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Последствия утреннего обстрела Харькова российскими оккупантами: 4 человека погибли, а 11 - получили ранения. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска обстреляли жилые кварталы Шевченковского района Харькова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Так, около 10 часов утра войска РФ в очередной раз обстреляли жилые кварталы г. Харькова. Под обстрелом оказался Шевченковский район. Поврежден ряд домов и автомобилей, детский сад и парк отдыха.

"В результате обстрела погибли четыре человека, еще одиннадцать получили ранения. Предварительно, обстрел производился из артиллерийской установки", - добавили в прокуратуре.

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Последствия утреннего обстрела Харькова российскими оккупантами: 4 человека погибли, а 11 - получили ранения 01
Последствия утреннего обстрела Харькова российскими оккупантами: 4 человека погибли, а 11 - получили ранения 02
Последствия утреннего обстрела Харькова российскими оккупантами: 4 человека погибли, а 11 - получили ранения 03
Последствия утреннего обстрела Харькова российскими оккупантами: 4 человека погибли, а 11 - получили ранения 04
Последствия утреннего обстрела Харькова российскими оккупантами: 4 человека погибли, а 11 - получили ранения 05
Последствия утреннего обстрела Харькова российскими оккупантами: 4 человека погибли, а 11 - получили ранения 06
Последствия утреннего обстрела Харькова российскими оккупантами: 4 человека погибли, а 11 - получили ранения 07
Последствия утреннего обстрела Харькова российскими оккупантами: 4 человека погибли, а 11 - получили ранения 08

обстрел (27151) прокуратура (5012) Харьков (7485)


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30.08.2022 14:18 Ответить
По мирняку тварі бьють... По Харкову. При сссрі там скільки кацапні навчалося, - а тепер їхні дітки їбошат... Кацапи- кончені тварі, там вже нічого не поміняєш.
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30.08.2022 14:27 Ответить
Щоб ви всі повиздихали в жебрацтві та пекельних борошнах, срані падлюки!!!
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30.08.2022 14:38 Ответить
Харьков отдали на растерзание
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30.08.2022 14:48 Ответить
С пионов вроде лупят. Хуже не бывает.
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30.08.2022 15:11 Ответить
Кацапи сдохніть.
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30.08.2022 17:02 Ответить
 
 