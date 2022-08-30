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Новости Фото Война
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Пикап Mitsubishi, радиостанции, генераторы, шлемы и компьютерную технику передали одной из бригад ВСУ на передовую, - Порошенко. ВИДЕО

Фонд Порошенко и ОО "Справа Громад" передали украинским защитникам на передовую новый пикап Mitsubishi L200, радиостанции Motorola, генераторы, компьютерную технику и шлемы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Чем сейчас живет Украина? Одним словом – контрнаступление. И каждый украинец пытается сделать все, чтобы поддержать Вооруженные Силы Украины. Мы верим в успех Вооруженных Сил", - подчеркнул лидер политсилы и пятый президент Петр Порошенко.

Блогер и ветеран АТО Алексей Петров отметил, что техника - это спасенные жизни.

"О связи и говорить нечего. И безусловно транспорт. Новый не ломающийся транспорт, который может и спасти жизнь, и в зависимости от боевой задачи может испортить жизнь, но уже российским оккупантам", - сказал Петров.

Смотрите: Мы должны сделать все возможное для контрнаступления, чтобы закончить войну в этом году, - Порошенко. ВИДЕО

Пикап Mitsubishi, радиостанции, генераторы, шлемы и компьютерную технику передали одной из бригад ВСУ на передовую, - Порошенко 01
Пикап Mitsubishi, радиостанции, генераторы, шлемы и компьютерную технику передали одной из бригад ВСУ на передовую, - Порошенко 02
Пикап Mitsubishi, радиостанции, генераторы, шлемы и компьютерную технику передали одной из бригад ВСУ на передовую, - Порошенко 03
Пикап Mitsubishi, радиостанции, генераторы, шлемы и компьютерную технику передали одной из бригад ВСУ на передовую, - Порошенко 04
Пикап Mitsubishi, радиостанции, генераторы, шлемы и компьютерную технику передали одной из бригад ВСУ на передовую, - Порошенко 05
Пикап Mitsubishi, радиостанции, генераторы, шлемы и компьютерную технику передали одной из бригад ВСУ на передовую, - Порошенко 06
Пикап Mitsubishi, радиостанции, генераторы, шлемы и компьютерную технику передали одной из бригад ВСУ на передовую, - Порошенко 07

помощь (7801) Порошенко Петр (19601)


