Ударили в дома, школы, предприятия, коммуникации. Российские оккупанты за сутки обстреляли 17 населенных пунктов Донетчины, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты в сутки нанесли 29 ударов по населенным пунктам Донецкой области. Среди мирного населения есть убитые и раненые.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

"Враг обстрелял 17 населенных пунктов – города Дружковка, Краматорск, Славянск, Красногоровка, Авдеевка, Бахмут, Курахово, пгт Очеретино, села Георгиевка, Корсуновка, Карловка, Тоненькое, Степановка, Ивановское, Майское, Поддубное, Пискуновка.

Рашисты вели огонь из артиллерии, ЗРК "С-300", реактивных систем "Град", "Ураган", "Смерч", сбрасывали на мирные кварталы ракеты.

Уничтожены и повреждены 47 гражданских объектов, из них 29 - жилые дома", - говорится в сообщении.

Смотрите: Оккупанты совершили массированный обстрел в Запорожской области, зарегистрировано до 30 ударов, - Нацполиция. ФОТО

Отмечается, что вчера российские войска атаковали Дружковку четырьмя ракетами из ЗРК "С-300".

"Разрушения получили две школы, дворец спорта, здание и автомобиль ГСЧС. Сегодня ночью ракетными ударами враг поразил Краматорск и Славянск, где повреждены, соответственно, четыре и пять мирных жилищ. Информация о пострадавших уточняется.

На месте каждого поражения работают полицейские. Открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины", - добавили в Нацполиции.

С помощью полиции эвакуированы еще 454 человека, с начала обязательной эвакуации – более 12 400 человек, среди них 2076 – дети, 551 – люди с инвалидностью.













Також читайте: Вночі росіяни обстріляли центр Краматорська, є поранені, - мер Гончаренко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж











Также смотрите: Рашисты нанесли удар по Славянску, - мэр Лях. ВИДЕО











