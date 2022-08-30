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СБУ и НАБУ проводят обыски у топ-чиновников Запорожской области по делу о присвоении гуманитарной помощи. ФОТОрепортаж

Контрразведчики Службы безопасности Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро осуществляют ряд обысков в Запорожье. Следственно-оперативные действия проводятся по факту вероятного незаконного присвоения гуманитарной помощи, оказанной Запорожской области с начала широкомасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

СБУ и НАБУ проводят обыски у топ-чиновников Запорожской области по делу о присвоении гуманитарной помощи 01

Среди прочего, речь идет об обысках в горсовете, областной военной администрации, складских помещениях и по адресам проживания причастных к преступлению лиц.

СБУ и НАБУ проводят обыски у топ-чиновников Запорожской области по делу о присвоении гуманитарной помощи 02

Во время обысков у должностных лиц Запорожского городского совета обнаружены вещества, похожие на наркотические средства, направленные на экспертизу, незарегистрированное огнестрельное оружие и патроны к нему, большое количество наличных денег.

СБУ и НАБУ проводят обыски у топ-чиновников Запорожской области по делу о присвоении гуманитарной помощи 03
СБУ и НАБУ проводят обыски у топ-чиновников Запорожской области по делу о присвоении гуманитарной помощи 04
СБУ и НАБУ проводят обыски у топ-чиновников Запорожской области по делу о присвоении гуманитарной помощи 05

Смотрите также: Организатора и участника преступной группы, заработавших на "благотворительности" более 500 тыс. грн, задержали в Ивано-Франковске. ВИДЕО

В настоящее время продолжается следствие по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой);
  • ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой или в особо крупном размере);
  • ст. 368-5 (незаконное обогащение).

Расследование указанных фактов детективы НАБУ проводят по обращению Службы внешней разведки Украины.

Отмечается, что следственные действия продолжаются, дополнительная информация будет опубликована позже.

Автор: 

НАБУ (4221) Запорожье (2651) обыск (1896) СБУ (19898) Запорожская область (3083) гуманитарная помощь (1261)


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Топ комментарии
+22
Норм, а 200 вагонів гуманітарки які сп*здив дЄрмак, знайшли?
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30.08.2022 19:17
+17
Берете "світлу постать" Баліцкого і перевіряєте всі його контакти. Потім всіх "контактерів" арештовуєте і садите до кінця війни в спеціальні ізоляційні табори з альтернативою негайної депортації в *********. Запевняю що результати протидії кацапам в Запоріжській області будуть надзвичайно ефективними. Якщо на додачу арештувати попів сект и кірюші гундяєва то небезпека від колаборантів та латентних зрадників буде зведена до рівня статистичної похибки. Найбільш ефктивним було б забити "гвіздок у кришку домовини" - знищити єрмака і татарова. Ну і "вишенька на торті" прибрати зелене гівно з Печерських пагорбів...
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30.08.2022 19:31
+17
А хто взагалі допустив д'Єрмака до гуманітарки? Знову кровавий барига ЗЕ наживається на війні?
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30.08.2022 19:34
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Норм, а 200 вагонів гуманітарки які сп*здив дЄрмак, знайшли?
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30.08.2022 19:17 Ответить
может случилось чудо и это по ним ведут расследование.
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30.08.2022 19:25 Ответить
у Києві всі..то так..виконавці..
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30.08.2022 19:29 Ответить
А хто взагалі допустив д'Єрмака до гуманітарки? Знову кровавий барига ЗЕ наживається на війні?
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30.08.2022 19:34 Ответить
зелений папік
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30.08.2022 19:41 Ответить
Слава Украине!!!
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31.08.2022 05:33 Ответить
Видно шо номенклатурні свині по дорослому присмоктались до корита...
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30.08.2022 19:19 Ответить
свинок не ображайте

