Российские СМИ показали "подозреваемого" в уничтожении дочери роспропагандиста Дугина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет РИА Новости.

"Вероятный соучастник убийства Дарьи Дугиной Цыганенко в своем профиле "ВКонтакте" использовал, возможно, псевдоним - фамилию Касьянов, хотя в аккаунте в "Мой мир" указана его настоящая фамилия.

Среди фото "Богдана Касьянова" с одной стороны сердечки, пони и милые мишки, с другой - фото из ночного клуба, отдыха на даче и множество коллажей, в том числе с подписями "Секс-инструктор", "Любитель пива" и "Бери" от Pepsi все" (где бутылка Pepsi используется для употребления гашиша)", - отмечают российские пропагандисты

Напомним, ранее ФСБ РФ сообщила, что нашла еще одного "подозреваемого" в уничтожении Дугиной.

21 августа в Подмосковье при взрыве автомобиля погибла Дарья Дугина, дочь одного из идеологов путинизма и "русского мира" Александра Дугина. Позже ФСБ РФ заявила о раскрытии убийства Дугиной и обвинила в нем спецслужбы Украины. По данным россиян, убийство совершила якобы "военнослужащая полка "Азов" Наталья Вовк (Шабан). В полку "Азов" считают такие обвинения подготовкой к судилищу над "азовцами".

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