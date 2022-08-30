СБУ и НАБУ проводят обыски у топ-чиновников Запорожской области по делу о присвоении гуманитарной помощи. ФОТОрепортаж

Контрразведчики Службы безопасности Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро осуществляют ряд обысков в Запорожье. Следственно-оперативные действия проводятся по факту вероятного незаконного присвоения гуманитарной помощи, оказанной Запорожской области с начала широкомасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Среди прочего, речь идет об обысках в горсовете, областной военной администрации, складских помещениях и по адресам проживания причастных к преступлению лиц.

Во время обысков у должностных лиц Запорожского городского совета обнаружены вещества, похожие на наркотические средства, направленные на экспертизу, незарегистрированное огнестрельное оружие и патроны к нему, большое количество наличных денег.







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В настоящее время продолжается следствие по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой);

ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой или в особо крупном размере);

ст. 368-5 (незаконное обогащение).

Расследование указанных фактов детективы НАБУ проводят по обращению Службы внешней разведки Украины.

Отмечается, что следственные действия продолжаются, дополнительная информация будет опубликована позже.