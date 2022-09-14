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Под утро Авдеевка подверглась массированному артобстрелу. Оккупанты вели огонь по всей линии фронта в Донецкой области, - ОВА. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты вели огонь во всех районах Донецкой области, где проходит линия фронта.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в Волновахском районе под обстрел попала Пречистовка - 1 человек ранен, поврежден 1 дом.

"В Авдеевке снова массированный артобстрел под утро - попали в старую и центральную части города. Информацию о пострадавших и повреждениях устанавливаем. В Очеретинской громаде снарядами повреждены по меньшей мере 3 жилых дома, магазин, админздание и сельхозпредприятие в Новоселовке Первой. В Мирнограде под обстрел попала одна из школ - повреждены оконные блоки и частично кровля. Информации о пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В Краматорском районе россияне нанесли удары по Краматорску и Николаевке - повредили три дома и спортивный комплекс, без жертв.

Кириленко также информирует, что в Бахмутском районе утром произошел обстрел Торецка - поврежден один дом, без пострадавших.

"Каждая ночь в Донецкой области - беспокойная. Гражданские должны покинуть область. Это - вопрос жизни и смерти!", - обращается он к жителям региона.

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Под утро Авдеевка подверглась массированному артобстрелу. Оккупанты вели огонь по всей линии фронта в Донецкой области, - ОВА 01
Под утро Авдеевка подверглась массированному артобстрелу. Оккупанты вели огонь по всей линии фронта в Донецкой области, - ОВА 02
Под утро Авдеевка подверглась массированному артобстрелу. Оккупанты вели огонь по всей линии фронта в Донецкой области, - ОВА 03
Под утро Авдеевка подверглась массированному артобстрелу. Оккупанты вели огонь по всей линии фронта в Донецкой области, - ОВА 04
Под утро Авдеевка подверглась массированному артобстрелу. Оккупанты вели огонь по всей линии фронта в Донецкой области, - ОВА 05
Под утро Авдеевка подверглась массированному артобстрелу. Оккупанты вели огонь по всей линии фронта в Донецкой области, - ОВА 06
Под утро Авдеевка подверглась массированному артобстрелу. Оккупанты вели огонь по всей линии фронта в Донецкой области, - ОВА 07
Под утро Авдеевка подверглась массированному артобстрелу. Оккупанты вели огонь по всей линии фронта в Донецкой области, - ОВА 08
Под утро Авдеевка подверглась массированному артобстрелу. Оккупанты вели огонь по всей линии фронта в Донецкой области, - ОВА 09
Под утро Авдеевка подверглась массированному артобстрелу. Оккупанты вели огонь по всей линии фронта в Донецкой области, - ОВА 10

обстрел (27129) Донецкая область (9642) Авдеевка (2444) Кириленко Павел (638)


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Это сейчас из злости пакостят. Надо обломать рога.
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14.09.2022 10:51 Ответить
Це ж яким упоротим дебілом треба бути, щоб так без перебору гасити по не військових цілях? Розтринькати тупо арсенал БК, і не мати результату...
Кінець для орків все одно не зміниться, тільки в решті чек на касі буде довшим!!!
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14.09.2022 13:52 Ответить
 
 