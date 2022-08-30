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Новости Фото Война
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Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении аппаратов ВАК для лечения раненых. ФОТО

Волонтер Наталья Юсупова просит помощи в приобретении аппаратов ВАК для лечения раненых украинских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Юсуповой в фейсбуке.

"Для тяжелораненых срочно нужны ВАК аппараты и расходники. Счет на 187 тыс. грн, это два ВАК, два вакуумных набора и два контейнера. Очень прошу помочь!!", - написала волонтер.

Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении аппаратов ВАК для лечения раненых 01

Юсупова также отчиталась о расходе ранее собранных средств: "За неделю купила пять тепловизоров!! Два по 82 тыс., еще три по 56780 грн. Также купила зарядную станцию 39 900 грн, квадрокоптер Аутел 60 тыс., лекарства 21 тыс. и 7 тыс. Купила одежду и кроссовки в госпиталь для раненых бойцов".

Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении аппаратов ВАК для лечения раненых 02

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Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении аппаратов ВАК для лечения раненых 03
Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении аппаратов ВАК для лечения раненых 04
Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении аппаратов ВАК для лечения раненых 05
Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении аппаратов ВАК для лечения раненых 06

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Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении аппаратов ВАК для лечения раненых 07

Реквізити для допомоги:

Пайпал

[email protected].

5168752017223390 приват , Юсупова Наталія Августа

4149499374344032 приват , Юсупова

5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta

IBAN UA753220010000026204306753142

Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении аппаратов ВАК для лечения раненых 08
Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении аппаратов ВАК для лечения раненых 09

волонтеры (2634) Юсупова Наталья (185)


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Топ комментарии
+11
Кошевой и квартал не хотят помочь. Орденоносцы куевы Плять.
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30.08.2022 17:44
+10
Да что там раненые. ! Дороги пора делать! Зеля задолжал кредиторов! И
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30.08.2022 17:36
+9
+
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30.08.2022 17:44
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Да что там раненые. ! Дороги пора делать! Зеля задолжал кредиторов! И
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30.08.2022 17:36 Ответить
+
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30.08.2022 17:44 Ответить
Кошевой и квартал не хотят помочь. Орденоносцы куевы Плять.
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30.08.2022 17:44 Ответить
Беня з Членограєм позавчора віджали в держави готель Мир, вартістю 2 млрд. гривень. До них спробуй достукатися. Нехай хоч тисячу гривень пожертвують.
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30.08.2022 17:51 Ответить
Спрашивайте у ЗеКодломойских...у них миллиарды...
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30.08.2022 17:52 Ответить
а в цей час зелена мразото знов розпочинає велике крадівництво
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30.08.2022 17:58 Ответить
Кстати Зе наградил медалькой За заслуги Виталия Козловского который 9 мая пел в Москве песенку путлерским ублюдкам поздравлял мавзолейное быдло с днём паБеды...
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30.08.2022 17:58 Ответить
Юрий Швец каже что Байден с февраля отстегнул ЗеКодломойским всякого разного добра..в том числе и медикаментов на почти миллиард долларов...
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30.08.2022 18:03 Ответить
Швець до війни так солодко співав, що війни не буде і не може бути зовсім, як оті баби на островах, що моряків заманювали. А коли йому про це багато людей написали - то навіть не вибачився за свої помилкові ( не факт що не спеціально) висновки. Йому віри нема.
Литвиненко був отруєний та помер страшною смертю, бо він був їм ворогом. А цей теж їз " якобы бывших", але як сир в маслі, живе вільно і співає що замовляють.
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30.08.2022 20:26 Ответить
Вибачились за помилкові висновки майже всі, хто не вірив у початок війни, кожен може помилитись, але лише він робить вигляд, що слухачі то тупі барани і вибачатись не справа такого профі як він, обійдуться.
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30.08.2022 20:33 Ответить
Що ти верзеш? Ти останню новину відкрий про Запоріжжя та гуманітарку... це просто трешак 20 морських контейнерів, 389 вагонів, 220 вантажівок... немає слів і це Запоріжжя, Запоріжжя... і ще щось після такого про Швеця розпівадаєте.
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30.08.2022 22:34 Ответить
Що ти сам верзеш, відкрий всі його байки за місяць до війни та послухай про Китай, який не дасть війні початись, про та все інше. До чого тут зараз?? Мова про Литвиненко та прогнози, та аналіз ситуації перед війною. Всі його випуски довоєнні є в інеті
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30.08.2022 22:45 Ответить
Даю 100 відсотків, що той, хто так ним захоплюється, не слухав його кожен вечір за місяці зо три до війни. Ми слухали. Кожного дня, місяці до війни. Якої не буде, як він запевняв. Лише вже коли зовсім стало ясно всім що буде - почав щось про 50 на 50 казати.
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30.08.2022 22:54 Ответить
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30.08.2022 18:15 Ответить
Люди, давайте у цих випадках не "упражняться в остроумии"!
Про Бєню, про 95-й квартал... Це ми все знаємо.
Юсупова з 2014 в темі. Якщо щось просить, скунулись по 200 чи 500 грн. і далі по бойових диванах...
Поле для остроумія є - чувак, якій очолює службу нагород в ОПі, нагородив сам себе. За мужність? За відвагу? За що?
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30.08.2022 18:49 Ответить
А ще чомусь багато вилазить тих, хто починає в кожній темі про поранених та волонтерів тицяти в когось пальцями та волати, що це держава повинна допомагати таким людям, кричати де державні гроші на це, що в них все є і їм нічого в людей брати, що волонтери не там і не те купляють .

Це або бридка жаба жлобства давить хоч копійку дати та виправдання цієї жаби, або спеціально людей відштовхнути від доброї справи та посіяти сумніви в необхідності допомагати.
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30.08.2022 20:19 Ответить
Юсупова!!Обратитесь к Зеленскому !Он до хрена украл у украинского народа на офшсорах!!Пусть немного раскошелится!!
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30.08.2022 20:59 Ответить
Посадові особи у Запоріжжі розікрали 22 морські контейнери, 389 вагонів та 220 вантажівок гуманітарки, - агент НАБУ Шевченко
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Таких курв у вóйну на січі кошовий призначав до страти.
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https://m.censor.net/ua/n3364138
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31.08.2022 12:40 Ответить
 
 