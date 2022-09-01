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Войска РФ обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровщины, повреждены линии электропередач, дома, лицей, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Оккупанты обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь и утро снова беспокойны… Враг обстрелял Никопольский и Криворожский районы.

Никопольский район российские войска атаковали четыре раза – стреляли по четырем громадам.

По Никополю и Красногригорьевской громаде били российские "Грады".

В Красногригорьевке враг попал по центру поселка. Предварительно ранен один человек. Это 70-летний мужчина. Он находится в больнице в тяжелом состоянии. В поселке повреждены 12 домов, лицей, поселковый совет. Снаряды зацепили и линии электропередач.

В Никополе обошлось без разрушений и пострадавших.

По Мировской и Марганецкой громадах гадала враждебная тяжелая артиллерия. Есть разрушения, люди целые. В Марганецкой громаде выведена из строя линия электропередач. 3000 семей остались без света. Половину из них электричества уже подключили. Работы продолжаются.

В Криворожском районе россияне в очередной раз ударили по Зеленодольской громаде. Изувечены хозяйственные постройки. Люди невредимы", - говорится в сообщении.

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Войска РФ обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровщины, повреждены линии электропередач, дома, лицей, - Резниченко 01

Войска РФ обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровщины, повреждены линии электропередач, дома, лицей, - Резниченко 02


Войска РФ обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровщины, повреждены линии электропередач, дома, лицей, - Резниченко 03

Войска РФ обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровщины, повреждены линии электропередач, дома, лицей, - Резниченко 04

обстрел (27107) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (3943)


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Лідери раши - військові злочінці . Де справи в Гаазі проти хутина ? Коли його в розшук обьявять ?
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01.09.2022 08:59 Ответить
путлєра пора вжеи знищити фізично за всі його злочини проти людяності ,
але ж падлюка ховається в бунькері під тисячами особистої охорони !
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01.09.2022 09:13 Ответить
Перепрошую, колего, але Ваш оптимізм не поділяю.
Річ у тому, що якщо Єго Плєшившество ***** Перше приставиться (неважливо - самостійно чи зі сторонньою допомогою), згідно зкріпи свято мєсто пусто нє биваєт, його тут же замінять *****м Другим.
Як воно звалося в миру - байдуже (навальний, мєдвєдєв, патрушев, дугін чи кадиров).
Важливо, що *****м.
Другим.
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01.09.2022 10:43 Ответить
1 вересня. Діцей. Сподівались вбити дітей. Нелюди кацапські.

"Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали. "
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01.09.2022 10:17 Ответить
 
 