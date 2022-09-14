Стенд с отобранными у солдат РФ гаджетами сделали в оккупированном Крыму: Боятся, что ВСУ корректируют огонь по телефонам. ФОТО

Российское командование в оккупированном Крыму отобрали у солдат гаджеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm.

"На авиабазе в Крыму рашисты сделали стенд-аппликацию с отобранными у солдат смартфонами и ноутбуками. Боятся, что украинские "сигареты" наводятся на цели именно по гаджетам... где-то заплакали от смеха спутники НАТО и компании ICEYE.



PS: "кнопочный" телефон тоже стал жертвой российского прапорщика, который не умеет в логику и не читает объявлений стенда", - говорится в сообщении.

Смотрите: С 19 сентября из оккупированного Крыма будут выпускать только при наличии письменного разрешения военкома, - СМИ. ДОКУМЕНТ