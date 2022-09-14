РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4020 посетителей онлайн
Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
13 593 25

Стенд с отобранными у солдат РФ гаджетами сделали в оккупированном Крыму: Боятся, что ВСУ корректируют огонь по телефонам. ФОТО

Российское командование в оккупированном Крыму отобрали у солдат гаджеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm.

"На авиабазе в Крыму рашисты сделали стенд-аппликацию с отобранными у солдат смартфонами и ноутбуками. Боятся, что украинские "сигареты" наводятся на цели именно по гаджетам... где-то заплакали от смеха спутники НАТО и компании ICEYE.

PS: "кнопочный" телефон тоже стал жертвой российского прапорщика, который не умеет в логику и не читает объявлений стенда", - говорится в сообщении.

Смотрите: С 19 сентября из оккупированного Крыма будут выпускать только при наличии письменного разрешения военкома, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Стенд с отобранными у солдат РФ гаджетами сделали в оккупированном Крыму: Боятся, что ВСУ корректируют огонь по телефонам 01

армия РФ (19210) Крым (26380)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+34
Кнопочный тоже не годится. Нужен такой:
показать весь комментарий
14.09.2022 10:45
+11
Тобто тепер, завдяки цьому стенду, можна коригувати вогонь по авіабазі у Криму?
показать весь комментарий
14.09.2022 10:46
+7
Кожному кацапу.... на шию
показать весь комментарий
14.09.2022 10:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кто ж тебе, валенок, смартфон предложит? и какой валенок откажется от него, если случится невероятное?
показать весь комментарий
14.09.2022 10:45 Ответить
Кнопочный тоже не годится. Нужен такой:
показать весь комментарий
14.09.2022 10:45 Ответить
Кожному кацапу.... на шию
показать весь комментарий
14.09.2022 10:47 Ответить
- Наш обер-лейтенант Маковец всегда говорил: "Дисциплина, болваны, необходима. Не будь дисциплины, вы бы, как обезьяны, по деревьям лазили. Военная служба из вас, дураки безмозглые, людей сделает!" Ну, разве это не так? Вообразите себе сквер, скажем, на Карловой площади, и на каждом дереве сидит по одному солдату без всякой дисциплины. Это меня ужасно пугает.
показать весь комментарий
14.09.2022 10:56 Ответить
И трубкой по зубам.
показать весь комментарий
14.09.2022 10:49 Ответить
показать весь комментарий
14.09.2022 10:49 Ответить
У них есть на вооружении подобный гаджет ТА42. Он круче-корпус защищённый
показать весь комментарий
14.09.2022 11:12 Ответить
Тобто тепер, завдяки цьому стенду, можна коригувати вогонь по авіабазі у Криму?
показать весь комментарий
14.09.2022 10:46 Ответить
Нє всьо так просто

Подивіться як вони по звірячому поприкручували гаджети саморізами
показать весь комментарий
14.09.2022 10:48 Ответить
А прикольно, если по этому стенду как раз и прилетит ?
показать весь комментарий
14.09.2022 10:51 Ответить
Тупорилий прапорщик не в курсі що пробиті літієві батареї іноді загораються
показать весь комментарий
14.09.2022 11:10 Ответить
а запхати ці гаджету у сра*у касабским солдатам не пробували? спробуйте-допоможе
показать весь комментарий
14.09.2022 10:47 Ответить
Там занйнято. Там в них або кадирівський члєн, або бутилка
показать весь комментарий
14.09.2022 10:56 Ответить
шапочку из фольги на голову еще надо
показать весь комментарий
14.09.2022 10:47 Ответить
Кнопочні теж не підходять, бо йдуть в якості динамічної броні
показать весь комментарий
14.09.2022 10:49 Ответить
показать весь комментарий
14.09.2022 10:49 Ответить
и правильно боятся! ))
https://twitter.com/i/status/1569929787010945026
показать весь комментарий
14.09.2022 10:51 Ответить
и правильно боятся , даже при выключенной геолокации можно определить место положения смартфона , по скольку это мобильная станция имеющая свой код , даже если она не активирована ))))))
показать весь комментарий
14.09.2022 11:03 Ответить
вот только кнопочных тоже это касается так как они работают не со станциями Марса, а все с теми же, с которыми и смартфоны.
показать весь комментарий
14.09.2022 11:45 Ответить
Кожному бійцю видати по ТА-57 з батарейкою і котушку польовки типу П-274М (метрів 500). І всьо, нікакой утєчкі інформации. Особіст може спати спокійно😂😂
показать весь комментарий
14.09.2022 11:39 Ответить
показать весь комментарий
14.09.2022 11:51 Ответить
Може скажемо їм, що ми на протиковідну прививку наводимось, при чьому виключно на "спутник"?
Хай усіх привитих на забор поприбивають...
показать весь комментарий
14.09.2022 11:53 Ответить
Російське командування в окупованому Криму відібрали в солдатів гаджети. Джерело:

ну , ладно , був приказ бо була підозра - відібрали
І поклали під охорону у зброярку - до ліпших часів
Але нащо так жорстоко ...
Чи поприбивали показово , ті які були вже неробочі
Чи таки справні ?
показать весь комментарий
14.09.2022 12:28 Ответить
Ми за вами спостерігаємо через вкрадені «стіралки», праски та інші гаджети
показать весь комментарий
15.09.2022 10:36 Ответить
 
 