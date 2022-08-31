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Более 7 тыс. российских оккупантов было ликвидировано в августе, уничтожено 175 артиллерийских систем и 35 средств ПВО. ИНФОГРАФИКА

рф,техніка

Украинские защитники в августе ликвидировали более 7 тысяч российских захватчиков. Это третий результат после марта и мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал "Шрайк ньюс".

"По данным Генштаба, в августе было ликвидировано 7070 рашистских солдат. Это третий результат после марта и мая", - говорится в сообщении.

Также в августе российские оккупанты потеряли:

- артиллерийские системы – 175 единиц (среднемесячный показатель – 156, третий результат после марта и мая);

- средств ПВО – 35 единиц (среднемесячный показатель – 22, второй результат после марта);

- специальной техники – 23 единицы (среднемесячный показатель – 15, лучший результат за все время".

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Более 7 тыс. российских оккупантов было ликвидировано в августе, уничтожено 175 артиллерийских систем и 35 средств ПВО 01
Более 7 тыс. российских оккупантов было ликвидировано в августе, уничтожено 175 артиллерийских систем и 35 средств ПВО 02
Более 7 тыс. российских оккупантов было ликвидировано в августе, уничтожено 175 артиллерийских систем и 35 средств ПВО 03
Более 7 тыс. российских оккупантов было ликвидировано в августе, уничтожено 175 артиллерийских систем и 35 средств ПВО 04

армия РФ (19188) ликвидация (3529) потери (4381)


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Топ комментарии
+12
Почула в новинах, що сьогодні 350 рашистів вирушили на концерт Кобзона на 20 рашистких танках. Молодці наші хлопці, і щойно сказали, що наші трохи просунулися в напрямку Криму, сказали це у нас не сам наступ у Крим для звільнення його, а підготовка до наступу. Дай Боже, і успіхи в просуванні на Хенсон, сподіваюся у рашистів на Правому Березі скоро не залишивши озброєння.
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31.08.2022 13:21
+5
Дайте ещё по месяцам нарастающим итогом ("проинтегрируйте" эти кривые).
Будет нагляднее и красивее.
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31.08.2022 13:11
+4
ці графіки хто малював? арестович чи зе? ніхера не понятно
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31.08.2022 13:13
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дайте ещё по месяцам нарастающим итогом ("проинтегрируйте" эти кривые).
Будет нагляднее и красивее.
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31.08.2022 13:11 Ответить
ці графіки хто малював? арестович чи зе? ніхера не понятно
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31.08.2022 13:13 Ответить
як Ви могли таке сказати на цілого полковника клоунських військ і чотирижди відковника від служби? Вони ж для Вас страраються, щоб ще раз надурити.
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31.08.2022 16:35 Ответить
я їм обом не вірив, так шо я не надурений. більшість повелась - їмо всі разом
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31.08.2022 16:37 Ответить
Їдуть у бік Херсона. У Мелітополі помітили колони ворожої техніки
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31.08.2022 13:13 Ответить
Здаватися у полон?
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31.08.2022 13:29 Ответить
От Херсона до Мелитополя 200 км. Наверняка кто планировал наступление на Херсон, предполагали что с Мелитополя может подойти подкрепление. Нужно сохранять спокойствие.
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31.08.2022 13:50 Ответить
вы в генштабе, планировали операцию?
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31.08.2022 13:52 Ответить
росия, путин с большой буквы... да ты вообще не палишься)))
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31.08.2022 14:00 Ответить
Еще добавлю. Троль если начал в этой теме писать, ему нужны ответы именно в этой теме.
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31.08.2022 14:01 Ответить
***** и Кацапия бесконечно страдают, если ты напишешь путин и россия с маленькой буквы
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31.08.2022 14:48 Ответить
как страшно, в какой бик, какого Херсона, там три нитки полуразрушенных мостов и пару хлипких понтонок, надо быть полными идиотами, чтобы еще на правый берег пытаться докинуть тяжелой техники
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31.08.2022 13:52 Ответить
Почула в новинах, що сьогодні 350 рашистів вирушили на концерт Кобзона на 20 рашистких танках. Молодці наші хлопці, і щойно сказали, що наші трохи просунулися в напрямку Криму, сказали це у нас не сам наступ у Крим для звільнення його, а підготовка до наступу. Дай Боже, і успіхи в просуванні на Хенсон, сподіваюся у рашистів на Правому Березі скоро не залишивши озброєння.
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31.08.2022 13:21 Ответить
кому реально хочется узнать, тот уже знает, цифры озвучивались и просачивались в прессу. А кому так просто потрындеть, тот и после войны нифига знать не будет.
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31.08.2022 13:51 Ответить
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31.08.2022 13:50 Ответить
ніхто нікому нічого не винен і ніхто нічого не дасть - надавались
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31.08.2022 13:50 Ответить
Да, август был урожайным, но я уверен мы ещё не начинали!
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31.08.2022 16:00 Ответить
 
 