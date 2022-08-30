Разоблачена преступная группа, завладевшая средствами Минобороны в сумме $580 тыс., - Офис Генпрокурора. ФОТО

На завладении средствами Минобороны в сумме 580 тыс. долларов США разоблачены три участника преступной группы, правоохранителями проведено более 20 обысков.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, трое участников преступной группы, в том числе адвокат, действуя по поручению Минобороны, организовали заключение договора между Министерством и поставщиком военной амуниции из Турецкой Республики на сумму более 16 млн евро.

Получив подтверждение о переводе средств турецкой компании, они обманули ее руководителей и сообщили им о наличии у бахрейнской компании 1000 военных баллистических жилетов IV уровня защиты и возможности их срочной поставки для Министерства обороны Украины. Подозреваемые убедили руководство турецкой компании перевести часть средств, полученных от Минобороны, на счета компании из Бахрейна.

При этом все трое подозреваемых являются соучредителями этой бахрейнской компании, а один из них еще и директором. Участники преступной группы не собирались поставлять Минобороны военные баллистические жилеты. Вместо этого завладели государственными средствами в сумме 580 тыс. долларов США, которые перевела турецкая компания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранителями проведено более 20 обысков, изъяты документы, денежные средства на сумму более 17 млн ​​грн, 400 тыс. долларов и 100 тыс. евро, другие предметы.

В настоящее время при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора троим участникам преступной группы доложено о подозрении в мошенничестве. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к этой схеме.

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