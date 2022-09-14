Под утро Авдеевка подверглась массированному артобстрелу. Оккупанты вели огонь по всей линии фронта в Донецкой области, - ОВА. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты вели огонь во всех районах Донецкой области, где проходит линия фронта.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в Волновахском районе под обстрел попала Пречистовка - 1 человек ранен, поврежден 1 дом.
"В Авдеевке снова массированный артобстрел под утро - попали в старую и центральную части города. Информацию о пострадавших и повреждениях устанавливаем. В Очеретинской громаде снарядами повреждены по меньшей мере 3 жилых дома, магазин, админздание и сельхозпредприятие в Новоселовке Первой. В Мирнограде под обстрел попала одна из школ - повреждены оконные блоки и частично кровля. Информации о пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В Краматорском районе россияне нанесли удары по Краматорску и Николаевке - повредили три дома и спортивный комплекс, без жертв.
Кириленко также информирует, что в Бахмутском районе утром произошел обстрел Торецка - поврежден один дом, без пострадавших.
"Каждая ночь в Донецкой области - беспокойная. Гражданские должны покинуть область. Это - вопрос жизни и смерти!", - обращается он к жителям региона.
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