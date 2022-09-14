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Военные РФ трижды за ночь обстреляли Никопольский район, сам город - дважды, повреждены до 20 домов, газопроводы и линии электропередач, - Резниченко. ФОТОрепортаж

В Никопольщине было горячо от российских снарядов, враг выпустил по району 75 снарядов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"На Никопольщине снова было горячо от российских снарядов. Враг обстрелял район трижды за ночь. Гатил по Никопольской и Марганецкой громадам из тяжелой артиллерии. Выпустил 75 снарядов. Обошлось без погибших и пострадавших.

Сам Никополь был атакован дважды. В городе повреждено до 20 домов, несколько газопроводов и линий электропередач. Без света осталось около 3000 семей. Часть уже подключили. Энергетики продолжают чинить сети.

В Марганецкой, Мировской и Томаковской громадах, которые остались без воды из-за вражеских обстрелов накануне вечером, продолжаются восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в остальных районах ночь прошла без обстрелов и в эту минуту спокойно.

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Военные РФ трижды за ночь обстреляли Никопольский район, сам город - дважды, повреждены до 20 домов, газопроводы и линии электропередач, - Резниченко 01

Военные РФ трижды за ночь обстреляли Никопольский район, сам город - дважды, повреждены до 20 домов, газопроводы и линии электропередач, - Резниченко 02

Военные РФ трижды за ночь обстреляли Никопольский район, сам город - дважды, повреждены до 20 домов, газопроводы и линии электропередач, - Резниченко 03

Военные РФ трижды за ночь обстреляли Никопольский район, сам город - дважды, повреждены до 20 домов, газопроводы и линии электропередач, - Резниченко 04

обстрел (27129) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (3946)


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Поселити там єрмака, відразу перестануть стріляти. А зелю в Миколаїв, пофіг звідки відосики кидати.
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14.09.2022 07:56 Ответить
Кремлівський вилупок дихати не може без украінськоі крові 😡
Мало йому втрат по Харкову , мабуть що мало , бо цей смердючий клоп продовжує знищувати наші міста і села !
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14.09.2022 08:06 Ответить
 
 