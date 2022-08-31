Войска РФ ударили по ферме в Запорожской области, около тысячи голов скота погибли, 2 человека получили ранения, - ОВА. ФОТОрепортаж

Российские захватчики обстреляли из артиллерии ферму в Запорожской области.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"31.08.2022 в 01:51 час. рашистами за пределами с. Великая Белозерка (из степи, в районе полигона твердых бытовых отходов) произведен артеллерийский обстрел СПК "Россия" а именно, молочно-товарную ферму.

По информации местных жителей установлено, что было около 10 - 12 прилетов по объектам фермы, из-за этого уничтожено 11 корпусов (3 уцелело), ​​доильный зал и кормоцех. На данной ферме было почти 2000 голов КРС, из них около половины при обстреле погибли (точное количество еще не установлено)", - говорится в сообщении.

Также 2 работника получили ранения: мужчина получил ранения от осколков стекла и других предметов, его забрала скорая (состояние удовлетворительное) и женщина получила контузию (потеряла слух) скорая оказала помощь, женщина от госпитализации отказалась.

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