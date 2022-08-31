РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7248 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
1 852 1

В результате обстрела Бахмута разрушен частный дом, из-под завалов достали тело женщины, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Бахмуте на Донетчине утром 31 августа от вражеских обстрелов был разрушен дом, из-под его завалов спасатели извлекли тело погибшей женщины.

Об этом в фейсбуке сообщает ГУ ГСЧС в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром в результате вражеского обстрела города Бахмут разрушен частный жилой дом. В 09:32 спасатели 47 ГПСЧ 8 ГПСЗ прибыли к месту происшествия. В результате проведения аварийно-спасательных и поисковых работ из-под завалов изъято тело погибшей женщины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от Главного управления привлекалось восемь человек личного состава и 1 единица техники.

Также смотрите: Бойцы 110-й бригады теробороны уничтожили российский БМП-3 и его экипаж вблизи Новодаровки. ВИДЕО

В результате обстрела Бахмута разрушен частный дом, из-под завалов достали тело женщины, - ГСЧС 01

В результате обстрела Бахмута разрушен частный дом, из-под завалов достали тело женщины, - ГСЧС 02

В результате обстрела Бахмута разрушен частный дом, из-под завалов достали тело женщины, - ГСЧС 03

В результате обстрела Бахмута разрушен частный дом, из-под завалов достали тело женщины, - ГСЧС 04

обстрел (27107) Бахмут (1602) ГСЧС (4965)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
31.08.2022 13:12 Ответить
 
 