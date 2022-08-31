Последствия вражеских обстрелов Запорожья и области: повреждены дома, больница, почта. Есть погибшие и раненые, – Нацполиция. ФОТОрепортаж

Агрессор атаковал окрестности города Запорожья, жилую и гражданскую инфраструктуру Орехова, Гуляйполя, Малой Токмачки. В результате вражеского вооруженного нападения есть раненные и погибшие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА со ссылкой на данные от Нацполиции.

"Агрессор атаковал окрестности города Запорожья, жилую и гражданскую инфраструктуру Орехова, Гуляйполя, Малой Токмачки. В результате вражеского вооруженного нападения есть раненные и погибшие.

За прошедшие сутки полиция зарегистрировала 25 военных преступлений армии РФ против мирного населения. Враг в очередной раз попал по мирному населению запорожского региона и областного центра. Минувшей ночью оккупанты выпустили ракеты по Запорожью. Разорванными снарядами повреждено несколько объектов инфраструктуры. Разгромило прилегающую территорию и дорожное покрытие, осколками порубило стены и фасады помещений.

Также взрывной волной повреждены окна в жилом многоквартирном доме недалеко от места обстрела", - говорится в сообщении.

Читайте: Должностные лица в Запорожье разворовали 22 морских контейнера, 389 вагонов и 220 грузовиков гуманитарки, - агент НАБУ Шевченко

Кроме того, по информации Нацполиции, под вражеским огнем оккупантов оказались населенные пункты Пологовского района.

"В Орехове повреждены жилые дома местных жителей, территория почтового отделения и автостоянки. Жители Гуляйполя также сообщили о поражении домов, хозяйственных и гаражных зданий. Осколочные повреждения получили помещение местной психиатрической больницы", - добавляют в Нацполиции.

В результате вооруженной атаки получена информация о раненых и погибших гражданах.









