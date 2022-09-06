"Эвакуируйся! Украина уже близко", - листовки в оккупированном Крыму. ФОТОрепортаж

В оккупированном Крыму появились листовки с призывами к эвакуации.

Их фото публикует в телеграме движение "Жовта стрічка", сообщает Цензор.НЕТ.

"Наши активисты из Симферополя, Керчи, Ялты, Евпатории, Джанкоя разработали и расклеили новые листовки", - говорится в сообщении.

"Жовта стрічка" призывает украинцев, проживающих в оккупированном Крыму, избегать мест, приближенных к военным объектам.

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"Если есть такая возможность, выехать из ВОТ АР Крым в безопасное место, подготовить заранее тревожный чемоданчик с павербенком, едой и водой", - советуют активисты.









