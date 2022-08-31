Ночью россияне обстреляли центр Краматорска, есть раненые, - мэр Гончаренко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Оккупанты ударили по центральной части Краматорска.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Краматорского городского головы Александра Гончаренко.
"Ночной удар по центральной части Краматорска. Повреждены многоэтажки, есть ранены. Продолжаем выяснять последствия очередного террора", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Pawlo Kit
показать весь комментарий31.08.2022 08:48 Ответить Мне нравится 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль