Украинские активисты организовали в Вене массовый Марш Независимости. ФОТОрепортаж

В воскресенье, 28 августа, украинцы Вены вышли на многочисленную демонстрацию, посвященную Дню Независимости.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

После митинга, который состоялся на главной площади императорской резиденции Хельденплац, колонна из более 1000 демонстрантов отправилась по бульварному кольцу Рингштрассе и двигалась в течение нескольких часов, скандируя "Stand with Ukraine", "Stop Putin's War", "Save Azovstal".





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У Венской оперы активисты скандировали "Netrebko weg!" ("Прочь Нетребко!"), поскольку один из ведущих мировых культурных институтов мира демонстрирует, что продолжает сотрудничать с певицей Анной Нетребко, которая с начала агрессии РФ поддерживала "народные республики" и оставалась частью художественной элиты, приближенной к Путину.

Участница марша Александра Саенко поделилась впечатлением: "Прохожие по обе стороны улицы фотографировали, снимали видео, аплодировали. Не одна тысяча жителей и гостей Вены были в тот вечер с Украиной. Международное сообщество поддерживает нас".

Фото Валерия Мальцева

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