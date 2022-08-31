Последствия ночного обстрела Харькова: Ранены две женщины, загорелась квартира. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты выпустили ракету с территории РФ по Харькову. Есть попадание во двор жилого дома, ранения получили два человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Так, около полуночи российские военные нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова. Ракета попала во двор четырехэтажного жилого дома, в результате чего загорелась квартира. Ранены две женщины: 79 и 71 лет. Повреждены офисные помещения и здание корпуса одного из высших учебных заведений.
По предварительной информации, оккупанты выпустили по Харькову ракету типа С-300 с территории Белгородской области РФ.
Также оккупационные войска обстреляли Новобаварский район Харькова. По предварительным данным, из РСЗО "Смерч". Снаряд попал в асфальтное покрытие.
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