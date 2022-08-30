Пикап Mitsubishi, радиостанции, генераторы, шлемы и компьютерную технику передали одной из бригад ВСУ на передовую, - Порошенко. ВИДЕО
Фонд Порошенко и ОО "Справа Громад" передали украинским защитникам на передовую новый пикап Mitsubishi L200, радиостанции Motorola, генераторы, компьютерную технику и шлемы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Чем сейчас живет Украина? Одним словом – контрнаступление. И каждый украинец пытается сделать все, чтобы поддержать Вооруженные Силы Украины. Мы верим в успех Вооруженных Сил", - подчеркнул лидер политсилы и пятый президент Петр Порошенко.
Блогер и ветеран АТО Алексей Петров отметил, что техника - это спасенные жизни.
"О связи и говорить нечего. И безусловно транспорт. Новый не ломающийся транспорт, который может и спасти жизнь, и в зависимости от боевой задачи может испортить жизнь, но уже российским оккупантам", - сказал Петров.
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і навіть не соромно 😡
А тепер покажіть мені як "волонтерить" Лисий?
Жданов про ситуацію з ордою та нашу підготовку
https://youtu.be/4FTykXOb3Vw?t=3319
https://www.youtube.com/watch?v=scPa_NG0418
нашій арміі , не відосиками допомагає , а конкретною зброєю і амуніцією для військових !! 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
Одни крадут чисто для себя, а другие исключительно для народа.
Теперь я понимаю, почему ни один олигарх до сих пор не написал мемуары, как я ЗАРАБОТАЛ свой первый миллиард. И поэтому такие граждане продолжают мечтать, что он наконец то наворовался на всю жизнь себе и детям и все понял. Ну ну. Блажен, кто верует.
Не думаю, что у Зеленского есть миллиард. Фабрики, заводы и медиа каналы в личном распоряжении. Партия имеется. Только вот вопрос - она Коломойского, или Зеленского?
Как по мне, после глупых награждений орденами своих друзей - Зеленский потерял все шансы на повторное избрание.
По аналитическим расследрваниям,англо,фрако,испано язычных сми,и Израэля только за 2020 год он отправил в офшоры более 900 миллионов + официальные роялти от СНГ(а это не одна сотня миллионов $!). Это за год!
Так что есть,и не один! Просто в форбс офшорные миллиардеры не попадают.
И про каналы. Сейчас ВСЕ каналы в его собственности. За 2 (2019-2020) года узурпировал 95% эфира! На расее на это понадобилось 10 лет.
Думай ТЕ!
По всем вопросам - к ним!
Одиннадцать дней назад я написал пост о том, что мы нашли партию генераторов и предложил попробовать собрать деньги. Ровно на следующий день Петро Порошенко оплатил половину суммы, а мы, собирая деньги, взяли быстрый кредит и оплатили. Доставка, покраска.
Одиннадцать дней, груз готов!
80 мощных (стабильные 6 кВт) дизельных генераторов в специальных звукопоглощающих кожухах. Это штабы артдивизионов и батальонов, это около 10 бригадных комплектов, которые через несколько дней уже поедут на фронт. Я сейчас не буду писать длинный-длинный список всего того, что будут эти генераторы запитывать - это уже и так все знают. Я лучше про вас.
Это вы помогаете армии.
Это вам спасибо.
Это вы выдергиваете из своего бюджета.
Это вы герои, я вот сейчас вообще без пафоса.
Завтра новый день и новые задачи. А генераторы мы купили, одиннадцать дней от начала проекта.