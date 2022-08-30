Сборная Украины завоевала более 90 медалей на соревнованиях Warrior Games-2022. ФОТО
На соревнованиях Warrior Games сборная Украины завоевала более 90 медалей. В частности, три медали получила украинская парамедик Юлия Паевская (Тайра).
Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера прошла церемония закрытия Warrior Games-2022 в Орландо. Наши удивительные ребята - сборная Украины (к которой я имею честь принадлежать) на этом всемирно известном соревновании для раненых или травмированных воинов, за всю неделю в ожесточенной борьбе завоевала более 90 разных медалей, и это невероятно крутой результат", - рассказала она.
Паевская получила две золотые медали по плаванию свободным стилем на 50 и 100 м. и бронзу по пауэрлифтингу.
Я горжусь тем, что в составе такой крутой команды. ... Безусловно, это заслуга наших звездных тренеров, вашей поддержки и чрезвычайно мощной помощи британцев, канадцев и американцев, за что им безграничная благодарность! Также огромную роль сыграл Минвет. Я люблю одно малоизвестное изречение: "Победа рождает победу", и знаю что спортивные победы нашей команды непокоренных подтолкнут победу на фронте. Еще часть наших спортиков сразу после возвращения в Украину вернется к выполнению своих обязанностей в боевые части", - подытожила она.
Warrior Games - это соревнования для военнослужащих и ветеранов, получивших ранения, травмированных или заболевших, выполняя свои служебные обязанности. Министерство обороны США проводит это мероприятие уже восьмой год подряд.
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а наше зелепупало найвеличніше відзначить нашу збірну???
@8wXgubVrwRiENgN
ВАРТО ЗНАТИ- 10 жовтня 1937 року останній свій бій енкаведистам в Бутирській в'язниці в Москві дав українець Василь Сергійович Плисак - родоначальник дзюдо в російській імперії і засновник самбо. Існує історія, що його розстрілювали з кулемету, тому що не могли здолати фізично.
В російській історіографії вписали його Васілієм Ощепковим. Насправді ж батько Василя - Сергій Захарович Плисак, зісланий з Київської губернії, прізвище Ощепкова в матері - каторжанки Марії.
На Сахаліні , куди були зіслані Сергій і Марія, в 1892 році народився їх син - Василь. Батьки померли, коли Василю було 12 років, його опікуном став дядько , також зісланий царизмом на Сахалін - Омельян Євдокимович Владико, як і батько Василя, родом з Київщини.
В 1905 році частина Сахаліну перейшли до Японії і Василь потрапив до Кодокану, опісля до дзюдо добавив вивчення китайських систем бою в Китаї.
Був освіченою людиною, досконало знав декілька іноземних мов, займався підприємництвом і розпочав викладати дзюдо в СРСР, на базі дзюдо і китайських бойових систем створив "самбо".
В 1937 році був звинувачений НКВС в шпіонажі і загинув в бою в тюрьмі.
Сталіністи намагалися стерти з історії ім'я Василя і причетність його до становлення дзюдо і "самбо". В цьому їм допомогли деякі його учні, які разом з НКВеДистами розповсюдили брехню, що самбо - продукт вивчення технік боротьби різних підневільних народів російської імперії. Харлампієв, жалюгідна продажна душонка, один з учнів Василя Сергійовича, приписав собі " творення" "самбо"...
Будь-яка брехня рано чи пізно зникає, і залишається правда.
Плисак Василь Сергійович, син українця Плисака Сергія Захаровича і росіянки Марії Семенівни Ощепкової був родоначальником дзюдо і "самбо" на одній шостій світової суші. Українець, що був народжений на далекій каторзі...
Правда, яку сховали і перебрехали...
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1109630.msg25854019#msg25854019