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Топ комментарии
+29
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
А тепер покажіть мені як "волонтерить" Лисий?
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30.08.2022 14:43
+26
Як же горить у кацапів від Пороха
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30.08.2022 14:46
+26
Поки офіс нагороджує Лисих пікалових волонтер Порошенко робить дійсно корисні речі які зберігають життя наших воїнів
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30.08.2022 14:59
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Вже прийнято в першому читанні!
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30.08.2022 14:34 Ответить
Вони це роблять для прискорення свого фіаско...
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30.08.2022 14:40 Ответить
organezuites - "zakidaite" vse soc seti deputatov/chinovnikov/prezidentov tak shob malo nepokozalos , v dabavku podnimaite shum v EU - pustj ot tuda im "fe" skazhut....
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30.08.2022 14:45 Ответить
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30.08.2022 15:06 Ответить
Готується Росія 2.0 с чілавєчєскім ліцом. Це означає, що розумні українці будуть звалювати звідси. Диктатура-73 Україну знищить.
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30.08.2022 15:13 Ответить
Мінськ 1 та 2 - ото була перемога . Її вже не перемогти . Дякувати сивочолому . Фас , боти .
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30.08.2022 22:11 Ответить
молодці
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30.08.2022 14:37 Ответить
"перша лєді" в Бучі і їхні щасливі ******
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30.08.2022 15:11 Ответить
Перша лєдЯ нарядилася , як Ісаак на Великдень 😠
і навіть не соромно 😡
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30.08.2022 15:27 Ответить
Клятый Барыга, не то что Владимир Александрович!!!
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30.08.2022 14:41 Ответить
Він разом з 95-тим волонтерить і меценатствує тихенько, щоб ніхто нічого не чув: ні відосіків-гундосіків, ні консертів по Г+Г.
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30.08.2022 14:45 Ответить
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
А тепер покажіть мені як "волонтерить" Лисий?
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30.08.2022 14:43 Ответить
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30.08.2022 14:47 Ответить
Так вони себе завжди позиціонували як рузькіє
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30.08.2022 14:52 Ответить
Пішов ***** кацапеська блювотня зеленого кольору.
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30.08.2022 16:14 Ответить
В уявленні дебілів приблизно десь так.
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30.08.2022 17:02 Ответить
Як же горить у кацапів від Пороха
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30.08.2022 14:46 Ответить
:Ну а коли вже слуги урода пропіаряться.? Ато порошенко ,щось передає ,вони тільки відосики показують. та брешуть Ну правду говорять,хто на що вчився.
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30.08.2022 14:47 Ответить
Наткнувся
Жданов про ситуацію з ордою та нашу підготовку
https://youtu.be/4FTykXOb3Vw?t=3319
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30.08.2022 14:55 Ответить
Поки офіс нагороджує Лисих пікалових волонтер Порошенко робить дійсно корисні речі які зберігають життя наших воїнів
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30.08.2022 14:59 Ответить
Петя минские соглашения подписал...
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30.08.2022 16:28 Ответить
За которые ***** 4 гоода снношали,а зеленый подписал расейскую формулукоторая превратила ловушкку для РФ в капкан ддля Украаины и здал 25% территории!
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30.08.2022 17:30 Ответить
Знову цей Порошенко "піарацца".... не те що Кашєвой Жєка з Пікаловим.... але "найвялічнайшій лідор янєлох знає кого нагороджувати а кого ні" його не обдурити він янєлох....
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30.08.2022 15:08 Ответить
Порошенко показав унікального робота, який вивозить поранених з поля бою
https://www.youtube.com/watch?v=scPa_NG0418
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30.08.2022 15:09 Ответить
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30.08.2022 15:15 Ответить
Го@дон , як завжди в своєму репертуарі 😠
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30.08.2022 15:33 Ответить
Літеру "Н" він давно собі заробив,ще з пірамідок Тому що гандон по життю
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30.08.2022 17:08 Ответить
Ну все! Тепер, точно, прощавай громадянство... скільки ж можна, так знущатись над Оманським Віслоухим.,
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30.08.2022 15:17 Ответить
Щира подяка Петру Олексійовичу і його команді за невпинну допомогу
нашій арміі , не відосиками допомагає , а конкретною зброєю і амуніцією для військових !! 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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30.08.2022 15:32 Ответить
Народ, выбирайте правильных олигархов себе во власть!
Одни крадут чисто для себя, а другие исключительно для народа.
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30.08.2022 16:25 Ответить
Вони не крадуть, а заробляють. Ще й податки державі платять. А ваш допис свідчить, що совок мозку - це дуже поширена хвороба.
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30.08.2022 17:20 Ответить
Олигархи - заробітчане!
Теперь я понимаю, почему ни один олигарх до сих пор не написал мемуары, как я ЗАРАБОТАЛ свой первый миллиард. И поэтому такие граждане продолжают мечтать, что он наконец то наворовался на всю жизнь себе и детям и все понял. Ну ну. Блажен, кто верует.
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30.08.2022 17:29 Ответить
Это про какой миллииард $ Зеленского на посту зезидента?
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30.08.2022 17:33 Ответить
Я думал, что речь идет об олигархах. А ты про Зеленского. Что есть такое олигарх?
Не думаю, что у Зеленского есть миллиард. Фабрики, заводы и медиа каналы в личном распоряжении. Партия имеется. Только вот вопрос - она Коломойского, или Зеленского?
Как по мне, после глупых награждений орденами своих друзей - Зеленский потерял все шансы на повторное избрание.
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30.08.2022 17:44 Ответить
Если посмотреть только по недвижимости семейства Зеленских, и только на Европейском континенте,то за 2 года президентства ~0.75 миллиарда €. Недвижимось в арабском мире по понятным причинам неизвестна.
По аналитическим расследрваниям,англо,фрако,испано язычных сми,и Израэля только за 2020 год он отправил в офшоры более 900 миллионов + официальные роялти от СНГ(а это не одна сотня миллионов $!). Это за год!
Так что есть,и не один! Просто в форбс офшорные миллиардеры не попадают.
И про каналы. Сейчас ВСЕ каналы в его собственности. За 2 (2019-2020) года узурпировал 95% эфира! На расее на это понадобилось 10 лет.
Думай ТЕ!
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30.08.2022 21:06 Ответить
Это все? Может забыли что нибудь?
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30.08.2022 22:24 Ответить
Полный перечень наворованного Зеленскими есть (наверное) только у финразведок стран НАТО и Израэля.
По всем вопросам - к ним!
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30.08.2022 23:15 Ответить
Це не зрадницька Зелень, це справжні патріоти України! Удачі Вам у всіх діяннях!
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30.08.2022 18:59 Ответить
Згадав чомусь стару книжку, видану ще давно за Совітів, як не дивно, книжка си називала " Казки Верховини"- то там були песиголовці- москалі, та "погани", колись то буули послідовники "іншої" віри, а тераз-малороси, які збираються десь , там посередені... ну ви звичайно зрозуміли- дупцю підставити...Але холєра ясна! ЗСУ на той пердюмонокль не згодна, і тому гамселить тих березових мавп, аж гай шумить! Слава ЗСУ і Королівській бригаді!, разом з найкращими десантниками 80-ки , 14-та підтягується, до Перемоги, Смерть москалям!
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30.08.2022 19:11 Ответить
https://t.me/Sharpreview/16636 Олег Шарп : "Одиннадцать дней.
Одиннадцать дней назад я написал пост о том, что мы нашли партию генераторов и предложил попробовать собрать деньги. Ровно на следующий день Петро Порошенко оплатил половину суммы, а мы, собирая деньги, взяли быстрый кредит и оплатили. Доставка, покраска.
Одиннадцать дней, груз готов!
80 мощных (стабильные 6 кВт) дизельных генераторов в специальных звукопоглощающих кожухах. Это штабы артдивизионов и батальонов, это около 10 бригадных комплектов, которые через несколько дней уже поедут на фронт. Я сейчас не буду писать длинный-длинный список всего того, что будут эти генераторы запитывать - это уже и так все знают. Я лучше про вас.
Это вы помогаете армии.
Это вам спасибо.
Это вы выдергиваете из своего бюджета.
Это вы герои, я вот сейчас вообще без пафоса.

Завтра новый день и новые задачи. А генераторы мы купили, одиннадцать дней от начала проекта.
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30.08.2022 19:24 Ответить
 
 