насправді.А служить він *****.Доведу це на прикладах:Генерал Марченко,бронежилети,які ,після його арешту,до війська НЕ закупалися,ВЗАГАЛІ.Танкові двигуни,
сховані ДБР на складах прикоритного екс-генерала-зрадника,які знайшли опери Харків СБУ,а очільник облСБУ, передав їх одразу до війська.А ще він ,полковник СБУ Дудін,справжній бойовий офіцер,"НЕЗАКОННО"(як Кривонос) роздав зброю захисникам міста,в т.ч.,поліцейським ДСР,яким їхнє та військоматське керівництво,ЗАКОННО НЕ видало зброю,як і всім військовозобов*язаним-генерал Мельник,облвоєнком ЗАЧИНИВ усі військомати,бо працює на ворога.Але справу відкрилро ДБР проти полковника,якого Зєля зняв з подання Татарова,з ГАНЬБОЮ,НЕ для сбушника,а для себе,з посади.

Тоді суспільство проковтнуло це ЛЕГКО,подумавши,що раз я за нього так топлю тут,то тут щось особисте.А то був перший пробний шар,з дати масштаб вторгнення,який ви усі схавали,як належне.А тепер-Кривонос.А це,навіть,не клістрони:гебнява ******* *****,звинувачує Бойового генерала

в тому,що він організував,очолив та професійно захистив КИїв,а не лише АЕРОПОРТ Жуляни,від висадки десанту ворога і захоплення столиці.Тому,***** повинна сповзти на коліна,вибачитися і БІЛЬШЕ,до кінця війни,НЕ чіпати жодного із СПРАВЖНІХ ЗАХИСНИКІВ.У вас,у вашей ******** *****,

