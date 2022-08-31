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Последствия вражеских обстрелов Запорожья и области: повреждены дома, больница, почта. Есть погибшие и раненые, – Нацполиция. ФОТОрепортаж

Агрессор атаковал окрестности города Запорожья, жилую и гражданскую инфраструктуру Орехова, Гуляйполя, Малой Токмачки. В результате вражеского вооруженного нападения есть раненные и погибшие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА со ссылкой на данные от Нацполиции.

Последствия вражеских обстрелов Запорожья и области: повреждены дома, больница, почта. Есть погибшие и раненые, – Нацполиция 01

"Агрессор атаковал окрестности города Запорожья, жилую и гражданскую инфраструктуру Орехова, Гуляйполя, Малой Токмачки. В результате вражеского вооруженного нападения есть раненные и погибшие.

За прошедшие сутки полиция зарегистрировала 25 военных преступлений армии РФ против мирного населения. Враг в очередной раз попал по мирному населению запорожского региона и областного центра. Минувшей ночью оккупанты выпустили ракеты по Запорожью. Разорванными снарядами повреждено несколько объектов инфраструктуры. Разгромило прилегающую территорию и дорожное покрытие, осколками порубило стены и фасады помещений.

Также взрывной волной повреждены окна в жилом многоквартирном доме недалеко от места обстрела", - говорится в сообщении.

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Кроме того, по информации Нацполиции, под вражеским огнем оккупантов оказались населенные пункты Пологовского района.

"В Орехове повреждены жилые дома местных жителей, территория почтового отделения и автостоянки. Жители Гуляйполя также сообщили о поражении домов, хозяйственных и гаражных зданий. Осколочные повреждения получили помещение местной психиатрической больницы", - добавляют в Нацполиции.

В результате вооруженной атаки получена информация о раненых и погибших гражданах.


Последствия вражеских обстрелов Запорожья и области: повреждены дома, больница, почта. Есть погибшие и раненые, – Нацполиция 02
Последствия вражеских обстрелов Запорожья и области: повреждены дома, больница, почта. Есть погибшие и раненые, – Нацполиция 03
Последствия вражеских обстрелов Запорожья и области: повреждены дома, больница, почта. Есть погибшие и раненые, – Нацполиция 04
Последствия вражеских обстрелов Запорожья и области: повреждены дома, больница, почта. Есть погибшие и раненые, – Нацполиция 05

Запорожье (2651) обстрел (27107) Нацполиция (16458) Запорожская область (3076)


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Внутрощі ракети набиті якоюсь саморобкою.
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31.08.2022 12:15 Ответить
Я б так не сказав... Звичайні внутрощі радянської ракети.
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31.08.2022 13:24 Ответить
 
 