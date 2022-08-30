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Новости Фото Война
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Морские пехотинцы уничтожили вражеский склад с боекомплектом в Донецкой области, - ВМС. ФОТО

29 августа на Донецком и Херсонском направлениях военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты ВМС ВС Украины в составе группировок стойко и мужественно противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС ВСУ.

На Донецком направлении морские пехотинцы уничтожили склад с боекомплектом и 6 человек живой силы врага.

"Наши артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и технике оккупантов, в результате чего уничтожены 8 захватчиков и автомобиль с боеприпасами. Окончательные потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

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Морские пехотинцы уничтожили вражеский склад с боекомплектом в Донецкой области, - ВМС 01

ВМС (1467) Донецкая область (9648) ВСУ (6587) Херсонская область (4770)


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Молодці , хлопці , так тримати 👍🏼👊🏼💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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30.08.2022 13:17 Ответить
Героям слава, бережи вас Господь
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30.08.2022 14:59 Ответить
Слава ЗСУ!!!
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30.08.2022 16:21 Ответить
 
 