Ночью россияне обстреляли Краматорск, Славянск, Часов Яр и Курахово, - Кириленко. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска нанесли удары по городам Донецкой области. Повреждены здания, горели автомобили.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"В Краматорске в результате ракетного удара повреждены по меньшей мере четыре многоэтажки в центральной части города. В Славянске - дома по пяти адресам. В Часовом Яре под огонь попали жилой сектор и промзона. Повреждены два многоквартирных дома. В Курахове россияне попали в автостоянку" сгорели частные автомобили и муниципальная техника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что объем нанесенного ущерба россиянами - устанавливается.

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"Россияне бьют по гражданским целям каждый день — и будут делать это и дальше. Каждый их обстрел мог бы иметь гораздо более страшные последствия, если бы жители пострадавших домов не были вовремя эвакуированы. Именно благодаря своевременной эвакуации сегодняшняя ночь прошла без жертв среди гражданского населения, несмотря на мощные ракетные удары и значительные разрушения. Обращаюсь к тем, кто остается на территории области: не медлите - эвакуируйтесь!" - подчеркнул Кириленко.

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