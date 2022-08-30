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Войска РФ из "Градов" и тяжелой артиллерии ударили по Днепропетровщине, в Никополе поврежден автовокзал, магазины и детская библиотека, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска атаковали три района на Днепропетровщине Никопольский, Днепровский и Криворожский.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь снова была напряженной – с тревогами и обстрелами. Российские оккупационные войска атаковали три района – Никопольский, Днепровский и Криворожский.

По Никопольскому району ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии.
В Никополе повреждены автовокзал, магазины и детская библиотека. Выведены из строя две линии электропередачи. Одно электрики уже включили. Другую чинят. Сейчас без света до 500 семей.

В Красногригорьевской громаде россияне попали в жилой массив. В селе Каменское ранена 50-летняя женщина. Она лечится дома. Один дом уничтожен, до десяти домов повреждены. Задел электросети и газопровод.

По Криворожскому и Днепровскому районам враг нанес ракетные удары. Масштабы разрушений выясняются", – говорится в сообщении.

Смотрите: Последствия вражеских ударов по Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

Войска РФ из Градов и тяжелой артиллерии ударили по Днепропетровщине, в Никополе поврежден автовокзал, магазины и детская библиотека, - Резниченко 01

Войска РФ из Градов и тяжелой артиллерии ударили по Днепропетровщине, в Никополе поврежден автовокзал, магазины и детская библиотека, - Резниченко 02

Войска РФ из Градов и тяжелой артиллерии ударили по Днепропетровщине, в Никополе поврежден автовокзал, магазины и детская библиотека, - Резниченко 03

Войска РФ из Градов и тяжелой артиллерии ударили по Днепропетровщине, в Никополе поврежден автовокзал, магазины и детская библиотека, - Резниченко 04

обстрел (27151) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (3948)


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Кацапи - це дикі потвори і варвари , які самі не живуть по - людські і нам
намагаються нав'язати таке життя😠
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30.08.2022 08:50 Ответить
Кацапи самі не живуть і сусідам не дають. Орда не змінилася на протязі тисячі років - нападати, руйнувати, йти на нові землі.
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30.08.2022 09:27 Ответить
Кацапи, перед тим, як кудись в'їхати на танках готують ґрунт для цього, шляхом промивання мізків мiсцевих тупих баранів. З усіх воріт в Україну для кацапів відчинилися ворота у Донецькій та Луганській областях, дякуючи нашим спецслужбам.
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30.08.2022 12:45 Ответить
Нарешті, їм буде капець від ЗСУ.
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30.08.2022 10:48 Ответить
 
 