Корректировщика, который передавал разведданные о позициях систем РСЗО на юге Украины, разоблачили в Запорожье. ФОТОрепортаж

В ходе контрдиверсионной "зачистки" города Запорожья, СБУ совместно с полицией задержала информатора врага, корректировавшего ракетные удары по территории региона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

Как отмечается, житель Запорожья собирал разведданные о дислокации, перемещении и вооружении Сил обороны Украины на южном направлении. Полученную развединформацию злоумышленник передавал по закрытому телефонному каналу своему куратору в России, предоставляя ему фото с пометками объектов на электронных картах.

В ходе обыска правоохранители обнаружили мобильный телефон, который мужчина использовал для коммуникации с российским координатором.

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Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о размещении Вооруженных сил Украины, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщают правоохранители, за указанное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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