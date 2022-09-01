Войска РФ обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровщины, повреждены линии электропередач, дома, лицей, - Резниченко. ФОТОрепортаж
Оккупанты обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровщины.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Ночь и утро снова беспокойны… Враг обстрелял Никопольский и Криворожский районы.
Никопольский район российские войска атаковали четыре раза – стреляли по четырем громадам.
По Никополю и Красногригорьевской громаде били российские "Грады".
В Красногригорьевке враг попал по центру поселка. Предварительно ранен один человек. Это 70-летний мужчина. Он находится в больнице в тяжелом состоянии. В поселке повреждены 12 домов, лицей, поселковый совет. Снаряды зацепили и линии электропередач.
В Никополе обошлось без разрушений и пострадавших.
По Мировской и Марганецкой громадах гадала враждебная тяжелая артиллерия. Есть разрушения, люди целые. В Марганецкой громаде выведена из строя линия электропередач. 3000 семей остались без света. Половину из них электричества уже подключили. Работы продолжаются.
В Криворожском районе россияне в очередной раз ударили по Зеленодольской громаде. Изувечены хозяйственные постройки. Люди невредимы", - говорится в сообщении.
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але ж падлюка ховається в бунькері під тисячами особистої охорони !
Річ у тому, що якщо Єго Плєшившество ***** Перше приставиться (неважливо - самостійно чи зі сторонньою допомогою), згідно зкріпи свято мєсто пусто нє биваєт, його тут же замінять *****м Другим.
Як воно звалося в миру - байдуже (навальний, мєдвєдєв, патрушев, дугін чи кадиров).
Важливо, що *****м.
Другим.
"Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали. "