то підлота..
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30.08.2022 19:28 Ответить
А що з Васильківськими мародерами??Відкупились вже????
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30.08.2022 19:28 Ответить
все это кодло посадить в автозак и взорвать шальным снарядом ...
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30.08.2022 19:29 Ответить
1. Місця замало
2. Шальний не влучить..
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30.08.2022 19:30 Ответить
Знову ілюзія повсякденної важкої праці, але те все дарма. Шмарклю геть!
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30.08.2022 19:30 Ответить
Берете "світлу постать" Баліцкого і перевіряєте всі його контакти. Потім всіх "контактерів" арештовуєте і садите до кінця війни в спеціальні ізоляційні табори з альтернативою негайної депортації в *********. Запевняю що результати протидії кацапам в Запоріжській області будуть надзвичайно ефективними. Якщо на додачу арештувати попів сект и кірюші гундяєва то небезпека від колаборантів та латентних зрадників буде зведена до рівня статистичної похибки. Найбільш ефктивним було б забити "гвіздок у кришку домовини" - знищити єрмака і татарова. Ну і "вишенька на торті" прибрати зелене гівно з Печерських пагорбів...
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30.08.2022 19:31 Ответить
Bravo: Найбільш ефктивним було б забити "гвіздок у кришку домовини" - знищити єрмака і татарова. Ну і "вишенька на торті" прибрати зелене гівно з Печерських пагорбів...
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31.08.2022 01:06 Ответить
В якихсь ...лядей ще вистачає "совісті" красти подібне?
Дайте їм підпіську для невиїзду а не підозру.
Бо ці підозри - неначе пальчиком погрозили.
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30.08.2022 19:35 Ответить
Підозри... Дали час відкупитись та здристнути від відповідальності.
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30.08.2022 19:37 Ответить
Сотні "підозр" - ніодної посадки.
Видать не ті підозріваюь. Зараз подібних потрібно садити та конфісковувати за спрощеною процедурою. А доки там липка на руки сволота - то будуть тільки підозри.
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30.08.2022 19:40 Ответить
Южноукрвїнськ обшукайте
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30.08.2022 19:38 Ответить
Гниди в Южноукраїнську під патранатом артьомки чєрноморова, його гниди в нашому місті у всіх гілках влади, я не боюсь цих тварюк, з ними буде так , як і з льошою ковальовим, зрадника вбили
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30.08.2022 19:44 Ответить
Вже пішли погрози в мою адресу, мені *****
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30.08.2022 22:33 Ответить
Оце новина ! Та зайдіть в любу обласну чи міську раду...
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30.08.2022 19:47 Ответить
При всём уважении,но разве это работа СБУ?Гуманитарка....полиции нет,чы шо?А вот здоровые,прекрасно экипированные мужики по тылам з гуманитаркой...ну такое))Это не моё дело конечно,но такие вопросы должна полиция решать.А освободившийся личный состав СБУ...свести в отдельные специальные подразделения пехоты.Типо штурмовые группы......Подготовка и повторюсь,экипировка просто космос по сравнению с мобилизованными...Вот эти группы шороху бы навели!!!!Тем более там в основном офицерский состав,настоящие патриоты и элита силовиков.
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30.08.2022 19:48 Ответить
... а лейтИнаната Баканова командиром цієї групи? Ви про що? Там ще ДБР є, які до сих пір сидить у Львові! СБУ вони зовсім герої...з Києва ще не виїзджали. А у Старуха два шляхи. Чи буде як з херсонським Ковальовим... чи всі обвинувачення будуть спотворені і зняті. Дуже багато зашкварів у зелених покидьків.
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31.08.2022 06:50 Ответить
Зелене лайно набагато гірше русні. Ті відкриті вороги, а ці рядом, маскуються, а працюють на розкол і зникнення України.
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30.08.2022 19:51 Ответить
Глава гуманитарного штаба Запорожья небезызвестная Злата Некрасова (партия Слуга Народа") после запроса от НАБУ на проверку документов срочно выехала в командировку за границу. Нет на месте уже две недели. (Б.Береза)
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30.08.2022 20:05 Ответить
Світланко, Вам мама в дитинстві не казала, що брехати людям - гріх?
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30.08.2022 20:13 Ответить
перші писали та передавали матеріли злочину ще в квітні але куйло вазелін жидка все гальмував по набу
розстріляти шльондр вазеліна! ніяких 7-12 років тіки зпалити!
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30.08.2022 20:23 Ответить
Суки, досить вже гуманітарку *******! В кожному майже регіоні з ОДА та міськвиконкомами така хєрня!
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30.08.2022 20:12 Ответить
Знатно Злата любит злато.
НАБУ следует работать по американским принципам. Взяли щеглов, признались, указали на пахана,долю вернули и досудебное соглашение. тут тебе и помощь следствию и деятельное раскаяние и возмещение убытков.
судя по имени цыганских кровей, РОМЫ от злата теряют голову и идут во все тяжкие.
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30.08.2022 20:39 Ответить
Кременчук не забувуайте, тут мер малецький та його шобло пи**ить все...
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30.08.2022 21:09 Ответить
і всі як один - призначені зеленським.
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30.08.2022 21:19 Ответить
А нагороджена Зеленським Злата Нєкрасова зйоблась за кордон? Попередили зелену сучку! 🤬🤬🤬
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30.08.2022 21:30 Ответить
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30.08.2022 21:40 Ответить
Руки геть від зелених слуг. Що ви собі дозволяяте.
Це вам не Генерал Кривоніс проти якого відкрили справу за оборону Жулян від орків
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31.08.2022 01:03 Ответить
подонків на розмінування! має бути закон такий. і має бути паспорт негромадянина - це обов'язково.
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30.08.2022 23:50 Ответить
Руки геть від зелених слуг. Що ви собі дозволяяте. Ось Екс Хенерал Наумов виїде із Сербії в Росію> Це вам не Генерал Кривоніс проти якого відкрили справу за оборону Жулян від орків
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31.08.2022 01:01 Ответить
Позорище позорное ! Наши дети на войне, а сволота - в шоколаде ...Рыба гниёт с головы, недолго "Ермакам" красть осталось.
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31.08.2022 07:03 Ответить
погань при зеле зацвела
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31.08.2022 14:34 Ответить
Это же как прогнила система власти?Неужели и в это страшное и тяжелейшее время ворам все сойдет с рук? Неужели Украина не созрела до самоочищения от этой мрази достойной пожизненного заключения с конфискацией имущества? Надеюсь очень надеюсь ,что воры получат по заслугам.Слава Украине.
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31.08.2022 21:12 Ответить
 
 