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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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"Эвакуируйся! Украина уже близко", - листовки в оккупированном Крыму. ФОТОрепортаж

В оккупированном Крыму появились листовки с призывами к эвакуации.

Их фото публикует в телеграме движение "Жовта стрічка", сообщает Цензор.НЕТ.

"Наши активисты из Симферополя, Керчи, Ялты, Евпатории, Джанкоя разработали и расклеили новые листовки", - говорится в сообщении.

"Жовта стрічка" призывает украинцев, проживающих в оккупированном Крыму, избегать мест, приближенных к военным объектам.

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"Если есть такая возможность, выехать из ВОТ АР Крым в безопасное место, подготовить заранее тревожный чемоданчик с павербенком, едой и водой", - советуют активисты.

Эвакуируйся! Украина уже близко, - листовки в оккупированном Крыму 01
Эвакуируйся! Украина уже близко, - листовки в оккупированном Крыму 02
Эвакуируйся! Украина уже близко, - листовки в оккупированном Крыму 03
Эвакуируйся! Украина уже близко, - листовки в оккупированном Крыму 04
Эвакуируйся! Украина уже близко, - листовки в оккупированном Крыму 05

Крым (26377) листовки (97) эвакуация (2072) партизаны (179)


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Топ комментарии
+32
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06.09.2022 15:53
+30
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06.09.2022 15:57
+25

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06.09.2022 15:48
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06.09.2022 15:48 Ответить
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06.09.2022 15:53 Ответить
vot etu mordu nado bylo razkljeitj - i podpisatj : chemodan , vokzal , rostov
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06.09.2022 15:56 Ответить
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06.09.2022 15:57 Ответить
Вроді й у росоХВобії не звинуватиш... А так душевнА...
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06.09.2022 16:02 Ответить
А кто платит, русские девушки?
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06.09.2022 19:15 Ответить
бл. какая же она уе...б....щна .
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06.09.2022 16:18 Ответить
"нравіцца, ні нравіца, тєрЪпі мая красавіцца!" (с)
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06.09.2022 17:21 Ответить
Горіла сосна палала
Під ней двчина плакала
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06.09.2022 15:50 Ответить
"Там что-то па нєпанятнаму напісано. Нічєво прачітать нє магу" (С)
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06.09.2022 15:51 Ответить
НавЄрнАЄ глаза пА другому устроЄни
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06.09.2022 16:03 Ответить
капут! дас іст фантастішь! йааа?
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06.09.2022 15:51 Ответить
Українці ховайтесь в укриттях, русские подходите к окнам
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06.09.2022 15:55 Ответить
rjuzke , vihodjte na ulici s flagami
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06.09.2022 16:00 Ответить
Крим - це Украіна і кацапам , які там пригрілися , треба повертатися до свого мухосранська , бо у вкраденій хаті не буде вам більше затишно і
комфортно 😠
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06.09.2022 15:56 Ответить
мы там походу в балаклею зашли
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06.09.2022 16:09 Ответить
Теж чув.👍
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06.09.2022 16:14 Ответить
яку саме? по Україні Балаклей штук триста.
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06.09.2022 16:21 Ответить
тут самую где больщой бадабум на складах был)
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06.09.2022 16:23 Ответить
От не щастить кацапам
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06.09.2022 16:25 Ответить
Борик, **** сруская, которая жила в Украине, жрала всё украинское, пенсию получала от укропов и квартирку в Евпатории получил от бИндер. У тебя, утырок, есть время собрать манатки, своего выкидыша и свою шлюху, и свалить в свою Расеюшку. Если жить хочешь. А в квартирке, которую тебе хохлы построили ветеран война, солдат ВСУ жить будет. И передай это же гниде в Ватостопроль, ты знаешь о ком я, мразь.
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06.09.2022 16:30 Ответить
 
 