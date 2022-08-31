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Задержана организаторша схемы выезда "студентов" за границу, заработавшая на этом 150 тыс. евро, - Нацполиция. ФОТО

В Черновцах правоохранители заблокировали организованную местной жительницей схему выезда мужчин призывного возраста за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

Задержана организаторша схемы выезда студентов за границу, заработавшая на этом 150 тыс. евро, - Нацполиция 01

Женщина готовила фиктивные документы об обучении лиц в вузах стран Евросоюза. Стоимость "студенческого билета" составляла 4000-4500 евро.

Полицейские разоблачили злоумышленницу при получении 2 000 евро за предоставление полного пакета документов для выезда за границу. Ранее она получила в качестве задатка аналогичную сумму. По данным правоохранителей, только в течение августа злоумышленница "заработала" на "студенческих билетах" 150 тыс. евро.

Задержана организаторша схемы выезда студентов за границу, заработавшая на этом 150 тыс. евро, - Нацполиция 02

Також дивіться: Чоловік з повісткою до військкомату в кишені намагався виїхати в Молдову в товарному вагоні, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Задержана организаторша схемы выезда студентов за границу, заработавшая на этом 150 тыс. евро, - Нацполиция 03

Читайте также: Мужчина с повесткой в военкомат в кармане пытался выехать в Молдову в товарном вагоне, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Ей сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

За незаконную переправку лиц через государственную границу Украины предусмотрена ответственность — лишение свободы сроком от 7 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Автор: 

Нацполиция (16458) Черновцы (676) мобилизация (2761)


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Топ комментарии
+7
дебіли скасуйте свій сраний закон про заборону виїзду за кордон тим більше війна не оголошена а газ і кукурудза за розкладом поставляється на захід.
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31.08.2022 18:03
+7
до чого тут квиток? більшовизм - це ідея побудови такого політичного устрою, коли наріду безперервно вішають локшину на вуха про закон, свободу і справедливість, а в реалі правильною є тільки одна думка - вищого політичного керівництва))) і що воно бажає - те і робить
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31.08.2022 18:38
+6
Вільна країна зелених мрій свободних людей)))) Мріяли ж мабуть повернутися у срср коли у 2019 подарували владу більшовицькій кодлі?
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31.08.2022 18:09
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північноукраїнська зекорея
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31.08.2022 18:02 Ответить
дебіли скасуйте свій сраний закон про заборону виїзду за кордон тим більше війна не оголошена а газ і кукурудза за розкладом поставляється на захід.
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31.08.2022 18:03 Ответить
Не думав що серед коментаторів на форумі,є ще такі недолугі як Псаметіх.Плати 200 тисяч грн. і виїжджай за кордон.Будь ласка-7 днів ніхто тебе не обмежує ні в чому.Приїхав -забрав гроші.Через певний час-200тис.,і знову за кордон.Свобода...
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31.08.2022 18:21 Ответить
ага, тільки у фірмі, де ти працюєш, повинна бути середня зарплата 20 тис. грн.
бідному студенту ніяких грошей не вистачить
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31.08.2022 19:05 Ответить
Володимир Павлович,ви що коментуєте зараз?Якійсь ******* з печатками,бланками 5 тис. долларів є,а рідній державі-зась?Ах,так-ми ж її залишаєм без роботи.
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31.08.2022 21:53 Ответить
Читайте умови пропуску для відрядження закордон де заставою 200 тисяч. які до мене претензії, я ті умови не виписував.
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31.08.2022 22:26 Ответить
А якщо немає такої суми??
I що там за 7 днів можна заробити?
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01.09.2022 11:20 Ответить
Значит Ермаку схемы можно мутить, а гражданам - закон?
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31.08.2022 18:05 Ответить
Вільна країна зелених мрій свободних людей)))) Мріяли ж мабуть повернутися у срср коли у 2019 подарували владу більшовицькій кодлі?
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31.08.2022 18:09 Ответить
Зеленський ще й комуніст?Партквиток у студію,будь ласка.Фаріон зрадіє...
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31.08.2022 18:22 Ответить
до чого тут квиток? більшовизм - це ідея побудови такого політичного устрою, коли наріду безперервно вішають локшину на вуха про закон, свободу і справедливість, а в реалі правильною є тільки одна думка - вищого політичного керівництва))) і що воно бажає - те і робить
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31.08.2022 18:38 Ответить
Охотно менты раскрывают подобные дела, потому что места рыбные) интересно, наказание какое? Оштрафуют на треть суммы и дадут условный?
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31.08.2022 18:10 Ответить
подивіться на звинувачення - вона сприяла незаконному перетину кордону. не підробка документів, ні
Закону про заборону перетину ще нема, є підзаконні акти кабміну.
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31.08.2022 19:07 Ответить
статтю читати пробувало, чи перекладач на хрюзге тільки заголовки перекладає, а надалі многа букаф?
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31.08.2022 21:40 Ответить
Статья не суд, статья меру наказания не определяет. И повежливей будь, выглядишь быдлом.
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01.09.2022 03:19 Ответить
ЗеКодломойский списал долг Игорь Валерьевич на 4 ярда...,но это не преступление...
Это паБеда демократии... Донецкий Хочу Витя сделал тоже cамое списав долг Ахметова и ДТЭК..правда на 24 ярда 😁весело живём...
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31.08.2022 18:22 Ответить
таких контор які роблять усякі документи підробні для виїзду за кордон купа, значить є попит, і тільки бог знає скільки уже дезертирів таким чином покинуло територію країни
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31.08.2022 18:34 Ответить
цікаво що буде коли вони почнуть повертатися.
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31.08.2022 19:04 Ответить
нічого, вони не планують, в більшості
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31.08.2022 21:42 Ответить
Так, якщо буде стаття світи реально. Але ж паспорти, їх же треба поновлювати. Виїзджали доволі молоді люди.
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01.09.2022 12:18 Ответить
Все це схоже на постановку. Колись таке саме було з ковід сиртифікатами, буцім то когось там ловиди і ціни на сертифікати по 300 доларів були. А в реальності, дуже багато хто купив оригінальний сиртифікат за 100 доларів.

