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Новости Фото Война
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Борьба Украины может продолжаться только до победы, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что борьба Украины может продолжаться только до победы.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Постоянные обстрелы украинских городов, жертвы среди мирных людей, разрушение жилья и инфраструктуры. Оккупанты не разбирают, кого убивать и над кем издеваться. Для них все – одинаковые мишени. И это не эксцессы войны, это сознательная политика.

Поэтому у нас нет другого выбора, кроме как воевать за жизнь украинцев. И эта борьба может продолжаться только до победы", – говорится в сообщении.

Смотрите: Зеленский наградил голливудских актеров Пенна, Стиллера и Честейн. ФОТО

Борьба Украины может продолжаться только до победы, - Зеленский 01
Борьба Украины может продолжаться только до победы, - Зеленский 02
Борьба Украины может продолжаться только до победы, - Зеленский 03
Борьба Украины может продолжаться только до победы, - Зеленский 04
Борьба Украины может продолжаться только до победы, - Зеленский 05
Борьба Украины может продолжаться только до победы, - Зеленский 06
Борьба Украины может продолжаться только до победы, - Зеленский 07
Борьба Украины может продолжаться только до победы, - Зеленский 08
Борьба Украины может продолжаться только до победы, - Зеленский 09
Борьба Украины может продолжаться только до победы, - Зеленский 10

Зеленский Владимир (20362)


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Топ комментарии
+14
А після перемоги настане ера відповідальності за все що ти тут натворив.
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30.08.2022 12:47
+6
Так когда на фоне всех этих диких разрушений и гибели людей, начнётся победа над топ-коррупцией в Украине, панэ Прэжыдэнту, а?
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30.08.2022 12:43
+5
До последнего украинца?да,шмаркля?
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30.08.2022 12:53
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Так когда на фоне всех этих диких разрушений и гибели людей, начнётся победа над топ-коррупцией в Украине, панэ Прэжыдэнту, а?
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30.08.2022 12:43 Ответить
...Што?
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30.08.2022 12:48 Ответить
А після перемоги настане ера відповідальності за все що ти тут натворив.
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30.08.2022 12:47 Ответить
Врядли. После победы зебилы будут его на руках носить
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30.08.2022 12:49 Ответить
До последнего украинца?да,шмаркля?
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30.08.2022 12:53 Ответить
Артистович и Ze обучались шлёпать видосы на 100 лет вперёд...на любой вопрос всегда есть ответ... причем паладительный на любой вкус...
Академия в Трускавце родила не только Марьяну Безмозглую...
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30.08.2022 12:56 Ответить
в московитів є НАЙсильніша та НАЙстрашніша зброя проти України.....:

це 5-а колона з численними мураєвими, шаріями, медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, кивами, партновими, татаровими, єрмачками, шефірами, сивохами, арахамії......,.... гундяєвське кривослав`я i "дипломати" раZZії.....

і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України..
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30.08.2022 13:00 Ответить
І ще, вони кацапи єдині у своєму безумстві та кровожерливості!
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30.08.2022 13:03 Ответить
Відосик записав і пішов до Дяді Ерьмака міняти підгузник.
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30.08.2022 13:02 Ответить
"Доборолась Україна
До самого краю.
Гірше ляха свої діти
Її розпинають."

Українцям треба читати Тараса Григоровича не лише у школі!
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30.08.2022 13:05 Ответить
ну які вони "свої". вони вороги, окупанти такі самі, як і рашисти. ну як дєдушка зе приїхав у 1963-му в Кривий Ріг придушувати повстання робочих, то який зе українець. на його папашу тільки варто подивитися, жлобяра такий, що ужас.
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30.08.2022 13:08 Ответить
Проблема в тому що комуністичний режим знищив українську інтелігенцію та середній клас. Вижили тільки або запроданці або пристосуванці. Плюс був завезений окупант-пролєтарій.
Зе - один із нащадків цього вінегрету.
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30.08.2022 13:21 Ответить
І на довго у нього така думка? Коли припинеться отой "флюгеризм"?!!
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30.08.2022 13:05 Ответить
Боротьба і після Перемоги продовжиться. З українськими гнидами. І ця боротьба виглядає на те буде ще запеклішою.
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30.08.2022 13:14 Ответить
щоб обсудити когось треба сначала подивитись на себе
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30.08.2022 13:15 Ответить
цена Победы будет неимоверно высокой...
ибо раша утилизирует свой не нужный биомусор, а у нас гибнет цвет Нации, наилучшие, патриотичные, прогрессивные и ...любимые...
наши поля превращаются в минные, наши города в руины, села в пыль...
а остается кто??? кто наживается и наживется на войне, разрухе, инфляции и послевоенной суете????
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30.08.2022 13:21 Ответить
Васильку, не в обіду. Згідний з думкою на всі 100. Але у тебе не виникає бажання перейти з мови ворога на мову національно-визвольної боротьби?
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30.08.2022 13:25 Ответить
та я така тварюка.. шо і так і так можу...
буває що просто на руцком легше думку сказати... а українська - душевніше...
але маю одне правило - коли до мене звертаються соловїною я відповідаю виключно українською
а от коли шось треба згуморити... або навпаки гнівно квакнути - тут не маю часу підбирати слова, бо все своє життя є руцкагаварящей скотинякою ))))
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30.08.2022 13:31 Ответить
Зєля не бажає припинення війни, бо наживається на ній, барига!
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30.08.2022 13:26 Ответить
заткніть того недоумка врешті! Він і так вже наговорив собі на пожиттєвий термін! Або ж дайте йому критичну дозу того лайна, яке він юзає, і хай дідько його від нас чим скоріш забере!!!
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30.08.2022 15:57 Ответить
Боротьба України може тривати лише до перемоги, Що значить- може? Воно там, що, зовсім нюх загубило? Невже нема кому поправити, га, Українці? Може вже на часі привести наймита до тямки?
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30.08.2022 19:45 Ответить
 
 