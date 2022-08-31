РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7116 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
3 191 1

Ночью россияне обстреляли центр Краматорска, есть раненые, - мэр Гончаренко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Оккупанты ударили по центральной части Краматорска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Краматорского городского головы Александра Гончаренко.

"Ночной удар по центральной части Краматорска. Повреждены многоэтажки, есть ранены. Продолжаем выяснять последствия очередного террора", - говорится в сообщении.

Смотрите: В Краматорске в результате обстрела россиян горели цеха машиностроительного завода, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Ночью россияне обстреляли центр Краматорска, есть раненые, - мэр Гончаренко 01

Ночью россияне обстреляли центр Краматорска, есть раненые, - мэр Гончаренко 02

Ночью россияне обстреляли центр Краматорска, есть раненые, - мэр Гончаренко 03

Ночью россияне обстреляли центр Краматорска, есть раненые, - мэр Гончаренко 04

Ночью россияне обстреляли центр Краматорска, есть раненые, - мэр Гончаренко 05

Краматорськ (2275) обстрел (27107) Гончаренко (535)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Горіть у пеклі москалі !!!
показать весь комментарий
31.08.2022 08:48 Ответить
 
 