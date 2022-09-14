Стенд с отобранными у солдат РФ гаджетами сделали в оккупированном Крыму: Боятся, что ВСУ корректируют огонь по телефонам. ФОТО
Российское командование в оккупированном Крыму отобрали у солдат гаджеты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm.
"На авиабазе в Крыму рашисты сделали стенд-аппликацию с отобранными у солдат смартфонами и ноутбуками. Боятся, что украинские "сигареты" наводятся на цели именно по гаджетам... где-то заплакали от смеха спутники НАТО и компании ICEYE.
PS: "кнопочный" телефон тоже стал жертвой российского прапорщика, который не умеет в логику и не читает объявлений стенда", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+34 Підлога Маккартні
показать весь комментарий14.09.2022 10:45
+11 Mykola Trofimenko #528418
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+7 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий14.09.2022 10:47
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Подивіться як вони по звірячому поприкручували гаджети саморізами
https://twitter.com/i/status/1569929787010945026
Хай усіх привитих на забор поприбивають...
ну , ладно , був приказ бо була підозра - відібрали
І поклали під охорону у зброярку - до ліпших часів
Але нащо так жорстоко ...
Чи поприбивали показово , ті які були вже неробочі
Чи таки справні ?