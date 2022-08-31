Ночью россияне обстреляли центр Краматорска, есть раненые, - мэр Гончаренко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Оккупанты ударили по центральной части Краматорска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Краматорского городского головы Александра Гончаренко.

"Ночной удар по центральной части Краматорска. Повреждены многоэтажки, есть ранены. Продолжаем выяснять последствия очередного террора", - говорится в сообщении.

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