Сборная Украины завоевала более 90 медалей на соревнованиях Warrior Games-2022. ФОТО

На соревнованиях Warrior Games сборная Украины завоевала более 90 медалей. В частности, три медали получила украинская парамедик Юлия Паевская (Тайра).

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера прошла церемония закрытия Warrior Games-2022 в Орландо. Наши удивительные ребята - сборная Украины (к которой я имею честь принадлежать) на этом всемирно известном соревновании для раненых или травмированных воинов, за всю неделю в ожесточенной борьбе завоевала более 90 разных медалей, и это невероятно крутой результат", - рассказала она.

Паевская получила две золотые медали по плаванию свободным стилем на 50 и 100 м. и бронзу по пауэрлифтингу.

Я горжусь тем, что в составе такой крутой команды. ... Безусловно, это заслуга наших звездных тренеров, вашей поддержки и чрезвычайно мощной помощи британцев, канадцев и американцев, за что им безграничная благодарность! Также огромную роль сыграл Минвет. Я люблю одно малоизвестное изречение: "Победа рождает победу", и знаю что спортивные победы нашей команды непокоренных подтолкнут победу на фронте. Еще часть наших спортиков сразу после возвращения в Украину вернется к выполнению своих обязанностей в боевые части", - подытожила она.

Warrior Games - это соревнования для военнослужащих и ветеранов, получивших ранения, травмированных или заболевших, выполняя свои служебные обязанности. Министерство обороны США проводит это мероприятие уже восьмой год подряд.

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