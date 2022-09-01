К 9 годам заключения приговорен российский агент, скорректировавший ракетный удар по аэродрому "Краматорск", - СБУ. ФОТО
По материалам СБУ суд приговорил агента ФСБ, скорректировавшего ракетный удар по аэродрому "Краматорск".
Об этом сообщает в телеграм-канале Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
По материалам военной контрразведки Службы безопасности к 9 годам заключения приговорен российский агент, который собирал информацию о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ на восточном направлении.
Как отмечается, СБУ задержала злоумышленника в Донецкой области в конце мая.
В ходе досудебного расследования установлена личность его российского "куратора". Им оказался кадровый сотрудник 9 управления 5 службы ФСБ Алексей Шингирев.
По его заданию агент разведывал позиции командных пунктов и логистических составов украинских войск, осуществляя скрытое наблюдение за объектами.
Полученные сведения захватчики использовали для осуществления ракетных ударов по инфраструктурным объектам аэродрома Краматорск.
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Може УК ымены Портнова варто повністю змінити хоча б у частині, що стосується війни? У орків за подібне від 25 років до розстрілу, а у нас - 9 років....
Отак ця влада і Україну прос...ре!
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В кожного злочину є ім'я, прізвище, по-батькові.
В цього їх буде десятки посадовців.
А ще є покровителі, заступники на вищих щаблях і найвищий для всіх заступник - Наркоман.
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Як вам така, начебто українська, влада?
ЗСУ мають вже вчора, 24 лютого, піддати люстрації всі гілки державного устрою. А в вас не введенний воєнний стан навіть! Нема цензури, нема інституту військових комендантів, вояки жебрачать у вкрай збіднілого населення на найнеобхідніші речі.
Це те рожеве скло, крізь яке українці дивляться на зелену владу і досі її не вішають?
***** має рацію - вам не перемогти його. Бо вами керують його поплічники та найманці.