За 4 тисячі євро кілька раз можна документи для виїзду зробити. Краще би не грали роль дурнів і випускали заробітчан закордон.А хто має 4 тисячі євро, тільки на один такий виїзд, то гарантовано виїде.
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31.08.2022 18:43 Ответить
Там справа не у заробітчанах, а справа у тому, що десь 2-3 млн чоловіків виїде з країни як біженці, і вони стануть тягарем для європейських платників податків. Тобто 5-7 млрд євро на місяць ЄС буде витрачати загалом на наших біженців. А це вже стане дуже багато з урахуванням колосальної інфляції у євро зоні. Тут і пересічні європейці можуть взбунтуватися.
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31.08.2022 19:59 Ответить
То нехай ми тут догібаємо без грошей? Бо ж якщо раніше їздили на заробітки,коли не було війни,то що вже казати,тоді коли цілі міста зруйновані.Більшість людей хочуть хоч на якісь заробітки.Там все одно вони є.Та й навіть якщо хочуть виїхати біженцями,то мають мати таку можливість.Всі люди різні,хто боїться,хто реально може наробити дурниць в армії,хтось ще щось.В багатьох є сім'ї,а вони не можуть бути довго роз'єднанні.бо розпадуться.А ви вибачте,якусь дурницю написали,що буцім то переживаєте за європейських платників податків,але підігруєте совєтським порядкам,як в Північній Кореї.Все одно ж не зможуть зробити мільйоні армії,навіть з кількома ротаціями.Навіть мільйон дуже важко забезпечити.
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31.08.2022 20:13 Ответить
Це-подоляцьке лайно,воно завжди аргументує заборону виїзду біженцями.
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31.08.2022 22:35 Ответить
Всі дивуються, як Портнов виїхав. Та все дуже просто, в нього гарантовано є група. А з групами пускають спокійно, навіть з третьою і не потрібно ніякої хімії, для виїзду.
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31.08.2022 18:45 Ответить
Це потрібно бути повним д"білом щоб платити 4500 євро за оформлення студентом)) Поступити як мінімум в кількох європейських країнах перебуваючи при цьому в Україні взагалі не проблема і це безкоштовно чи коштує символічних грошей за подачу заявки!
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31.08.2022 18:50 Ответить
Вступити треба було до 24.02.2022.
Тих, хто вступили пізніше, не випускають
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31.08.2022 19:04 Ответить
Не мели дурниць! Всіх хто реально вступив нормально випускають.
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31.08.2022 20:20 Ответить
Ну з початку серпня тримають і не випускають.

Проблема ж то не в підробках виявилась, а в тому що багато людей таки вступили по чесному. І тепер в них підгорає
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01.09.2022 14:09 Ответить
Да причём тут сколько заработала? Сколько выехало уже---вот что надо сказать!
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31.08.2022 19:03 Ответить
"...только в течение августа злоумышленница "заработала" на "студенческих билетах" 150 тыс. евро..."

Для сравнения, зарплата президента США 400 тысяч долларов в год.
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31.08.2022 19:51 Ответить
якого ви студентів сина та батька Портнова пропустили чи вони особенні якісь?
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31.08.2022 19:08 Ответить
Вільна країна вільних людей,ми ж не якась кацапія з царем.
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31.08.2022 19:14 Ответить
В країні війна. Чоловіки - воюють, а жінки і діти хай тікають куда захочуть від снарядів.
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31.08.2022 19:52 Ответить
Це царські порядки і війна не привід,для виїзду закордон.І не потрібно показувати,що в якихось країнах таке може бути.Там все одно все не так.Чоловіків також потрібно берегти,бо потім жінки будуть собі якихось Ібрагімів знаходити.
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31.08.2022 20:17 Ответить
Ага а ті хто не воюють, повинні удобрювати собою чорнозем, щоб потім добре росла кукурудза і пшениця на полях олігархів на корм для європейських корівок. І взагалі яка війна? Газ поставляється в Європу за розкладом, гроші за транзит отримують від країни агресора теж за розкладом, це не війна це афера блазня.
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01.09.2022 11:34 Ответить
Выбили ей зубы при задержании хоч?
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31.08.2022 19:32 Ответить
Фігасобі! аж 150 тис ойро пройшли мимо каси партії слуга народу. Це реально тяжкий злочин.
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31.08.2022 19:50 Ответить
За 4000 євро і навіть за менше можна реально поступити на контракт у якомусь європейському універі...
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31.08.2022 23:12 Ответить
туфта якась, за ці гроші можно рік вчитися в Польші практично в будь якому виші, взагалі не зрозуміло чому кордони закриті для чоловіків, наче ж гендерна рівність, до того ж навіщо на фронті не вмотивовані люди, а в країні зайві люди, хто хоче виїхати,- потрібен виїхати, а то Данилов каже Світ великий, ми не кого не тримаємо, але бреше тримають
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02.09.2022 08:30 Ответить
 
 