СБУ разоблачила коррупционную схему в ГСЧС 11 областей: Брали взятки за согласование разрешительной документации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Схема ставила под угрозу жизнь тысяч украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, должностные лица ГСЧС требовали от руководителей крупных торговых центров и компаний взятки за ускоренное согласование разрешительной документации, необходимой для ведения предпринимательской деятельности. В первую очередь, "схема" касалась согласования планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий на потенциально-опасных объектах, в частности в крупных торговых центрах, АЗС и других объектах.

"За полученную взятку чиновники ГСЧС не осуществляли фактическую проверку пожарной безопасности в общественных местах, часть из которых оказалась неспособна обеспечить гражданскую защиту граждан в момент чрезвычайных ситуаций. В частности, во время ликвидации последствий российских обстрелов. Таким образом, они ставили под угрозу жизнь и здоровье" я граждан Украины. Ежемесячные "доходы" злоумышленников от организованной ими преступной "схемы" составляли более 10 млн грн.

В результате более 50 синхронных обысков по всей Украине разоблачены десятки должностных лиц ГСЧС, которые брали взятки за фиктивное согласование разрешительных документов по вопросам пожарной безопасности для общественных зданий и сооружений", - говорится в сообщении.

По результатам обысков были добыты доказательства о деятельности преступной группы. В частности, сведения о других участниках и распределении полученного незаконного вознаграждения между ними. Первым 6 лицам сообщено о подозрении по ч.3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) и ч.3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Продолжается досудебное следствие.

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