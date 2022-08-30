Вчерашний массированный удар по Николаеву: повреждено 8 домов, 1 полностью разрушен. ФОТО

Вчера под массированный обстрел попали три района Николаева.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, повреждены 8 частных домов. Один из них полностью разрушен, еще три частично. В остальных домах выбиты окна, частично разрушена крыша. Ударной волной и обломками в одной из городских школ выбило окна и повредило дверь.

Также повреждены объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры.

"Кроме того, за минувшие сутки в Николаеве пиротехники совершили 9 выездов, во время которых обнаружили 14 взрывоопасных предметов. Поэтому прошу всех быть максимально осторожными - не прикасайтесь к подозрительным предметам, если натыкаетесь на них - вызывайте спасателей!", - обращается он к жителям города. .

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 29 августа во время обстрелов Николаева российскими оккупантами по городу были нанесены 12 ракетных ударов.

Ранее сообщалось о двух погибших и 11 пострадавших жителях города. Есть попадание в жилые дома и учебные заведения.