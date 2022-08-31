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Ночью войска РФ четырежды обстреляли Никопольский район из "Градов" и тяжелой артиллерии, дважды ударили по Никополю, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровщину, под прицелом врага был Никопольский район.

"Ночь снова под российским огнем… Под прицелом врага был Никопольский район. Российские оккупационные войска обстреляли его из "Градов" и тяжелой артиллерии четыре раза за ночь.

Дважды ударили по самому Никополю. Ранена 57-летняя женщина. Она находится в больнице. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести.

Вражеские снаряды повредили в городе 12 многоэтажек, несколько магазинов и несколько аптек, колледж, детско-юношескую спортивную школу и культурно-спортивный комплекс.

В Мировской громаде обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в других районах в эту минуту спокойно.

Смотрите: Войска РФ из "Градов" и тяжелой артиллерии ударили по Днепропетровщине, в Никополе поврежден автовокзал, магазины и детская библиотека, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Ночью войска РФ четырежды обстреляли Никопольский район из Градов и тяжелой артиллерии, дважды ударили по Никополю, - Резниченко 01

Ночью войска РФ четырежды обстреляли Никопольский район из Градов и тяжелой артиллерии, дважды ударили по Никополю, - Резниченко 02

Ночью войска РФ четырежды обстреляли Никопольский район из Градов и тяжелой артиллерии, дважды ударили по Никополю, - Резниченко 03

Ночью войска РФ четырежды обстреляли Никопольский район из Градов и тяжелой артиллерии, дважды ударили по Никополю, - Резниченко 04

обстрел (27107) Резниченко Валентин (475) Никополь (1018) Днепропетровская область (3943)


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