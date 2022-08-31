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Новости Фото Война
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Войска РФ ударили по ферме в Запорожской области, около тысячи голов скота погибли, 2 человека получили ранения, - ОВА. ФОТОрепортаж

Российские захватчики обстреляли из артиллерии ферму в Запорожской области.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"31.08.2022 в 01:51 час. рашистами за пределами с. Великая Белозерка (из степи, в районе полигона твердых бытовых отходов) произведен артеллерийский обстрел СПК "Россия" а именно, молочно-товарную ферму.

По информации местных жителей установлено, что было около 10 - 12 прилетов по объектам фермы, из-за этого уничтожено 11 корпусов (3 уцелело), ​​доильный зал и кормоцех. На данной ферме было почти 2000 голов КРС, из них около половины при обстреле погибли (точное количество еще не установлено)", - говорится в сообщении.

Также 2 работника получили ранения: мужчина получил ранения от осколков стекла и других предметов, его забрала скорая (состояние удовлетворительное) и женщина получила контузию (потеряла слух) скорая оказала помощь, женщина от госпитализации отказалась.

Также смотрите: Взрыв раздался у штаба предателей в оккупированном Бердянске, - Стратком ВСУ. ФОТО

Войска РФ ударили по ферме в Запорожской области, около тысячи голов скота погибли, 2 человека получили ранения, - ОВА 01
Войска РФ ударили по ферме в Запорожской области, около тысячи голов скота погибли, 2 человека получили ранения, - ОВА 02
Войска РФ ударили по ферме в Запорожской области, около тысячи голов скота погибли, 2 человека получили ранения, - ОВА 03
Войска РФ ударили по ферме в Запорожской области, около тысячи голов скота погибли, 2 человека получили ранения, - ОВА 04
Войска РФ ударили по ферме в Запорожской области, около тысячи голов скота погибли, 2 человека получили ранения, - ОВА 05

обстрел (27107) Запорожская область (3076) Старух Александр (145)


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Топ комментарии
+36
******** кацапські
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31.08.2022 12:55
+34
русня намерзотніші тварі в цьому світі, їх треба просто всіх знищити
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31.08.2022 12:55
+24
По свинорусам
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31.08.2022 12:55
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ударьте по свинофермам в Крыму
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31.08.2022 12:53 Ответить
По свинорусам
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31.08.2022 12:55 Ответить
там все смешано, не промахнутся
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31.08.2022 12:56 Ответить
На брата рука не підніметься.
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31.08.2022 16:15 Ответить
русня намерзотніші тварі в цьому світі, їх треба просто всіх знищити
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31.08.2022 12:55 Ответить
******** кацапські
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31.08.2022 12:55 Ответить
русский мир - бессмысленный и беспощадный
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31.08.2022 15:56 Ответить
И какое то ж падло местное навело на ферму..
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31.08.2022 12:55 Ответить
избиратель Зеленского, который нихрена не умеет и не хочет делать ни руками, ни головой,

но винит в этом всех вокруг
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31.08.2022 14:22 Ответить
У відповіді ЗСУ в подальшому просто необхідно буде знищувати всю СГ інфраструктуру продовольчого виробництва кацапії щоби і кацапи відчули голод та страждання.
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31.08.2022 12:56 Ответить
на Кубані ?

херню городиш....
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31.08.2022 16:01 Ответить
от нелюди..
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31.08.2022 12:56 Ответить
Хоч по чомусь попали, укокошений скаже нацистів скільки вбили,їбанаріум він такий
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31.08.2022 12:56 Ответить
Рашисты целенаправленно пытаются нам устроить геноцид и голодомор. К сожалению ни в Европе ни даже у нас некоторые еще не поняли что за 100 лет рашисты не поменялись абсолютно.
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31.08.2022 12:58 Ответить
Набагато раніше...
1169 рік. Суздальці (московитські пращури) винищили Київ.
1709 Батурин, Гадяч...
1725 Стара Січ

1775 Нова Січ
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31.08.2022 13:12 Ответить
Що ці рашиські паскуди творят ,чи є ще щось огидніше рашиської чуми ?
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31.08.2022 13:07 Ответить
Дуже шкода бідних тварин.
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31.08.2022 13:07 Ответить
Вероятнее всего, что какой то потомок кацапский, из завезенных в 32-33 годах, на место выморенных голодом украинцев, сообщил своим, что на ферме склад оружия. .
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31.08.2022 13:09 Ответить
Яке жахіття. Московити ніколи не були людьми. Хай це буде черговим нагадуванням
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31.08.2022 13:09 Ответить
боже ж мій, а чим тварини завинили..., вони ж навіть кудись бігти не змогли...
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31.08.2022 13:11 Ответить
Це вже якийсь жах , корови в чому завинили перед кацапами ?

Знову москальня намагається створити в Украіні штучний голод 😠
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31.08.2022 13:14 Ответить
Під Харковом у березні було те саме. Тоді загинуло кілька десятків корів. https://glavcom.ua/country/incidents/rashisti-pid-harkovom-rozstrilyali-na-fermi-desyatki-koriv-video-834613.html
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31.08.2022 13:58 Ответить
Вже закінчились епітети для цих диких потвор. Хоча мабуть слово росіянин - вже синонім наймерзеннішого своріння на земній кулі.
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31.08.2022 13:21 Ответить
кацап, скоріше.
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31.08.2022 13:26 Ответить
Тварин дуже шкода, а що це за назва СВК Росія?? Керівник якийсь Баранов.
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31.08.2022 13:26 Ответить
керівник скоріше-Гнидін...
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31.08.2022 13:45 Ответить
Ось ця "росія" від парашки і отримала. Шкода тільки тварин...
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01.09.2022 11:01 Ответить
Только что, в 13-23 дня два прилета в центр города Харькова, приблизительно. Стали и днём лупить, когда на улицах люди. Срочно надо принимать решение по ответу в место вылета. Это ведь неизбежно.
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31.08.2022 13:31 Ответить
Допоки не почнуться асиметричні Атльоти на Бєлгород - це не припиниться.
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31.08.2022 14:30 Ответить
**** .. Как можно еще с этим пиDором вести хоть какие малейшие разговоры как ? Это просто мразь, которую нужно повесить придя на красную площадь , вместе с его двойниками и тройниками , нужно полностью отказаться вообще от какого малейшего общение с кацапской расой , не жевать сопли . Это нелюдь,пришел на нашу землю , с полным уничтожением Украины. Ему при встрече , еще и руку жмут...Окуеть.
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31.08.2022 14:12 Ответить
Ці виродки роблять таке не вперше. https://glavcom.ua/country/incidents/rashisti-pid-harkovom-rozstrilyali-na-fermi-desyatki-koriv-video-834613.html
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31.08.2022 14:18 Ответить
ТЕПЕРЬ В МИРЕ КТО УБИЛ РОССИЯНИНА - СПАС ЖИВОТНОЕ !!!
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31.08.2022 14:41 Ответить
розчин кацапії в кислоті значно покращить цей мир
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31.08.2022 21:06 Ответить
Сільськогосподарський виробничий кооператив "росія"? Ну, "як судно ви назвете, - так воно і попливе".
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01.09.2022 13:01 Ответить
 
 