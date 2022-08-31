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Ударили в дома, школы, предприятия, коммуникации. Российские оккупанты за сутки обстреляли 17 населенных пунктов Донетчины, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты в сутки нанесли 29 ударов по населенным пунктам Донецкой области. Среди мирного населения есть убитые и раненые.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

Ударили в дома, школы, предприятия, коммуникации. Российские оккупанты за сутки обстреляли 17 населенных пунктов Донетчины, - Нацполиция 01

"Враг обстрелял 17 населенных пунктов – города Дружковка, Краматорск, Славянск, Красногоровка, Авдеевка, Бахмут, Курахово, пгт Очеретино, села Георгиевка, Корсуновка, Карловка, Тоненькое, Степановка, Ивановское, Майское, Поддубное, Пискуновка.

Рашисты вели огонь из артиллерии, ЗРК "С-300", реактивных систем "Град", "Ураган", "Смерч", сбрасывали на мирные кварталы ракеты.

Уничтожены и повреждены 47 гражданских объектов, из них 29 - жилые дома", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что вчера российские войска атаковали Дружковку четырьмя ракетами из ЗРК "С-300".

"Разрушения получили две школы, дворец спорта, здание и автомобиль ГСЧС. Сегодня ночью ракетными ударами враг поразил Краматорск и Славянск, где повреждены, соответственно, четыре и пять мирных жилищ. Информация о пострадавших уточняется.

На месте каждого поражения работают полицейские. Открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины", - добавили в Нацполиции.

С помощью полиции эвакуированы еще 454 человека, с начала обязательной эвакуации – более 12 400 человек, среди них 2076 – дети, 551 – люди с инвалидностью.


Ударили в дома, школы, предприятия, коммуникации. Российские оккупанты за сутки обстреляли 17 населенных пунктов Донетчины, - Нацполиция 02
Ударили в дома, школы, предприятия, коммуникации. Российские оккупанты за сутки обстреляли 17 населенных пунктов Донетчины, - Нацполиция 03
Ударили в дома, школы, предприятия, коммуникации. Российские оккупанты за сутки обстреляли 17 населенных пунктов Донетчины, - Нацполиция 04
Ударили в дома, школы, предприятия, коммуникации. Российские оккупанты за сутки обстреляли 17 населенных пунктов Донетчины, - Нацполиция 05
Ударили в дома, школы, предприятия, коммуникации. Российские оккупанты за сутки обстреляли 17 населенных пунктов Донетчины, - Нацполиция 06

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Ударили в дома, школы, предприятия, коммуникации. Российские оккупанты за сутки обстреляли 17 населенных пунктов Донетчины, - Нацполиция 07
Ударили в дома, школы, предприятия, коммуникации. Российские оккупанты за сутки обстреляли 17 населенных пунктов Донетчины, - Нацполиция 08
Ударили в дома, школы, предприятия, коммуникации. Российские оккупанты за сутки обстреляли 17 населенных пунктов Донетчины, - Нацполиция 09
Ударили в дома, школы, предприятия, коммуникации. Российские оккупанты за сутки обстреляли 17 населенных пунктов Донетчины, - Нацполиция 10

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Ударили в дома, школы, предприятия, коммуникации. Российские оккупанты за сутки обстреляли 17 населенных пунктов Донетчины, - Нацполиция 11
Ударили в дома, школы, предприятия, коммуникации. Российские оккупанты за сутки обстреляли 17 населенных пунктов Донетчины, - Нацполиция 12
Ударили в дома, школы, предприятия, коммуникации. Российские оккупанты за сутки обстреляли 17 населенных пунктов Донетчины, - Нацполиция 13
Ударили в дома, школы, предприятия, коммуникации. Российские оккупанты за сутки обстреляли 17 населенных пунктов Донетчины, - Нацполиция 14
Ударили в дома, школы, предприятия, коммуникации. Российские оккупанты за сутки обстреляли 17 населенных пунктов Донетчины, - Нацполиция 15

обстрел (27107) Нацполиция (16458) Донецкая область (9629)


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