Войска РФ обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровщины, повреждены линии электропередач, дома, лицей, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Оккупанты обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь и утро снова беспокойны… Враг обстрелял Никопольский и Криворожский районы.



Никопольский район российские войска атаковали четыре раза – стреляли по четырем громадам.



По Никополю и Красногригорьевской громаде били российские "Грады".



В Красногригорьевке враг попал по центру поселка. Предварительно ранен один человек. Это 70-летний мужчина. Он находится в больнице в тяжелом состоянии. В поселке повреждены 12 домов, лицей, поселковый совет. Снаряды зацепили и линии электропередач.



В Никополе обошлось без разрушений и пострадавших.



По Мировской и Марганецкой громадах гадала враждебная тяжелая артиллерия. Есть разрушения, люди целые. В Марганецкой громаде выведена из строя линия электропередач. 3000 семей остались без света. Половину из них электричества уже подключили. Работы продолжаются.



В Криворожском районе россияне в очередной раз ударили по Зеленодольской громаде. Изувечены хозяйственные постройки. Люди невредимы", - говорится в сообщении.

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