Морские пехотинцы уничтожили вражеский склад с боекомплектом в Донецкой области, - ВМС. ФОТО

29 августа на Донецком и Херсонском направлениях военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты ВМС ВС Украины в составе группировок стойко и мужественно противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС ВСУ.

На Донецком направлении морские пехотинцы уничтожили склад с боекомплектом и 6 человек живой силы врага.

"Наши артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и технике оккупантов, в результате чего уничтожены 8 захватчиков и автомобиль с боеприпасами. Окончательные потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

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