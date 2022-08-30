Пикап Mitsubishi, радиостанции, генераторы, шлемы и компьютерную технику передали одной из бригад ВСУ на передовую, - Порошенко. ВИДЕО

Фонд Порошенко и ОО "Справа Громад" передали украинским защитникам на передовую новый пикап Mitsubishi L200, радиостанции Motorola, генераторы, компьютерную технику и шлемы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Чем сейчас живет Украина? Одним словом – контрнаступление. И каждый украинец пытается сделать все, чтобы поддержать Вооруженные Силы Украины. Мы верим в успех Вооруженных Сил", - подчеркнул лидер политсилы и пятый президент Петр Порошенко.

Блогер и ветеран АТО Алексей Петров отметил, что техника - это спасенные жизни.

"О связи и говорить нечего. И безусловно транспорт. Новый не ломающийся транспорт, который может и спасти жизнь, и в зависимости от боевой задачи может испортить жизнь, но уже российским оккупантам", - сказал Петров.

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