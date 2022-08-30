Последствия утреннего обстрела Харькова российскими оккупантами: 4 человека погибли, а 11 - получили ранения. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска обстреляли жилые кварталы Шевченковского района Харькова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Так, около 10 часов утра войска РФ в очередной раз обстреляли жилые кварталы г. Харькова. Под обстрелом оказался Шевченковский район. Поврежден ряд домов и автомобилей, детский сад и парк отдыха.

"В результате обстрела погибли четыре человека, еще одиннадцать получили ранения. Предварительно, обстрел производился из артиллерийской установки", - добавили в прокуратуре.

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