В результате обстрела Бахмута разрушен частный дом, из-под завалов достали тело женщины, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
В Бахмуте на Донетчине утром 31 августа от вражеских обстрелов был разрушен дом, из-под его завалов спасатели извлекли тело погибшей женщины.
Об этом в фейсбуке сообщает ГУ ГСЧС в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром в результате вражеского обстрела города Бахмут разрушен частный жилой дом. В 09:32 спасатели 47 ГПСЧ 8 ГПСЗ прибыли к месту происшествия. В результате проведения аварийно-спасательных и поисковых работ из-под завалов изъято тело погибшей женщины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что от Главного управления привлекалось восемь человек личного состава и 1 единица техники.
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Чайка Київ
показать весь комментарий31.08.2022 13:12 Ответить Мне нравится 1
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