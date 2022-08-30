Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении аппаратов ВАК для лечения раненых. ФОТО

Волонтер Наталья Юсупова просит помощи в приобретении аппаратов ВАК для лечения раненых украинских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Юсуповой в фейсбуке.

"Для тяжелораненых срочно нужны ВАК аппараты и расходники. Счет на 187 тыс. грн, это два ВАК, два вакуумных набора и два контейнера. Очень прошу помочь!!", - написала волонтер.

Юсупова также отчиталась о расходе ранее собранных средств: "За неделю купила пять тепловизоров!! Два по 82 тыс., еще три по 56780 грн. Также купила зарядную станцию 39 900 грн, квадрокоптер Аутел 60 тыс., лекарства 21 тыс. и 7 тыс. Купила одежду и кроссовки в госпиталь для раненых бойцов".

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