Є справжні фігуранти-зрадники-ото ними і займатеся!Очільник поліції Харківщини,Запоріжжя,Донечиини,Херсонщини,Луганщини і генерали Мельник(Харків) ,прізвища інших ,з ЗСУ/СБУ/МВС,якщо ви НЕ *****,то знаєте ,краще за мене.Докажіть народу ,що ви -НЕ *****!Крапка.
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30.08.2022 08:37
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They need to get their asses stuffed with all this money. Sideways.
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30.08.2022 08:25 Ответить
Ловят -- як піимают на кіл.
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30.08.2022 08:25 Ответить
рєзніков не в курсі?
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30.08.2022 08:41 Ответить
Резніков ше тои жучара
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30.08.2022 08:46 Ответить
Дивного мало -- дивно чого США не поставлят до своіх грошеи гауляитера.
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30.08.2022 08:54 Ответить
Приставила... Поэтому и "викрито трьох учасників злочинної групи"
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30.08.2022 13:23 Ответить
Якщо приставила то утєчки і махінаціи не повинно бути - бо шож це за всевидюще око -- для блізіру.
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30.08.2022 16:09 Ответить
как хочется отзвиздеть по харе этого зеленого недомерка,НАГЛОЕ до предела
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30.08.2022 15:02 Ответить
От цікаво, ця злочинна група у форточку залізла, чи у трамваї з кишені поцупила у Міноборони $580 тисяч? 🤔Сволота сидить у кожному кабінеті, на кожному рівні, по всій Україні🤬🤬🤬 Чому за законом воєнного часу їх не відстрілюють?
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30.08.2022 08:26 Ответить
Понятное дело без заинтересованых лиц в министерстве эта схема не была бы возможна в принципе.
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30.08.2022 08:49 Ответить
таке розказуєте..., ось подивитесь, їх ще можна буде випустити під заставу за якусь смішну суму..., в нас дуже гуманні закони, чомусь вони ніяк не змінюються під час війни й люди, які можуть становити загрозу національній безпеці та обороні, спокійно виходять на волю, заплативши якійсь умовні кошти...
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30.08.2022 08:53 Ответить
А ще їм якихось орденів Зеля відсипле! 🤬
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30.08.2022 10:06 Ответить
ні, ця злочинна група розповзлася по всій Україні післі виборів 2019 року і їм не потрібно залазити в якість форточки чи дірочки, вони вільно грабують, мародерать, а все почалося з масок, захисних костюмів, запасів зерна, бюджетних коштsd через "велике крадівництво", повернення Бені бюджетних коштів на сотні мільярдів, то пробаченням боргів, то вигрними судами портново-татарським кланом і навіть сьогодні дають можливість Беня ще раз пограбувати держдаву на 5,5 млрд доларів США, де він має забрати ПриватБанк від держави. То вам не "свинарчуки" які закупляли клістрони на росії під час війни і їм вменяли контрабанду. Бігус про це сьогодні мовчать?
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30.08.2022 09:23 Ответить
Чергові мерзенні гниди...
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30.08.2022 08:27 Ответить
чергові "успішні" призначення Зейла і дЄрмака
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30.08.2022 08:46 Ответить
Если "викрили", значит просто они плохо поделились. При Яныке надо было отдать наверх 60%, сейчас, вроде бы, 80. Очевидно, жаба заела.
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30.08.2022 10:48 Ответить
Так бахрейнька фірма чи оманська ? володя, ти што у тібя же ручний пракурор. Нада фсьо валіть на Пороха ! (для тупих це стьоб)
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30.08.2022 08:29 Ответить
Зелені бариги.
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30.08.2022 08:30 Ответить
Вгадайте,яке страшне покарання на них чекає? Я думаю,що на пожиттєву "підозру" вони заслуговують!
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30.08.2022 08:31 Ответить
орден получат
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30.08.2022 08:34 Ответить
За концерти на нулю...
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30.08.2022 08:44 Ответить
Відео- концерти.
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30.08.2022 10:04 Ответить
Кожна новина на Цензорі обговорюється досить активно.І щоб не писалося-про все одна лінія.Оман,боневтік,асфальт,ракети в асфальт,"Велике крадівницто,а тепер ще нагородження-хто достойний,хто ні.Що ж це ніхто не глянув-а хто у нас Герої України.Їх теж треба б було перешерстити.Сумно,форумчани...А чи не зарано почалися перевиборчі перегони? Ще й списки не сформовані.На ті самі граблі-аби не теперішній.
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30.08.2022 10:49 Ответить
Саме так: тепер1шн1й - велике нещастя для ус1х УКРА1НЦ1В, 1 це вже зрозум1ли б1льш1сть людей. Так що не потр1бно нявкати з-за рогу у захист зелених перевертн1в.
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30.08.2022 11:23 Ответить
Щось зеленим лайном завоняло.
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30.08.2022 12:47 Ответить
Без имен чтобы легче было отмазать?
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30.08.2022 08:31 Ответить
Даже фото замазане не показали !
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30.08.2022 08:42 Ответить
А може вже пора порушити крімінальну справу проти замовників та виконавців "липової" кримінальної справи проти генерала Марченко та тих,хто після початку повномасштабного вторгнення,ще ТРИ місяці тримав тисячі "броніків" під арештом?
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30.08.2022 08:32 Ответить
А у ваш1 французськ1 суди н1хто 1 не думае звертатися.
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30.08.2022 11:28 Ответить
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30.08.2022 08:32 Ответить
І де гроші які збирали на Чорноморський флот України в 2014?? Написали що СМС-ками назбирали ₴100 мільонів, а потім гроші зникли з кінцями!!!
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30.08.2022 08:32 Ответить
на ті гроші, купили обладнання для лікарні майбутнього))))
пля, мені здається шо #украДі'на світова столиця лохотронів,...... ****!! 😡😡😡😡
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30.08.2022 08:44 Ответить
Порошенко вкрав?
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30.08.2022 08:49 Ответить
в зебілів тільки Порох крав.
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30.08.2022 08:59 Ответить
100 млн гривень це крапля в морі. Особливо на фоні флоту.
Такі кошти волонтери збирають і купують всього один супутник.
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30.08.2022 09:01 Ответить
Ще й не ясно до кінця - купили чи орендували.
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30.08.2022 10:16 Ответить
А чому промовчали, що "главарьом" був Парашэнка?
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30.08.2022 08:34 Ответить
Да, дійсно, а чому ???
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30.08.2022 12:42 Ответить
кто-то из чиновников минобороны и замутил схему. а на таких постах зеленые поставили все свои новыйе лицца
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30.08.2022 08:36 Ответить
Та да! А Вікторія Спартц, яка тему підняла - "трампістка і кацапсьаий аґент".
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30.08.2022 09:34 Ответить
Я ще одне злочинне угрупування знаю, там недавно поцупили з бюджету 4 міліарди гривень, здогадайтеся хто голова цього угрупування. А Зе сьогодні це угрупування буде через суд оскаржуватиме націоналізацію Приватбанка.
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30.08.2022 08:37 Ответить
Це тільки те що викрито, айсберг все ще у воді. Про які ще підозри іде мова??? Воровство у воєнний час - вирок один - розстріл навіть за пару долярів, а тут лімони євриків...
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30.08.2022 08:37 Ответить
@uspenovka19632

Я поясню,чому називаю тут ДБР ******.Не задля образи,в жодному випадку,а для означити,кому цей правоохоронний орган служит,насправді.А служить він *****.Доведу це на прикладах:Генерал Марченко,бронежилети,які ,після його арешту,до війська НЕ закупалися,ВЗАГАЛІ.Танкові двигуни,
сховані ДБР на складах прикоритного екс-генерала-зрадника,які знайшли опери Харків СБУ,а очільник облСБУ, передав їх одразу до війська.А ще він ,полковник СБУ Дудін,справжній бойовий офіцер,"НЕЗАКОННО"(як Кривонос) роздав зброю захисникам міста,в т.ч.,поліцейським ДСР,яким їхнє та військоматське керівництво,ЗАКОННО НЕ видало зброю,як і всім військовозобов*язаним-генерал Мельник,облвоєнком ЗАЧИНИВ усі військомати,бо працює на ворога.Але справу відкрилро ДБР проти полковника,якого Зєля зняв з подання Татарова,з ГАНЬБОЮ,НЕ для сбушника,а для себе,з посади.

