Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении аппаратов ВАК для лечения раненых. ФОТО
Волонтер Наталья Юсупова просит помощи в приобретении аппаратов ВАК для лечения раненых украинских военных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Юсуповой в фейсбуке.
"Для тяжелораненых срочно нужны ВАК аппараты и расходники. Счет на 187 тыс. грн, это два ВАК, два вакуумных набора и два контейнера. Очень прошу помочь!!", - написала волонтер.
Юсупова также отчиталась о расходе ранее собранных средств: "За неделю купила пять тепловизоров!! Два по 82 тыс., еще три по 56780 грн. Также купила зарядную станцию 39 900 грн, квадрокоптер Аутел 60 тыс., лекарства 21 тыс. и 7 тыс. Купила одежду и кроссовки в госпиталь для раненых бойцов".
Реквізити для допомоги:
Пайпал
5168752017223390 приват , Юсупова Наталія Августа
4149499374344032 приват , Юсупова
5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta
IBAN UA753220010000026204306753142
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Литвиненко був отруєний та помер страшною смертю, бо він був їм ворогом. А цей теж їз " якобы бывших", але як сир в маслі, живе вільно і співає що замовляють.
Про Бєню, про 95-й квартал... Це ми все знаємо.
Юсупова з 2014 в темі. Якщо щось просить, скунулись по 200 чи 500 грн. і далі по бойових диванах...
Поле для остроумія є - чувак, якій очолює службу нагород в ОПі, нагородив сам себе. За мужність? За відвагу? За що?
Це або бридка жаба жлобства давить хоч копійку дати та виправдання цієї жаби, або спеціально людей відштовхнути від доброї справи та посіяти сумніви в необхідності допомагати.
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Таких курв у вóйну на січі кошовий призначав до страти.
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https://m.censor.net/ua/n3364138