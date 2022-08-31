В результате обстрела Бахмута разрушен частный дом, из-под завалов достали тело женщины, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Бахмуте на Донетчине утром 31 августа от вражеских обстрелов был разрушен дом, из-под его завалов спасатели извлекли тело погибшей женщины.

Об этом в фейсбуке сообщает ГУ ГСЧС в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром в результате вражеского обстрела города Бахмут разрушен частный жилой дом. В 09:32 спасатели 47 ГПСЧ 8 ГПСЗ прибыли к месту происшествия. В результате проведения аварийно-спасательных и поисковых работ из-под завалов изъято тело погибшей женщины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от Главного управления привлекалось восемь человек личного состава и 1 единица техники.

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