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СБУ разоблачила коррупционную схему в ГСЧС 11 областей: Брали взятки за согласование разрешительной документации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Схема ставила под угрозу жизнь тысяч украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, должностные лица ГСЧС требовали от руководителей крупных торговых центров и компаний взятки за ускоренное согласование разрешительной документации, необходимой для ведения предпринимательской деятельности. В первую очередь, "схема" касалась согласования планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий на потенциально-опасных объектах, в частности в крупных торговых центрах, АЗС и других объектах.

"За полученную взятку чиновники ГСЧС не осуществляли фактическую проверку пожарной безопасности в общественных местах, часть из которых оказалась неспособна обеспечить гражданскую защиту граждан в момент чрезвычайных ситуаций. В частности, во время ликвидации последствий российских обстрелов. Таким образом, они ставили под угрозу жизнь и здоровье" я граждан Украины. Ежемесячные "доходы" злоумышленников от организованной ими преступной "схемы" составляли более 10 млн грн.

В результате более 50 синхронных обысков по всей Украине разоблачены десятки должностных лиц ГСЧС, которые брали взятки за фиктивное согласование разрешительных документов по вопросам пожарной безопасности для общественных зданий и сооружений", - говорится в сообщении.

По результатам обысков были добыты доказательства о деятельности преступной группы. В частности, сведения о других участниках и распределении полученного незаконного вознаграждения между ними. Первым 6 лицам сообщено о подозрении по ч.3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) и ч.3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Продолжается досудебное следствие.

Смотрите: НАБУ и СБУ задержали на взятке главу Александровского райсуда в Кировоградской области. ФОТОрепортаж

СБУ разоблачила коррупционную схему в ГСЧС 11 областей: Брали взятки за согласование разрешительной документации 01
СБУ разоблачила коррупционную схему в ГСЧС 11 областей: Брали взятки за согласование разрешительной документации 02
СБУ разоблачила коррупционную схему в ГСЧС 11 областей: Брали взятки за согласование разрешительной документации 03
СБУ разоблачила коррупционную схему в ГСЧС 11 областей: Брали взятки за согласование разрешительной документации 04
СБУ разоблачила коррупционную схему в ГСЧС 11 областей: Брали взятки за согласование разрешительной документации 05
СБУ разоблачила коррупционную схему в ГСЧС 11 областей: Брали взятки за согласование разрешительной документации 06
СБУ разоблачила коррупционную схему в ГСЧС 11 областей: Брали взятки за согласование разрешительной документации 07
СБУ разоблачила коррупционную схему в ГСЧС 11 областей: Брали взятки за согласование разрешительной документации 08
СБУ разоблачила коррупционную схему в ГСЧС 11 областей: Брали взятки за согласование разрешительной документации 09
СБУ разоблачила коррупционную схему в ГСЧС 11 областей: Брали взятки за согласование разрешительной документации 10
СБУ разоблачила коррупционную схему в ГСЧС 11 областей: Брали взятки за согласование разрешительной документации 11

взятка (6158) СБУ (19890) ГСЧС (4965)


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Топ комментарии
+19
А стоило только своего кореша - Ваньку Баканова сменить! Оказывается везде-коррупция! А прикинь пане Президент - йще можно свій офіс потрусити, добряче так потрусити - там теж є зрада!
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31.08.2022 12:12
+16
Решту областей ще не перевірили.
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31.08.2022 12:14
+12
в якій камері вони сидять? ааа-підозра з чоколядою і какавою
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31.08.2022 12:11
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в якій камері вони сидять? ааа-підозра з чоколядою і какавою
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31.08.2022 12:11 Ответить
А стоило только своего кореша - Ваньку Баканова сменить! Оказывается везде-коррупция! А прикинь пане Президент - йще можно свій офіс потрусити, добряче так потрусити - там теж є зрада!
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31.08.2022 12:12 Ответить
Решту областей ще не перевірили.
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31.08.2022 12:14 Ответить
именно
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31.08.2022 12:18 Ответить
там же в розмові все сказано. Решта вийшли та платить на пряму на Київ, а ці зажрались, оббирають Київ тобто залишають частину собі.
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31.08.2022 14:25 Ответить
Когда принимают злодеев то изымают миллионы наличности а тут тышком нышком, где бабло или они церковные мыши?
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31.08.2022 14:43 Ответить
Ведомство Монастырского и Геращенко, этого блоХера всея страны? Всё о планах бункерного знает, все ракетные удары сканируют, спешиалист на все темы подряд, пока подчинённые в красивых футболочках с флагом страны вопросы решают, как обычно впрочем, из года в год, предприниматели в курсе
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31.08.2022 12:16 Ответить
Чогось не вражає. Набридло. Війна. СБУ боронить безпеку України.
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31.08.2022 12:17 Ответить
ну тепер по ордену дадуть точно
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31.08.2022 12:17 Ответить
Возьмите нас в Евросоюз! Мы хорошие! Мы любой закон примем! Хотите, ещё антикоррупционных органов наклепаем?
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31.08.2022 12:20 Ответить
накуй вони потрібні? закрити цю шарашку а усіх цих пузатих на війну - нехай там окопи копають, хоча б якасть користь буде від них
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31.08.2022 12:21 Ответить
ДСНС якраз на війні. Це вони розбирають завали, тушать пожежі, рятують і реанімують людей, витягують тіла убитих, це на них летять повторні удари і вони гинуть там же самі.
а їх начальство тим часом бере хабарі.
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31.08.2022 13:00 Ответить
В пожежників завжди було 2 напрямки: оперативники та інспекція. Перші, люди дії. Йдеться якраз про гандонів інспекторів та їх потворне керівництво. Бо принаймні половину хабарів відсилали у Київ.
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31.08.2022 15:46 Ответить
ОЦИМ повинна займатись Служба безпеки під час кривавої війни? Поліція, ДБР, НАБУ - ні?
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31.08.2022 12:23 Ответить
а от служба безпеки - це дійсно незрозуміла установа. це ж колишнє КДБ. займалося в основному тим, що кошмарило бізнес. ну що ж, може, зараз, коли зняли бакланова, таки щось почнуть робити корисне...
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31.08.2022 13:02 Ответить
Кому война а кому жрать жрать и жрать.
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31.08.2022 12:26 Ответить
контора пожарников еще та... как бы там не освещали СМИ но налоговая это вершина всех великих дел
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31.08.2022 12:30 Ответить
Ну , почему же ? А таможня ?
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31.08.2022 12:52 Ответить
Ці схеми вони викривають скільки пам'ятаю. Все ніяк здолати не в змозі. Треба ж всім харчуватись.
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31.08.2022 12:31 Ответить
Находят исполнителей, а куда уходят эти самые миллионы - не ищут. Да и исполнители в лучшем случае попадают под амнистию или получают условные сроки. Да что там стройки?! Где «бриллиантовые» прокуроры?! Где крышеватели незаконной добычи песка из генпрокуратуры и СБУ? - то-то. Все на работе, продолжают «косить зелень».
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31.08.2022 12:42 Ответить
Каламбурчик: зелень косить зелень.
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31.08.2022 12:46 Ответить
По китайскому телевидению время от времени демонстрируют публичные расстрелы чиновников. Взятка или хищение на сумму более миллиона долларов - высшая мера наказания. В эти дни темой разговоров в Поднебесной стали недавно опубликованные цифры. С 2000 года в Китае расстреляны за коррупцию около 10 тысяч чиновников, еще 120 тысяч получили по 10-20 лет заключения.