Тоді суспільство проковтнуло це ЛЕГКО,подумавши,що раз я за нього так топлю тут,то тут щось особисте.А то був перший пробний шар,з дати масштаб вторгнення,який ви усі схавали,як належне.А тепер-Кривонос.А це,навіть,не клістрони:гебнява ******* *****,звинувачує Бойового генерала

в тому,що він організував,очолив та професійно захистив КИїв,а не лише АЕРОПОРТ Жуляни,від висадки десанту ворога і захоплення столиці.Тому,***** повинна сповзти на коліна,вибачитися і БІЛЬШЕ,до кінця війни,НЕ чіпати жодного із СПРАВЖНІХ ЗАХИСНИКІВ.У вас,у вашей ******** *****,

Є справжні фігуранти-зрадники-ото ними і займатеся!Очільник поліції Харківщини,Запоріжжя,Донечиини,Херсонщини,Луганщини і генерали Мельник(Харків) ,прізвища інших ,з ЗСУ/СБУ/МВС,якщо ви НЕ *****,то знаєте ,краще за мене.Докажіть народу ,що ви -НЕ *****!Крапка.
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30.08.2022 08:37 Ответить
580т.$? Что-то не докопали, изъяли в сумме более 900т
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30.08.2022 08:38 Ответить
нема у нас війни..нема воєнного стану..і законів...
починати треба було з Шухрича щоб не лазив по блокпостах..прям на місці бабах..
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30.08.2022 08:41 Ответить
то есть минобороны заключило контракт с турецкой компанией у которой жилетов нет, и она начала искать их на стороне...
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30.08.2022 08:46 Ответить
Так, це звичайна практика при капіталізьмі.
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30.08.2022 10:19 Ответить
Вы там поакуратней, еще чуть-чуть и на себя выйдете
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30.08.2022 08:49 Ответить
грошенята з "великого крадівництва " турки мабуть теж відкатували в Оман, ?
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30.08.2022 08:49 Ответить
Є докази ? Наклеп це злочин у твоїй державі . Ні?
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30.08.2022 09:52 Ответить
"За даними слідства, троє учасників злочинної групи, у тому числі адвокат, діючи за дорученням Міноборони, організували укладення договору між Міністерством та постачальником військової амуніції із Турецької Республіки на суму понад 16 млн євро.

Отримавши підтвердження про переказ коштів турецькій компанії, вони ввели в оману її керівників та повідомили їм про наявність у бахрейнської компанії 1000 військових балістичних жилетів IV рівня захисту і можливість їх термінової поставки для Міністерства оборони України. Підозрювані переконали керівництво турецької компанії переказати частину коштів, отриманих від Міноборони, на рахунки компанії з Бахрейну. - ( турки мабуть теж відкатували в Оман,) припущення, котре зроблене на основі доказів,що вище. Є докази ,які відкидають припущення?
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30.08.2022 14:46 Ответить
Припускаєте Ви , а не автор статті . До чого тут Оман? омана і Оман це різні речі . Що таке велике крадівництво ? Є докази-до суду . Інакше це ні про що .
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30.08.2022 16:02 Ответить
3 2016 року було багато "квартальних" припущень "омани" проти діючої влади в Україні,котрі в кінцевому результаті привели до 73% унісону голосів "мудрого наріду" .Припускав "квартал" .
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30.08.2022 16:29 Ответить
До чого квартал ? Ваші викладки про що ? І про який Оман ? Може в Панаму ? Є докази ? У країні під Вашим прапором так хвилюють наші пррблеми ? Є органи , які з цим розберуться .
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30.08.2022 16:43 Ответить
Запитанням на запитання відповідають замполіти.Може і озброєння і фінанси з цієї країни і проблеми рашистської окупації і підготовка України до капітуляції Вас також не хвилюють,?
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30.08.2022 16:49 Ответить
Це вірішують інші люди в Країні Вашого Поважного Прапора . Не Ви , напевно .
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30.08.2022 21:35 Ответить
Сума застави буде смішна, чи з гумором?
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30.08.2022 08:49 Ответить
чергові "успішні" призначення Зейла і дЄрмака
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30.08.2022 08:50 Ответить
Чомусь пригадалась Лікарня майбутнього. З якої родина Ющенка і досі живе безбідно.
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30.08.2022 09:05 Ответить
ті руки нічого некрали!
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30.08.2022 09:22 Ответить
Про руки все вірно.Як би крали при Ющенко,то при Порошенко їх би просто відрізали.Хто бачив просящих милостиню під ВР,під Кабміном,під МО?Дуже погано, що ще Зе нічого не відрізає і не відкручує.Тому ці гади і знахабніли...
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30.08.2022 11:00 Ответить
Ющенко Президент. Його по законах держава охороняє і утримує. Крім того там люди небідні.
Ющенко був і у КМ і головою Нацбанку.
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30.08.2022 10:22 Ответить
Я знаю ще одну злочинну групу. Ці негідники за кілька днів до масованого наступу Москви 4 мільярда гривень кількома траншами перевели з оборонного бюджету на сраний москворотий "ДОМ". Це при тому, як вони твердять, ТОЧНО ЗНАЛИ ПРО НАСТУП!
А гроші вкрали, щоб паніка не піднялася! Якось так.
Це треба обов'язково дослідити!
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30.08.2022 09:13 Ответить
маєш доказову базу, подавай в прокуратуру!!!!!!!!!!!!!!!!
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30.08.2022 09:21 Ответить
якщо гроші мішками, то, цих гопників незакриють. Яка вигода тому ,хто буде вести слідство до кічі, а от гопники трішки поділяться, і все буде вирішено в мажорі.
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30.08.2022 09:19 Ответить
Група 95-й квартал?
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30.08.2022 09:20 Ответить
З цього повідомлення виникає ще більше запитань....1. Яку саме амуніцію та за чиїм рішенням Міноборони збирався закупати у Турецької Республіки на суму понад 16 млн євро? Чи поставлена в Україну ця амуніція? 2 . Чому (на якій правовій підставі та на яких умовах) службові особи Міноборони для укладання угоди на 16 млн євро надали довіреність адвокату? 3. Хто ці посадові особи яки вирішили закупити через адвоката в Турції якусь амуніцію на 16 млн євро? Чи затримані вони ?

