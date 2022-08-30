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Украинские активисты организовали в Вене массовый Марш Независимости. ФОТОрепортаж

В воскресенье, 28 августа, украинцы Вены вышли на многочисленную демонстрацию, посвященную Дню Независимости.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Украинские активисты организовали в Вене массовый Марш Независимости 01

После митинга, который состоялся на главной площади императорской резиденции Хельденплац, колонна из более 1000 демонстрантов отправилась по бульварному кольцу Рингштрассе и двигалась в течение нескольких часов, скандируя "Stand with Ukraine", "Stop Putin's War", "Save Azovstal".

Украинские активисты организовали в Вене массовый Марш Независимости 02
Украинские активисты организовали в Вене массовый Марш Независимости 03

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Украинские активисты организовали в Вене массовый Марш Независимости 04

У Венской оперы активисты скандировали "Netrebko weg!" ("Прочь Нетребко!"), поскольку один из ведущих мировых культурных институтов мира демонстрирует, что продолжает сотрудничать с певицей Анной Нетребко, которая с начала агрессии РФ поддерживала "народные республики" и оставалась частью художественной элиты, приближенной к Путину.

Украинские активисты организовали в Вене массовый Марш Независимости 05

Участница марша Александра Саенко поделилась впечатлением: "Прохожие по обе стороны улицы фотографировали, снимали видео, аплодировали. Не одна тысяча жителей и гостей Вены были в тот вечер с Украиной. Международное сообщество поддерживает нас".

Украинские активисты организовали в Вене массовый Марш Независимости 06

Фото Валерия Мальцева

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Автор: 

Австрия (809) День Независимости (1196) украинцы (3863) Вена (110)


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Зеленим знову заважає мова і бракує рузкого міра
https://youtu.be/_ta3peNkWQc
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30.08.2022 21:31 Ответить
Петро Порошенко

@poroshenko

·

https://twitter.com/poroshenko/status/1564631329555243016 3 ч

Друзі, ми з вами нереально круті! 80 потужних генераторів вартістю майже 5,5 млн гривень вже із завтрашнього дня поїдуть у війська. Працюємо на https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF?src=hashtag_click #контрнаступ та нашу перемогу.

Все буде Україна!


https://twitter.com/i/status/1564631329555243016
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30.08.2022 21:41 Ответить
Очевидно бойкий-бойко организовал, и чуть подкинул там на организационные расходы. Депутат ведь парламента. В первых рядах с флагом видать был, дядка рослый, руки длинные. Запевалой был про калину особенно. Наши везде.
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30.08.2022 21:55 Ответить
А тем временем сообщают о новых взрывах в Харькове... Пока не найдем, как прекратить навсегда это безумие рашистских мразей, война не закончится. Никакие зарубежные марши такую задачу не решат.
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30.08.2022 22:29 Ответить
 
 