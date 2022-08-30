"Секс-инструктор" и "Любитель пива": Роспропаганда показала "архивные фото" "подозреваемого" в уничтожении Дугиной - Цыганенко. ФОТОрепортаж
Российские СМИ показали "подозреваемого" в уничтожении дочери роспропагандиста Дугина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет РИА Новости.
"Вероятный соучастник убийства Дарьи Дугиной Цыганенко в своем профиле "ВКонтакте" использовал, возможно, псевдоним - фамилию Касьянов, хотя в аккаунте в "Мой мир" указана его настоящая фамилия.
Среди фото "Богдана Касьянова" с одной стороны сердечки, пони и милые мишки, с другой - фото из ночного клуба, отдыха на даче и множество коллажей, в том числе с подписями "Секс-инструктор", "Любитель пива" и "Бери" от Pepsi все" (где бутылка Pepsi используется для употребления гашиша)", - отмечают российские пропагандисты
Напомним, ранее ФСБ РФ сообщила, что нашла еще одного "подозреваемого" в уничтожении Дугиной.
21 августа в Подмосковье при взрыве автомобиля погибла Дарья Дугина, дочь одного из идеологов путинизма и "русского мира" Александра Дугина. Позже ФСБ РФ заявила о раскрытии убийства Дугиной и обвинила в нем спецслужбы Украины. По данным россиян, убийство совершила якобы "военнослужащая полка "Азов" Наталья Вовк (Шабан). В полку "Азов" считают такие обвинения подготовкой к судилищу над "азовцами".
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Сразу видно, что это секретный агент...
чисто калька
Интересная инфа Корчинского про подготовку военного переворота в раше , про то что Дугин сдал подготовку переворота и за это якобы донецкие главари подготовили взрыв авто , про арест участника заговора Стрелкова.
https://youtu.be/QektM0rKck0
Дарья Платонова жива и в момент взрыва авто находилась в Монако... правда под фамилией и не Дугина и не Платонова...
ФСБшники...тупая работа...болваны
Порванная на фарш
Кому она нужна в Монако
Вы бы так поступили на похоронах любимой или любимого?
Совпадение?Не думаю....
Удачи вам..."следаки"....
А стосовно цього хлопця, як він українець та робить потрібні справи на користь України, то яка різниця чим він займається по життю? Тим більше сексінструктор та любитель пива - нічого поганого у цьому немає.