Борьба Украины может продолжаться только до победы, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что борьба Украины может продолжаться только до победы.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Постоянные обстрелы украинских городов, жертвы среди мирных людей, разрушение жилья и инфраструктуры. Оккупанты не разбирают, кого убивать и над кем издеваться. Для них все – одинаковые мишени. И это не эксцессы войны, это сознательная политика.



Поэтому у нас нет другого выбора, кроме как воевать за жизнь украинцев. И эта борьба может продолжаться только до победы", – говорится в сообщении.

Смотрите: Зеленский наградил голливудских актеров Пенна, Стиллера и Честейн. ФОТО



















