ВСУ уничтожили 60-летнего российского солдата, которого бросили в бой из-за острого некомплекта в ВС РФ. ФОТОрепортаж
В Харьковском направлении ВСУ ликвидировали 60-летнего российского военного из Нижегородской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook Иракли Комахидзе.
"Вчера 29 августа в Лисковском районе Нижегородской области простились с военнослужащим, ликвидированным в Украине. Виктору Рихтеру было 60 лет. Его военный опыт – это срочная служба 40 лет назад", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Рихтер жил в селе Летнево, работал в колхозе трактористом и сварщиком.
"Статус военного 60-летний Рихтер и ему подобные получили после принятия в мае этого года поправок в российском законе об отмене верхнего возрастного предела для желающих служить в армии по контракту", - добавил Комахидзе.
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