Результат:

Экономика Китайской Народной Республики (КНР) - вторая (после США) экономика мира по номинальному ВВП, первая - по ВВП по паритету покупательной способности (с 2014 года).
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31.08.2022 12:35 Ответить
Если такое (расстрелы чиновников) ввести в Украине, то военпром Европы не будет успевать с поставками вооружений и боеприпасов
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31.08.2022 12:39 Ответить
Але брати хабарі продовжують
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31.08.2022 12:41 Ответить
Странно, что СБУ не «викрила» до сих пор генералов СБУ, крышующих коррупцию в строительстве. Весь Киев хорошо знает, что надо заплатить миллион долларов за каждый новый дом-«свечку». А этот миллион разбрасывается на все двести новых квартир этого дома, выходит, «копейки» для каждого владельца квартиры. А ещё СБУ берет в новостройках квартиры, так сказать, «натурой» для нужных людей и членов своих семей. И, представьте, эти нахлебники даже отказываются платить за содержание домов и прилегающих территорий. Так что у СБУ тут работы - «поле непаханное», было бы желание и отсутствие страха выйти на своих с Владимирской. Впрочем, с 2012 гола документация никуда не пропала, все концы» на поверхности.
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31.08.2022 12:37 Ответить
Тоді СБУ вийдуть самі на себе
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31.08.2022 12:43 Ответить
Условные сроки этим негодяям! Зло должно быть наказано!
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31.08.2022 12:40 Ответить
Им надо отомстить! Всех на повышение - в НАБУ или СБУ!
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31.08.2022 12:43 Ответить
А якщо,дійсно,потрусити САМ офіс Самого,то думаю від закордонноі допомоги можно буде відмовитись.😊
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31.08.2022 12:52 Ответить
Добре,що в решті областей ДСНС -чесні!
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31.08.2022 12:54 Ответить
Якщо в нас військовий стан і війна, то чому цих чиновників не розстрілюють за законом військового часу?
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31.08.2022 13:04 Ответить
Підозру їм,щоб більше не повадно було!
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31.08.2022 13:10 Ответить
Ржу немогу.
Будут притягнти до подпидальности.
ХА-ХА- ХА
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31.08.2022 13:21 Ответить
Якщо гарненько потрусити оффшори Зебені і іх шобли , то не потрібно
буде просити допомоги у Заходу 100%
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31.08.2022 13:47 Ответить
ДСНС як структурний підрозділ МВС (самого корумпованого міністерства) є таким же самим корумпованим і буде таким, поки не будуть докорінно змінені покладені на нього функції.
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31.08.2022 14:38 Ответить
Во время войны, все эти действия должны рассматриваться только с одной точки зрения,саботаж,со всеми вытекающими послекдствиями.
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31.08.2022 15:23 Ответить
А что вы удивляетесь Везде ставленники слуг народа.. Кухарки. посудомойщицы, баянисты , дворники Они знают что ихнее время коротко,. Вот они и воруют на пропалую, как и вся партия слуг народа и 95- квартал!!... Все знают , что Зеленский их отмоет и отмажет!!
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31.08.2022 17:19 Ответить
Яка філігранна оперативна робота!!!Геніально!!!! Оплески!!!
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31.08.2022 17:33 Ответить
Якце так..вимагали хабарі у 11 областях? А решта 13 де? ладно окуповані Донецька Луганська та Крим росіянам хабарі платять, а ще 10 областей де? Де Київський главк із самими жирними доходами та питаннями бо найбільше найбільших об*єктів контролю? Пожежники та вся їх структура створена для системних поборів під це і законодавство заточено...навіть спеціально розділили в кожній частини обов*язки...одні пожежі гасять інші гроші заробляють (займаються профілактикою). СБУ напевне хоче відучити бжол збірати мед))))
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31.08.2022 20:28 Ответить
 
 