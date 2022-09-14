Военные РФ трижды за ночь обстреляли Никопольский район, сам город - дважды, повреждены до 20 домов, газопроводы и линии электропередач, - Резниченко. ФОТОрепортаж
В Никопольщине было горячо от российских снарядов, враг выпустил по району 75 снарядов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"На Никопольщине снова было горячо от российских снарядов. Враг обстрелял район трижды за ночь. Гатил по Никопольской и Марганецкой громадам из тяжелой артиллерии. Выпустил 75 снарядов. Обошлось без погибших и пострадавших.
Сам Никополь был атакован дважды. В городе повреждено до 20 домов, несколько газопроводов и линий электропередач. Без света осталось около 3000 семей. Часть уже подключили. Энергетики продолжают чинить сети.
В Марганецкой, Мировской и Томаковской громадах, которые остались без воды из-за вражеских обстрелов накануне вечером, продолжаются восстановительные работы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в остальных районах ночь прошла без обстрелов и в эту минуту спокойно.
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Мало йому втрат по Харкову , мабуть що мало , бо цей смердючий клоп продовжує знищувати наші міста і села !