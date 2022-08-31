​Насилие над семьей в одном из сел Черниговщины: будут судить очередного военнослужащего РФ. ФОТО

Будут судить военнослужащего вооруженных сил РФ, который совершал физическое и психологическое насилие в отношении семьи, проживающей в одном из сел Черниговской области.

Об этом сообщает в телеграме Офис Генерального прокурора Украины, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, военнослужащий РФ в марте 2022 года, зайдя в дом потерпевших, угрожал убить мужчину и его малолетнего сына, держа их на прицеле автомата.

Также он пытался помешать их возможному сопротивлению в то время, как другой пока еще не установленный военный РФ, пытался совершить сексуальное насилие над 15-летней падчерицей хозяина дома. Его преступные действия удалось прекратить матери девушки", – говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Черниговской областной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего вооруженных сил РФ о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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