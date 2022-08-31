Более 7 тыс. российских оккупантов было ликвидировано в августе, уничтожено 175 артиллерийских систем и 35 средств ПВО. ИНФОГРАФИКА

Украинские защитники в августе ликвидировали более 7 тысяч российских захватчиков. Это третий результат после марта и мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал "Шрайк ньюс".

"По данным Генштаба, в августе было ликвидировано 7070 рашистских солдат. Это третий результат после марта и мая", - говорится в сообщении.

Также в августе российские оккупанты потеряли:

- артиллерийские системы – 175 единиц (среднемесячный показатель – 156, третий результат после марта и мая);

- средств ПВО – 35 единиц (среднемесячный показатель – 22, второй результат после марта);

- специальной техники – 23 единицы (среднемесячный показатель – 15, лучший результат за все время".

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