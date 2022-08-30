Морские пехотинцы уничтожили вражеский склад с боекомплектом в Донецкой области, - ВМС. ФОТО
29 августа на Донецком и Херсонском направлениях военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты ВМС ВС Украины в составе группировок стойко и мужественно противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС ВСУ.
На Донецком направлении морские пехотинцы уничтожили склад с боекомплектом и 6 человек живой силы врага.
"Наши артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и технике оккупантов, в результате чего уничтожены 8 захватчиков и автомобиль с боеприпасами. Окончательные потери врага уточняются", - говорится в сообщении.
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