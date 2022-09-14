Полиция фиксирует факты сотрудничества местных жителей с оккупантами в Херсонской области. ФОТО
В Херсонской области полиция фиксирует факты сотрудничества местных жителей с оккупационными войсками. За минувшие сутки полиция открыла 27 уголовных производств по преступлениям российской армии и их приспешников на территории Херсонской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, в Херсоне разоблачены два коллаборанта, которые добровольно согласились сотрудничать с врагом и заняли "должности" в оккупационных органах власти. В настоящее время один из них является "заместителем начальника Департамента молодежной политики и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области", другая предательница возглавляет "управление физической культуры и спортивных мероприятий Херсонской области". Оба коллаборанта агитируют жителей города поддерживать оккупантов и оправдывают вооруженную агрессию РФ.
"На сторону врага перешел и частный херсонский нотариус. Он не только открыто поддерживает вторжение РФ на территорию Украины, но и активно агитирует коллег-нотариусов на оккупированной территории к сотрудничеству со страной-агрессором, призывает получать паспорта Российской Федерации и проходить переподготовку законодательства РФ", - отмечают правоохранители.
В Херсоне представители оккупационных властей и силовых структур РФ сломали входные двери и захватили помещение областной библиотеки для детей. Весь библиотечный фонд, мебель, компьютерная и офисная техника перешли под контроль оккупантов.
"В городе Новая Каховка представители оккупационных властей РФ при силовой поддержке вооруженных военнослужащих страны-агрессора захватили здание, мастерские и боксы линейного участка энергетической компании. Военные украли материальные ценности стоимостью более полумиллиона гривен. В областном центре на улице Лавренева военные РФ захватили административное помещение банка с материальными активами стоимостью более полутора миллионов гривен", - говорится в сообщении.
Этой ночью враг гнал по Херсонщине. Россияне из артиллерии обстреляли населенные пункты Высокопольского территориального общества Бериславского района. К сожалению, есть жертвы среди мирного населения – ранены в результате обстрелов. В населенных пунктах повреждены здания, хозяйственные постройки, автомобили и дороги.
Полиция фиксирует последствия обстрелов, собирает информацию о пострадавших и поврежденном имуществе. По собранным материалам следователи открыли уголовные производства по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
...
Поэтому не стоит удивляться такому количеству предателей. (а нам сообщают только маленькую часть такого количества).
мене теж цікавить чому на підкрольній тереторії немає результатів. Бо багато колаборантів на Херсонщині наприклад були відомі «компетентним органам»задовго до 24.02.
Я как раз и имел в виду, что НЕКОМУ ...
Не пиши мне больше крыса тупая....