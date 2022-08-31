РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7248 посетителей онлайн
Новости Фото Война
2 068 0

Последствия ночного обстрела Харькова: Ранены две женщины, загорелась квартира. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты выпустили ракету с территории РФ по Харькову. Есть попадание во двор жилого дома, ранения получили два человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Так, около полуночи российские военные нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова. Ракета попала во двор четырехэтажного жилого дома, в результате чего загорелась квартира. Ранены две женщины: 79 и 71 лет. Повреждены офисные помещения и здание корпуса одного из высших учебных заведений.

По предварительной информации, оккупанты выпустили по Харькову ракету типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

Также оккупационные войска обстреляли Новобаварский район Харькова. По предварительным данным, из РСЗО "Смерч". Снаряд попал в асфальтное покрытие.

Читайте: Оккупанты ведут артобстрел Киевского района Харькова. Вспыхнул пожар в многоэтажке, - Терехов

Последствия ночного обстрела Харькова: Ранены две женщины, загорелась квартира 01
Последствия ночного обстрела Харькова: Ранены две женщины, загорелась квартира 02
Последствия ночного обстрела Харькова: Ранены две женщины, загорелась квартира 03

обстрел (27107) Харьков (7474) Офис Генпрокурора (2465)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 