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К 9 годам заключения приговорен российский агент, скорректировавший ракетный удар по аэродрому "Краматорск", - СБУ. ФОТО

По материалам СБУ суд приговорил агента ФСБ, скорректировавшего ракетный удар по аэродрому "Краматорск".

Об этом сообщает в телеграм-канале Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

По материалам военной контрразведки Службы безопасности к 9 годам заключения приговорен российский агент, который собирал информацию о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ на восточном направлении.

Как отмечается, СБУ задержала злоумышленника в Донецкой области в конце мая.

В ходе досудебного расследования установлена личность его российского "куратора". Им оказался кадровый сотрудник 9 управления 5 службы ФСБ Алексей Шингирев.

По его заданию агент разведывал позиции командных пунктов и логистических составов украинских войск, осуществляя скрытое наблюдение за объектами.

Полученные сведения захватчики использовали для осуществления ракетных ударов по инфраструктурным объектам аэродрома Краматорск.

Смотрите: Ночью россияне обстреляли Краматорск, Славянск, Часов Яр и Курахово, - Кириленко. ФОТОрепортаж

К 9 годам заключения приговорен российский агент, скорректировавший ракетный удар по аэродрому Краматорск, - СБУ 01

Краматорськ (2275) СБУ (19890) ФСБ (1936) аэродром (292)