Все виглядає дуже підозріло. Чомусь дуже схоже на те, що посадові особи Міноборони привласнювали (обналічували чи перегняли на рахунки підставних осіб в Туреччині) 16 млн євро..чи частину з цих коштів, для чого залучили адвоката та Ко. Проте адвокат із Ко, розуміючи що кошти все рівно крадуть вирішили і собі привласнити частку понад ту суму яку їм обіцяли за "роботу". Тепер вирішили покарати цю компанію, але не чипати чиновників Міноборони які "освоювали" 16 млн. Чомусь на це дуже схоже
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30.08.2022 09:36 Ответить
Якась *****!!!!!! Міноборони-Тур. комп-Бахрейн. Турки такі дураки, так взяли і перерахували кошти. Ага. лапша ще та. контракт на півмульта і вони ж нічого не перевіряючи взяли і перевели кошти. Ну це піздєц. ***** цей чос.
Якщо навіть турків і кинули бахрейнці, то яким боком бахрейнці до міноборони. Турки мають зобов*язання перед Міноборони.
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30.08.2022 09:43 Ответить
Тут все каламутно. В МО є цілий Департамент державних закупівль та постачання матресурсів ..його курує цілий заступник Міністра . Крім того..є Головна інспекція та Департамент внутрішнього аудити та Департамент фінансів, а також Управління запобігання корупції...там безліч службовців, які отримують зарплату та займаються закупівлею . ХТО чому та на якій підставі доручив адвокату закупати амуніцію в Турції від імені Міноборони? При цьому бачемо що цієї амуніції у турецької фірми ...не було в наявності))) а головне питання було перегнати їм кошти, після чого почали шукати де ж цю амуніцію закупити)) Отже для чого, взагалі перераховували 16 млн.євро ? Також турки не могли не знати що компанія з Бахрейну зареєстрована на українців і директор українець. Отже...турецька фірма із самого початку була "прокладкою" для перегонки коштів
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30.08.2022 09:59 Ответить
Бахрейн? Меня терзают смутные сомнения - на вас точно такая же замшевая куртка, как у Шпака…
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30.08.2022 09:56 Ответить
Агрохамию взяли?
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30.08.2022 10:18 Ответить
і як так можна просто скинути півмільйона без перевірок фірми, продукції і т.д.

хто набрав таких «спеців» по об'явлєнію у важливу держ. структуру
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30.08.2022 10:32 Ответить
Міноборони воююча країна військові закупівлі з бюджету Капець
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30.08.2022 11:05 Ответить
Без прізвищ?До Пороха привязати не вдалося тому таке повідомлення розмите?
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30.08.2022 11:25 Ответить
Під заставу,чи на поруки? Чи може ще що небудь вигадають прокурорські?
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30.08.2022 11:47 Ответить
Опять зеленые?
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30.08.2022 12:42 Ответить
 
 