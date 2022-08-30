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Корректировщика, который передавал разведданные о позициях систем РСЗО на юге Украины, разоблачили в Запорожье. ФОТОрепортаж

В ходе контрдиверсионной "зачистки" города Запорожья, СБУ совместно с полицией задержала информатора врага, корректировавшего ракетные удары по территории региона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

Как отмечается, житель Запорожья собирал разведданные о дислокации, перемещении и вооружении Сил обороны Украины на южном направлении. Полученную развединформацию злоумышленник передавал по закрытому телефонному каналу своему куратору в России, предоставляя ему фото с пометками объектов на электронных картах.

В ходе обыска правоохранители обнаружили мобильный телефон, который мужчина использовал для коммуникации с российским координатором.

Читайте: Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью, - Старух

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о размещении Вооруженных сил Украины, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщают правоохранители, за указанное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Корректировщика, который передавал разведданные о позициях систем РСЗО на юге Украины, разоблачили в Запорожье 01

Также смотрите: Оккупанты совершили массированный обстрел в Запорожской области, зарегистрировано до 30 ударов, - Нацполиция. ФОТО


Корректировщика, который передавал разведданные о позициях систем РСЗО на юге Украины, разоблачили в Запорожье 02

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Корректировщика, который передавал разведданные о позициях систем РСЗО на юге Украины, разоблачили в Запорожье 03

Запорожье (2651) прокуратура (5012) СБУ (19898) государственная измена (1540)


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Топ комментарии
+16
Ще раз питаю - нах*я воно нам живе?
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30.08.2022 13:27
+14
гімно собаче обісране в сандалях
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30.08.2022 13:25
+11
і шо? коригувальнику? підоздра? медалька? чукулядка?
кров позаливає
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30.08.2022 13:23
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і шо? коригувальнику? підоздра? медалька? чукулядка?
кров позаливає
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30.08.2022 13:23 Ответить
понять..простить и атпустить..

рожу знову замазали й текст..

пля, нахрєна таке публікувати??? краще зовсім нічого, ніж мазню ніочомну...

чи зп на цензорі від кількості начепятаних буков??? як у шахтарів від видобутку??
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30.08.2022 13:27 Ответить
Татуха паливна...
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30.08.2022 13:45 Ответить
Почему коллаборантов убивают , а этих мразот-убийц пособников рашистов в массовых убийствах
нельзя - при попытке к бегству ,замах на полицейского и т.д.
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30.08.2022 16:52 Ответить
Кастрація, для початку , а там буде видно
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30.08.2022 13:47 Ответить
Викрили і розстріляли було б нормально. А так.......
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30.08.2022 13:51 Ответить
відпустять під заставу, як ту київську суку , що фотографувала позиції ЗСУ
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30.08.2022 18:57 Ответить
гімно собаче обісране в сандалях
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30.08.2022 13:25 Ответить
скажите, его и подобных ему, которых не поймали, можно в Европу без виз впускать?
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30.08.2022 13:25 Ответить
Банки треба перевіряти- раша платит на приватні рахунки через приват колабарантам . Скоріш всього з яких українських рахунків
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30.08.2022 13:25 Ответить
nu...hotj bi zubi povibivali....a to kak to...ne tak
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30.08.2022 13:26 Ответить
Ще раз питаю - нах*я воно нам живе?
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30.08.2022 13:27 Ответить
та отож..прикопали б та й все..а тутвчки і фото і статті і звіти..роботи - непочатий край..

не вміють мінімізувати кількість процесів..
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30.08.2022 13:31 Ответить
І я так подумав:чому цього уродяку не завалили на місці
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30.08.2022 13:32 Ответить
віддайте його тим чії родичі загинули..
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30.08.2022 13:30 Ответить
Як повідомляють правоохоронці, за вказаний злочин йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років, не очень жестко, может просто пусть наведет обстрел на себя и фсе?
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30.08.2022 13:33 Ответить
зачем на себя ? его можно использовать , как полезного идиота, пусть и дальше передает данные, но под присмотром сбу , по псевдоцелям , по муляжам, по несуществующим позициям, пусть пуляют миллиарды долларов в пустую.
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30.08.2022 13:57 Ответить
наф? достатньо телефону..

але там теж не дурні..інфу перевірять
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30.08.2022 14:22 Ответить
Интересно когда НАТО пойдет за сибирскими ресурсами (чтобы они не достались Китаю), в рашке будет столько кацапских корректировщиков?
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30.08.2022 13:48 Ответить
буде набагато більше. Там зборище зрадників - доведено власовим.
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30.08.2022 14:31 Ответить
Ох і мерзенна ублюдіна...
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30.08.2022 14:19 Ответить
Потрібно терміново розробити гармату, щоб могла стріляти такими виродками. Щоб закидувати їх зразу на кацапську територію. Катапульта не підійде, вони далеко не кидають.
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30.08.2022 14:29 Ответить
Ап Катс,так така ж гармата вже була.Барона Мюнхаузена на Місяць закинула.Правда ядер зараз днем з факелом не найдеш,но ти ж щось придумаєш,надіюсь?Про депортацію це ти классно...
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30.08.2022 16:25 Ответить
А заставлять таких ушлепков давать ложные координаты,типа по пустырям, СБУ не пробовало? Если нет, то можно применить к ним допрос с пристрастием и перековать для пользы ВСУ
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30.08.2022 14:52 Ответить
Та при усьому зламати йому і ноги та руки, щоб сався під себе всі роки до смерт
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30.08.2022 15:20 Ответить
Підтримую дератизатора:"Нафуя воно нам живе?"Щоб люди гинули,щоб будівлі знищувались,щоб підприємства страждали?Роздавіть, як гниду і ніяких проблем.Не на часі панькатись,війна-це не комп"юторна гра.
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30.08.2022 15:18 Ответить
 
 