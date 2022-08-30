Войска РФ из "Градов" и тяжелой артиллерии ударили по Днепропетровщине, в Никополе поврежден автовокзал, магазины и детская библиотека, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска атаковали три района на Днепропетровщине Никопольский, Днепровский и Криворожский.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь снова была напряженной – с тревогами и обстрелами. Российские оккупационные войска атаковали три района – Никопольский, Днепровский и Криворожский.



По Никопольскому району ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии.

В Никополе повреждены автовокзал, магазины и детская библиотека. Выведены из строя две линии электропередачи. Одно электрики уже включили. Другую чинят. Сейчас без света до 500 семей.



В Красногригорьевской громаде россияне попали в жилой массив. В селе Каменское ранена 50-летняя женщина. Она лечится дома. Один дом уничтожен, до десяти домов повреждены. Задел электросети и газопровод.



По Криворожскому и Днепровскому районам враг нанес ракетные удары. Масштабы разрушений выясняются", – говорится в сообщении.

Смотрите: Последствия вражеских ударов по Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

















