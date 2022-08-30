Сегодня из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" отправились 6 судов с украинской агропродукцией, - Мининфраструктуры. ФОТОрепортаж

Сегодня, 30 августа, из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" отправились сразу 6 судов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Министерства инфраструктуры Украины.

"Сегодня из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" отправились сразу 6 судов. Среди них - судно KARTERIA, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН для помощи населению Йемена.

В общей сложности на борту 6 судов (SEAJOY, LADY ZEHMA, SAFFET AGA, SIMAS, MICHALLIS и KARTERIA) 183 тыс. тонн украинской агропродукции", - говорится в сообщении.

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