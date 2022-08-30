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"Секс-инструктор" и "Любитель пива": Роспропаганда показала "архивные фото" "подозреваемого" в уничтожении Дугиной - Цыганенко. ФОТОрепортаж

Российские СМИ показали "подозреваемого" в уничтожении дочери роспропагандиста Дугина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет РИА Новости.

"Вероятный соучастник убийства Дарьи Дугиной Цыганенко в своем профиле "ВКонтакте" использовал, возможно, псевдоним - фамилию Касьянов, хотя в аккаунте в "Мой мир" указана его настоящая фамилия.

Среди фото "Богдана Касьянова" с одной стороны сердечки, пони и милые мишки, с другой - фото из ночного клуба, отдыха на даче и множество коллажей, в том числе с подписями "Секс-инструктор", "Любитель пива" и "Бери" от Pepsi все" (где бутылка Pepsi используется для употребления гашиша)", - отмечают российские пропагандисты

Напомним, ранее ФСБ РФ сообщила, что нашла еще одного "подозреваемого" в уничтожении Дугиной.

21 августа в Подмосковье при взрыве автомобиля погибла Дарья Дугина, дочь одного из идеологов путинизма и "русского мира" Александра Дугина. Позже ФСБ РФ заявила о раскрытии убийства Дугиной и обвинила в нем спецслужбы Украины. По данным россиян, убийство совершила якобы "военнослужащая полка "Азов" Наталья Вовк (Шабан). В полку "Азов" считают такие обвинения подготовкой к судилищу над "азовцами".

Также смотрите: ФСБ РФ нашла еще одного "подозреваемого" в уничтожении Дугиной: Он якобы помогал "собирать бомбу". ВИДЕО

Секс-инструктор и Любитель пива: Роспропаганда показала архивные фото подозреваемого в уничтожении Дугиной - Цыганенко 01
Секс-инструктор и Любитель пива: Роспропаганда показала архивные фото подозреваемого в уничтожении Дугиной - Цыганенко 02
Секс-инструктор и Любитель пива: Роспропаганда показала архивные фото подозреваемого в уничтожении Дугиной - Цыганенко 03
Секс-инструктор и Любитель пива: Роспропаганда показала архивные фото подозреваемого в уничтожении Дугиной - Цыганенко 04

Дугин Александр (46) пропаганда (3676) россия (95526)


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Топ комментарии
+15
пивний мішок
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30.08.2022 13:02
+14
І що, "отево" може мати якесь відношення до Українських спецслужб?
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30.08.2022 13:02
+14
Это чмошник,по мнению ФСБ,поимел это же ФСБ ?
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30.08.2022 13:08
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пивний мішок
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30.08.2022 13:02 Ответить
І що, "отево" може мати якесь відношення до Українських спецслужб?
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30.08.2022 13:02 Ответить
Штирлитц очень долго входил в образ!
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30.08.2022 13:03 Ответить
,Вы представляет уровень деградации фесебе, которое про@бало столько вражеских агентов?! Это не служба безопасности, это сборище конченых дегенератов, помешанных на личном обогащении за счёт " великого" вах!!! )
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30.08.2022 14:23 Ответить
В треуголке и с пистолетом...
Сразу видно, что это секретный агент...

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30.08.2022 16:00 Ответить
Та оно дурко в образ капитана Флинта вошло так. С понтом пиастры ищет, а на деле коноплю трусит. Фантазер---ты меня называла.....
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30.08.2022 20:43 Ответить
ох і як же ж мені це нагадує справу шеремета...
чисто калька
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30.08.2022 13:05 Ответить
а...)))) т.е. такого не жалко... и за пиво он и убийство Кеннеди возьмет на себя )))
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30.08.2022 13:05 Ответить
Власне, на місці папи єдине, чого б я тепер просив у Бога, - це щоб Його - такого, як у церковному вченні, - не було. Бо якщо Він, не дай папі Боже, є, то в недалекому майбутньому на Франциска чекають малоприємні процедури у спільному з невинно убієнною Дашенькою Дуґіною казані.
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30.08.2022 13:07 Ответить
Так це ж їхні дєбільні заставки в їх дєбільних одноклассніках.
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30.08.2022 13:08 Ответить
Это чмошник,по мнению ФСБ,поимел это же ФСБ ?
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30.08.2022 13:08 Ответить
Интересная инфа . Может фейк ?

