СБУ и НАБУ проводят обыски у топ-чиновников Запорожской области по делу о присвоении гуманитарной помощи. ФОТОрепортаж
Контрразведчики Службы безопасности Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро осуществляют ряд обысков в Запорожье. Следственно-оперативные действия проводятся по факту вероятного незаконного присвоения гуманитарной помощи, оказанной Запорожской области с начала широкомасштабного вторжения РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Среди прочего, речь идет об обысках в горсовете, областной военной администрации, складских помещениях и по адресам проживания причастных к преступлению лиц.
Во время обысков у должностных лиц Запорожского городского совета обнаружены вещества, похожие на наркотические средства, направленные на экспертизу, незарегистрированное огнестрельное оружие и патроны к нему, большое количество наличных денег.
В настоящее время продолжается следствие по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой);
- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой или в особо крупном размере);
- ст. 368-5 (незаконное обогащение).
Расследование указанных фактов детективы НАБУ проводят по обращению Службы внешней разведки Украины.
Отмечается, что следственные действия продолжаются, дополнительная информация будет опубликована позже.
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то підлота..
2. Шальний не влучить..
Дайте їм підпіську для невиїзду а не підозру.
Бо ці підозри - неначе пальчиком погрозили.
Видать не ті підозріваюь. Зараз подібних потрібно садити та конфісковувати за спрощеною процедурою. А доки там липка на руки сволота - то будуть тільки підозри.
розстріляти шльондр вазеліна! ніяких 7-12 років тіки зпалити!
НАБУ следует работать по американским принципам. Взяли щеглов, признались, указали на пахана,долю вернули и досудебное соглашение. тут тебе и помощь следствию и деятельное раскаяние и возмещение убытков.
судя по имени цыганских кровей, РОМЫ от злата теряют голову и идут во все тяжкие.
Це вам не Генерал Кривоніс проти якого відкрили справу за оборону Жулян від орків