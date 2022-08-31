РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7248 посетителей онлайн
Новости Фото Война
36 410 104

ВСУ уничтожили 60-летнего российского солдата, которого бросили в бой из-за острого некомплекта в ВС РФ. ФОТОрепортаж

В Харьковском направлении ВСУ ликвидировали 60-летнего российского военного из Нижегородской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook Иракли Комахидзе.

ВСУ уничтожили 60-летнего российского солдата, которого бросили в бой из-за острого некомплекта в ВС РФ 01

"Вчера 29 августа в Лисковском районе Нижегородской области простились с военнослужащим, ликвидированным в Украине. Виктору Рихтеру было 60 лет. Его военный опыт – это срочная служба 40 лет назад", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Рихтер жил в селе Летнево, работал в колхозе трактористом и сварщиком.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 47 550 человек, 234 самолета, 204 вертолета, 1 954 танка и 4 294 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

"Статус военного 60-летний Рихтер и ему подобные получили после принятия в мае этого года поправок в российском законе об отмене верхнего возрастного предела для желающих служить в армии по контракту", - добавил Комахидзе.


ВСУ уничтожили 60-летнего российского солдата, которого бросили в бой из-за острого некомплекта в ВС РФ 02
ВСУ уничтожили 60-летнего российского солдата, которого бросили в бой из-за острого некомплекта в ВС РФ 03

армия РФ (19188) ликвидация (3529) смерть (9218) ВСУ (6583)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+57
бажав за контрактом? контракт виконано
показать весь комментарий
31.08.2022 09:45
+47
Это сам герой в баночке...
показать весь комментарий
31.08.2022 09:51
+40
Родіна тєбя нє забудіт, но і хер когда вспомніт.
показать весь комментарий
31.08.2022 09:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
цього 3,14-дора сюди ніхто не звав. ****************...
показать весь комментарий
31.08.2022 12:55 Ответить
****** тупой.
Лучшеб в гараже бухал с неудачниками.
показать весь комментарий
31.08.2022 14:25 Ответить
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
показать весь комментарий
31.08.2022 14:40 Ответить
Бажаючих підзаробити дебілів там ще дуже багато, на жаль!
показать весь комментарий
01.09.2022 07:07 Ответить
Страница 2 из 2
 
 