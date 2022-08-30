Корректировщика, который передавал разведданные о позициях систем РСЗО на юге Украины, разоблачили в Запорожье. ФОТОрепортаж
В ходе контрдиверсионной "зачистки" города Запорожья, СБУ совместно с полицией задержала информатора врага, корректировавшего ракетные удары по территории региона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.
Как отмечается, житель Запорожья собирал разведданные о дислокации, перемещении и вооружении Сил обороны Украины на южном направлении. Полученную развединформацию злоумышленник передавал по закрытому телефонному каналу своему куратору в России, предоставляя ему фото с пометками объектов на электронных картах.
В ходе обыска правоохранители обнаружили мобильный телефон, который мужчина использовал для коммуникации с российским координатором.
Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о размещении Вооруженных сил Украины, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Как сообщают правоохранители, за указанное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
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кров позаливає
рожу знову замазали й текст..
пля, нахрєна таке публікувати??? краще зовсім нічого, ніж мазню ніочомну...
чи зп на цензорі від кількості начепятаних буков??? як у шахтарів від видобутку??
нельзя - при попытке к бегству ,замах на полицейского и т.д.
не вміють мінімізувати кількість процесів..
але там теж не дурні..інфу перевірять