Более 7 тыс. российских оккупантов было ликвидировано в августе, уничтожено 175 артиллерийских систем и 35 средств ПВО. ИНФОГРАФИКА
Украинские защитники в августе ликвидировали более 7 тысяч российских захватчиков. Это третий результат после марта и мая.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал "Шрайк ньюс".
"По данным Генштаба, в августе было ликвидировано 7070 рашистских солдат. Это третий результат после марта и мая", - говорится в сообщении.
Также в августе российские оккупанты потеряли:
- артиллерийские системы – 175 единиц (среднемесячный показатель – 156, третий результат после марта и мая);
- средств ПВО – 35 единиц (среднемесячный показатель – 22, второй результат после марта);
- специальной техники – 23 единицы (среднемесячный показатель – 15, лучший результат за все время".
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