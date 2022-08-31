Задержана организаторша схемы выезда "студентов" за границу, заработавшая на этом 150 тыс. евро, - Нацполиция. ФОТО

В Черновцах правоохранители заблокировали организованную местной жительницей схему выезда мужчин призывного возраста за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

Женщина готовила фиктивные документы об обучении лиц в вузах стран Евросоюза. Стоимость "студенческого билета" составляла 4000-4500 евро.

Полицейские разоблачили злоумышленницу при получении 2 000 евро за предоставление полного пакета документов для выезда за границу. Ранее она получила в качестве задатка аналогичную сумму. По данным правоохранителей, только в течение августа злоумышленница "заработала" на "студенческих билетах" 150 тыс. евро.

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Ей сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

За незаконную переправку лиц через государственную границу Украины предусмотрена ответственность — лишение свободы сроком от 7 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.