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Топ комментарии
+19
9 років...за свідомі дії, державну зраду, яка призвела до загибелі людей, у нас засуджують як за ненавмисний наїзд на пішохода.
Може УК ымены Портнова варто повністю змінити хоча б у частині, що стосується війни? У орків за подібне від 25 років до розстрілу, а у нас - 9 років....
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01.09.2022 10:00
+15
В пи#ду такі суди й таких суддів котрі терористам та їх посібникам не дають пожиттевий термін!!!
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01.09.2022 09:58
+14
Я просто трошечки офігіваю. Кожна мразота що збирає данні та корегує вогонь є серійний вбивця. І 9 років це як знущання над народом. Круте у нас законодавство. зе-мразі замість реальних змін в законах а особливо в кримінальному кодексі все ділять бабло і думають як обібрати народ. А 9,10-15 років то мало. Довічне з конфіскацією. І закон про примусову працю. Хай до кінця свого життя самі себе отримують і працюють на сім'ї члени яких постраждали або загинули.
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01.09.2022 10:05
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І в камеру до півнів його !!!
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01.09.2022 09:54 Ответить
разом із суддею, який не присудив довічний термін.
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01.09.2022 12:52 Ответить
В пи#ду такі суди й таких суддів котрі терористам та їх посібникам не дають пожиттевий термін!!!
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01.09.2022 09:58 Ответить
Дали реальний строк бо він кадровий співробітник російського фсб тобто піде на обмін,а місцевих колаборатів ще жодного наші суди не покарали тюремним ув'язненням.
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01.09.2022 09:58 Ответить
9 років...за свідомі дії, державну зраду, яка призвела до загибелі людей, у нас засуджують як за ненавмисний наїзд на пішохода.
Може УК ымены Портнова варто повністю змінити хоча б у частині, що стосується війни? У орків за подібне від 25 років до розстрілу, а у нас - 9 років....
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01.09.2022 10:00 Ответить
Я просто трошечки офігіваю. Кожна мразота що збирає данні та корегує вогонь є серійний вбивця. І 9 років це як знущання над народом. Круте у нас законодавство. зе-мразі замість реальних змін в законах а особливо в кримінальному кодексі все ділять бабло і думають як обібрати народ. А 9,10-15 років то мало. Довічне з конфіскацією. І закон про примусову працю. Хай до кінця свого життя самі себе отримують і працюють на сім'ї члени яких постраждали або загинули.
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01.09.2022 10:05 Ответить
Цьому законодавству вже 10 років. Скасувати його мали б ще у 2014му, але й віз і досі там...
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01.09.2022 10:15 Ответить
Так "слуги" внесли поправки наразі колаборантам з укр паспортом загрожує максимум заборона обіймати посади у ц.органах влади та місцевого самоврядування ,так прописано у КК і суди виносять саме такі вироки керуючись законом,наприклад такий вирок "заборона обіймати посади на 9 років" і все, тупо відпускають додому робити те саме, що вони і робили раніше.
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01.09.2022 10:36 Ответить
Та ну, яка це поправка? І коли її внесли?
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01.09.2022 11:14 Ответить
З такими судовими вироками війна буде тривати до останнього українця...
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01.09.2022 10:05 Ответить
Несправедливо, должна быть вышка.
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01.09.2022 10:11 Ответить
Якби з березня місяця таких покидькив почали РОЗСТРІЛЮВАТИ,то вже забули б про корегувальників.
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01.09.2022 10:13 Ответить
Скільки було вбито за вказівками цього ублюдка? Пожиттєве.
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01.09.2022 10:21 Ответить
Вирішує політичне керівництво...його все одно обміняють,де всі ті збиті літуни які бомбили житлові квартали Чернігова Харкова?Хоч одного залишили для міжнародного трибуналу?
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01.09.2022 10:28 Ответить
А чому не вища міра захисту українського народу?
Отак ця влада і Україну прос...ре!
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01.09.2022 10:25 Ответить
Доречі під час другої світової у США шпигунів розстрілювали без суду.
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01.09.2022 10:29 Ответить
9 років? А чому ні умовно?
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01.09.2022 10:26 Ответить
кацап такое существо что отсутствие наказание порождает зло, 9 лет это не срок! Как-то по дебильному(тм) законы у нас написаны, чем больше убийств тем больше скидка?
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01.09.2022 10:32 Ответить
Через 9 років це буде матьорий русофашист. Таким тільки вишка або пожиттєве
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01.09.2022 10:42 Ответить
його треба було розстріляти в затилок
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01.09.2022 10:50 Ответить
Та нехай хоча б яку користь принесе - наприклад, проходи у мінних полях робить, чі рівень радіації заміряє…
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01.09.2022 11:04 Ответить
Почему так мало?
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01.09.2022 11:13 Ответить
Тому що головнокомандувачем мудрийнаріт обрав такого самого, та й ще наркомана.
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20.01.2023 16:15 Ответить
Кацапы за статьи журналистам 23 года дают , а мы 3дарасу из-за действий которого погибли люди всего 9 . И не нужно всякой муйни , что " мы же отличаемся от них " и т.д.. Пример Израиля нужно брать. Этому скоту пожизненное, с конфискацией ВСЕГО имущества , включая жилье. Семмью на улицу , что бы у таких ублюдков был животный страх и мысль о наказании не покидала их тупые головы.
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01.09.2022 11:20 Ответить
из-за действий которого погибли люди всего 9 .
===================
В кожного злочину є ім'я, прізвище, по-батькові.
В цього їх буде десятки посадовців.
А ще є покровителі, заступники на вищих щаблях і найвищий для всіх заступник - Наркоман.
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20.01.2023 16:13 Ответить
Маю надію, цього терміну вистачить для того, щоб він розчинився десь у "периметрі" й всплив потім невеликими шматочками у якомусь колекторі...
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01.09.2022 11:44 Ответить
ЕСЛИ ПРИ ЕГО КОРРЕКТИРОВКЕ ПОГИБЛИ ЛЮДИ, ТО ОН ЗАСЛУЖИВАЕТ ПОЖИЗНЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПОЧЕМУ ОН ДОЛЖЕН ЖИТЬ НА СВОБОДЕ ПОСЛЕ СРОКА, КОГДА ПО ЕГО ПОДЛОСТИ ПОГИБЛИ ЛЮДИ. СУДЫ ДОЛЖНЫ СУДИТЬ ПО МАКСИМАЛЬНЫМ СРОКАМ ПРЕДАТЕЛЕЙ РОДИНЫ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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01.09.2022 13:33 Ответить
А судья чей? Интересно знать? Только по максимуму. СЛАВА УКРАИНЕ!
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01.09.2022 13:35 Ответить
До 9 років!!! ув'язнення засуджено російського агента, який скоригував ракетний удар по аеродрому "Краматорськ"
===================
Як вам така, начебто українська, влада?
ЗСУ мають вже вчора, 24 лютого, піддати люстрації всі гілки державного устрою. А в вас не введенний воєнний стан навіть! Нема цензури, нема інституту військових комендантів, вояки жебрачать у вкрай збіднілого населення на найнеобхідніші речі.
Це те рожеве скло, крізь яке українці дивляться на зелену владу і досі її не вішають?
***** має рацію - вам не перемогти його. Бо вами керують його поплічники та найманці.
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20.01.2023 16:07 Ответить
 
 