Интересная инфа Корчинского про подготовку военного переворота в раше , про то что Дугин сдал подготовку переворота и за это якобы донецкие главари подготовили взрыв авто , про арест участника заговора Стрелкова.

https://youtu.be/QektM0rKck0
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30.08.2022 13:12 Ответить
Корчинского слушать - себя не уважать.
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30.08.2022 14:07 Ответить
ну таке собі, Корчинський хоч і друг дугіна, але хто б йому сказав про підготовку переворота.
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30.08.2022 14:10 Ответить
Якщо звичаний пивний хлопак їбаше бімби в москві як материй террорюга, то ***** вам кацапи, якщо запоребрик зайдуть ВСУ чи ССО. зьобуйте відразу в магадан )
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30.08.2022 13:13 Ответить
що взагалі коїться? чуваки легко працювали з натовпами трупів (курськ, нордост, беслан. зараз Маріуполь), а тут якась поодинока ТП
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30.08.2022 13:17 Ответить
да с ТП лоханулись. Но это предсказуемо, - если дурак имеет возможность сделать ошибку, то он ее обязательно сделает. Хотели воодушивить орков на борьбу этой дурой, но рашисты прошли мимо, даже не заметив. Замочили даром))))
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30.08.2022 13:20 Ответить
new generation ФСБ - ТП
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30.08.2022 13:28 Ответить
на геликах
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30.08.2022 13:30 Ответить
Нельзя недооценивать человека по пивному животу
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30.08.2022 13:18 Ответить
****, не матрос)
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30.08.2022 13:18 Ответить
Кто это сделал?Не украинцы. Ответ лежит на поверхности. Достаточно послушать ее выступления.
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30.08.2022 13:22 Ответить
Одним ударом 2-х зацев, старая школа.
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30.08.2022 13:26 Ответить
Да уже все знают что ФСБшники сняли этот кино-фейк давно...
Дарья Платонова жива и в момент взрыва авто находилась в Монако... правда под фамилией и не Дугина и не Платонова...
ФСБшники...тупая работа...болваны
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30.08.2022 13:23 Ответить
папа *****
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30.08.2022 13:32 Ответить
А кто на дороге валялся?
Порванная на фарш

Кому она нужна в Монако
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30.08.2022 13:34 Ответить
Муляж сгорел..остались только кости напарника ее . Или хахаля..
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30.08.2022 13:44 Ответить
Фантазии... ФСБ не способно на такие сложные операции, максимум, дверную ручку говном каким-нибудь токсичным обмазать. Они её просто втупую грохнули с целью жертвоприношения.
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30.08.2022 14:08 Ответить
Фишка тут в другом....Дугин на похоронах играл слезу...а минут через 10 ржал от смеха....и раздавал автографы.
Вы бы так поступили на похоронах любимой или любимого?
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30.08.2022 13:47 Ответить
А мы что - говнодугин тебе, чтоб как он поступать? С чего ты взяла вообще, что он её любил?
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30.08.2022 14:10 Ответить
В те дни когда взорвали авто крысы...,в Монако отдыхал ещё один фанатик путлера ..Филипп Киркоров...Кстати награждённый тоже медалькой
Совпадение?Не думаю....
Удачи вам..."следаки"....
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30.08.2022 14:15 Ответить
Багато уваги у наших ЗМІ до цієї шльондри дугіної.
А стосовно цього хлопця, як він українець та робить потрібні справи на користь України, то яка різниця чим він займається по життю? Тим більше сексінструктор та любитель пива - нічого поганого у цьому немає.
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30.08.2022 14:22 Ответить
Це точно він - можете вбивати, не жалко
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30.08.2022 14:25 Ответить
Чумаход !!!
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30.08.2022 14:32 Ответить
Я вам щас покажу, как на параше проводятся следственные меры по этому вопросу. Берется самый большой тел. справочник, следователь закрывает глаза, открывает случайную страницу, тыкает пальцем в случайную строку, открывает глаза, записывает телефон. Если нужен еще подозреваемый - процедура повторяется. Если нужны чтобы у подозреваемого были украинские корни - процедура повторяется пока у цели не будут украинские корни.
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30.08.2022 16:19 Ответить
 
 