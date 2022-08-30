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Сегодня из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" отправились 6 судов с украинской агропродукцией, - Мининфраструктуры. ФОТОрепортаж

Сегодня, 30 августа, из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" отправились сразу 6 судов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Министерства инфраструктуры Украины.

"Сегодня из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" отправились сразу 6 судов. Среди них - судно KARTERIA, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН для помощи населению Йемена.

В общей сложности на борту 6 судов (SEAJOY, LADY ZEHMA, SAFFET AGA, SIMAS, MICHALLIS и KARTERIA) 183 тыс. тонн украинской агропродукции", - говорится в сообщении.

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Сегодня из портов Одесса, Черноморск и Южный отправились 6 судов с украинской агропродукцией, - Мининфраструктуры 01

Сегодня из портов Одесса, Черноморск и Южный отправились 6 судов с украинской агропродукцией, - Мининфраструктуры 02

Сегодня из портов Одесса, Черноморск и Южный отправились 6 судов с украинской агропродукцией, - Мининфраструктуры 03

зерно (1070) порт (734) Мининфраструктуры (941)


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Топ комментарии
+8
На полонених підвищити свій рейтинг не виходить чомусь.
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30.08.2022 10:53
+5
Найвеличніший діяч всіх часів і народів рятує Ємен від голоду.
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30.08.2022 10:49
+5
мені геть байдуже, скільки на цьому зерні зароблять "інвестори". мене набагато більше турбує доля полонених і зниклих безвісти.
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30.08.2022 10:49
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ураааааааа!!!!
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30.08.2022 10:49 Ответить
Гіп-гіп урррааааа!
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30.08.2022 10:51 Ответить
Найвеличніший діяч всіх часів і народів рятує Ємен від голоду.
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30.08.2022 10:49 Ответить
мені геть байдуже, скільки на цьому зерні зароблять "інвестори". мене набагато більше турбує доля полонених і зниклих безвісти.
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30.08.2022 10:49 Ответить
На полонених підвищити свій рейтинг не виходить чомусь.
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30.08.2022 10:53 Ответить
Да кому те полонэни нужны? Лохубонэвтик нада срочно рейтинги поднимать и куча медалек нужным людям ещё не выдана. ************* гнида, а не президент Украины. В О ТСТАВКУ, ЗЕЛЕНСКИЙ!!!!!!
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30.08.2022 10:59 Ответить
неначасі!!!! ше стільки вітальків козлІвских, жеків та інш. ненагороджених, а ви тут зі своіми полоненими якимось!!!! 😡😡😡😡

небуло ніяких полонених.....
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30.08.2022 10:54 Ответить
Валюта валютой...а долг платежом красен...в сентябре надо отдать кучу доляров с процентами... Западным кредиторам. ...
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30.08.2022 11:01 Ответить
так а навіщо ти зичив кучу долярів у кредиторів?? і до чого тут украінці, і до чого тут приватні агрохолодінги з овшорів зі своїм зерном, які не платять податків в Украіні????!!!!!
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30.08.2022 11:13 Ответить
Эрдоган возьмёт зерном 25%..не парься... без его согласия получили бы дырку от бублика...
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30.08.2022 11:21 Ответить
Як голодних у світі рятувати, так ГВАЛТ - Україна давай. Пінчуку треба бабло заробити на пшениці, бо поіздержался. Оффшори нєвсчьот. А четвертий рейх зупинити, так СТУРБОВАННІСТЬ та АГРЕСІЯ висловлюється кожного дня з боку ООН та НАТО - не ВІЙНА навіть в Україні. І ленд-ліз буде тільки через пів року, як не більше.
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30.08.2022 11:27 Ответить
 
 