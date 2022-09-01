К 9 годам заключения приговорен российский агент, скорректировавший ракетный удар по аэродрому "Краматорск", - СБУ. ФОТО

По материалам СБУ суд приговорил агента ФСБ, скорректировавшего ракетный удар по аэродрому "Краматорск".

Об этом сообщает в телеграм-канале Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.



По материалам военной контрразведки Службы безопасности к 9 годам заключения приговорен российский агент, который собирал информацию о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ на восточном направлении.



Как отмечается, СБУ задержала злоумышленника в Донецкой области в конце мая.



В ходе досудебного расследования установлена личность его российского "куратора". Им оказался кадровый сотрудник 9 управления 5 службы ФСБ Алексей Шингирев.



По его заданию агент разведывал позиции командных пунктов и логистических составов украинских войск, осуществляя скрытое наблюдение за объектами.



Полученные сведения захватчики использовали для осуществления ракетных ударов по инфраструктурным объектам аэродрома Краматорск.

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