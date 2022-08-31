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​Насилие над семьей в одном из сел Черниговщины: будут судить очередного военнослужащего РФ. ФОТО

Будут судить военнослужащего вооруженных сил РФ, который совершал физическое и психологическое насилие в отношении семьи, проживающей в одном из сел Черниговской области.

Об этом сообщает в телеграме Офис Генерального прокурора Украины, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, военнослужащий РФ в марте 2022 года, зайдя в дом потерпевших, угрожал убить мужчину и его малолетнего сына, держа их на прицеле автомата.

Также он пытался помешать их возможному сопротивлению в то время, как другой пока еще не установленный военный РФ, пытался совершить сексуальное насилие над 15-летней падчерицей хозяина дома. Его преступные действия удалось прекратить матери девушки", – говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Черниговской областной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего вооруженных сил РФ о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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​Насилие над семьей в одном из сел Черниговщины: будут судить очередного военнослужащего РФ 01

армия РФ (19188) Черниговщина (1485) военные преступления (1434) Офис Генпрокурора (2465)


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Топ комментарии
+21
Навіщо замальовувати? "героїв" треба знати в пику. І не тільки знати в яку пику, при можливості...
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31.08.2022 14:18
+5
НА КОЛ!
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31.08.2022 14:21
+3
Мразота Пушкинская
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31.08.2022 14:09
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Мразота Пушкинская
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31.08.2022 14:09 Ответить
Я не розумію вже цього ! Ладно затушовують рила колобарантів та зрадників, розумію, їх виправдяють на судилищах та випустять й вони будуть й далі приносити зло Україні, щоб не взнали.
Ну а оркам ? Орку ****, чого рило затушовали ?
Ще дивує те, якщо судять українського патріота навіть по сфабрикованим справам, то друкують фото з усіх боків, з усіх ракурсів !
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31.08.2022 19:21 Ответить
Ну видать, что и этого оккупанта, считают некоторые своим!
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31.08.2022 22:11 Ответить
Навіщо замальовувати? "героїв" треба знати в пику. І не тільки знати в яку пику, при можливості...
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31.08.2022 14:18 Ответить
четвертуйте не задумуйтесь шо робите. просто зробіть це
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31.08.2022 14:18 Ответить
НА КОЛ!
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31.08.2022 14:21 Ответить
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31.08.2022 14:30 Ответить
і шо?присудять масаж демократією.
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31.08.2022 14:31 Ответить
О , а я його бачив. Якби не фото не впізнав.
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31.08.2022 16:01 Ответить
А его уже поймали?
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31.08.2022 16:02 Ответить
Не будьте уж так добрыми, перед нашими злейшими врагами, зачем такой грим на его рожу накладывать? Пусть вся страна знает в лицо "героя"- убийцу украинских детей, женщин, стариков и военных. Или вы и его принимаете за своего, если это так, то тогда, кто же вы такие на самом деле, на чей стороне???
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31.08.2022 22:33 Ответить
 
 