Ночью войска РФ четырежды обстреляли Никопольский район из "Градов" и тяжелой артиллерии, дважды ударили по Никополю, - Резниченко. ФОТОрепортаж
Оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровщину, под прицелом врага был Никопольский район.
"Ночь снова под российским огнем… Под прицелом врага был Никопольский район. Российские оккупационные войска обстреляли его из "Градов" и тяжелой артиллерии четыре раза за ночь.
Дважды ударили по самому Никополю. Ранена 57-летняя женщина. Она находится в больнице. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести.
Вражеские снаряды повредили в городе 12 многоэтажек, несколько магазинов и несколько аптек, колледж, детско-юношескую спортивную школу и культурно-спортивный комплекс.
В Мировской громаде обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в других районах в эту минуту спокойно.
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