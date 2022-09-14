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Полиция фиксирует факты сотрудничества местных жителей с оккупантами в Херсонской области. ФОТО

В Херсонской области полиция фиксирует факты сотрудничества местных жителей с оккупационными войсками. За минувшие сутки полиция открыла 27 уголовных производств по преступлениям российской армии и их приспешников на территории Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, в Херсоне разоблачены два коллаборанта, которые добровольно согласились сотрудничать с врагом и заняли "должности" в оккупационных органах власти. В настоящее время один из них является "заместителем начальника Департамента молодежной политики и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области", другая предательница возглавляет "управление физической культуры и спортивных мероприятий Херсонской области". Оба коллаборанта агитируют жителей города поддерживать оккупантов и оправдывают вооруженную агрессию РФ.

"На сторону врага перешел и частный херсонский нотариус. Он не только открыто поддерживает вторжение РФ на территорию Украины, но и активно агитирует коллег-нотариусов на оккупированной территории к сотрудничеству со страной-агрессором, призывает получать паспорта Российской Федерации и проходить переподготовку законодательства РФ", - отмечают правоохранители.

В Херсоне представители оккупационных властей и силовых структур РФ сломали входные двери и захватили помещение областной библиотеки для детей. Весь библиотечный фонд, мебель, компьютерная и офисная техника перешли под контроль оккупантов.

Полиция фиксирует факты сотрудничества местных жителей с оккупантами в Херсонской области 01
Полиция фиксирует факты сотрудничества местных жителей с оккупантами в Херсонской области 02
Полиция фиксирует факты сотрудничества местных жителей с оккупантами в Херсонской области 03

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"В городе Новая Каховка представители оккупационных властей РФ при силовой поддержке вооруженных военнослужащих страны-агрессора захватили здание, мастерские и боксы линейного участка энергетической компании. Военные украли материальные ценности стоимостью более полумиллиона гривен. В областном центре на улице Лавренева военные РФ захватили административное помещение банка с материальными активами стоимостью более полутора миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Этой ночью враг гнал по Херсонщине. Россияне из артиллерии обстреляли населенные пункты Высокопольского территориального общества Бериславского района. К сожалению, есть жертвы среди мирного населения – ранены в результате обстрелов. В населенных пунктах повреждены здания, хозяйственные постройки, автомобили и дороги.

Полиция фиксирует последствия обстрелов, собирает информацию о пострадавших и поврежденном имуществе. По собранным материалам следователи открыли уголовные производства по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Нацполиция (16459) коллаборационизм (870) Херсонская область (4764)


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Топ комментарии
+8
З єрмака треба починати і зєлі, тоді і буде багата кількість новин і повідомлень.
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14.09.2022 12:24
+4
Как Украина наказывала предателей? Начиная с 2014 г.?
...
Поэтому не стоит удивляться такому количеству предателей. (а нам сообщают только маленькую часть такого количества).
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14.09.2022 12:01
+3
«Першими зрадники продають себе самих.» © Плутарх
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14.09.2022 11:51
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«Першими зрадники продають себе самих.» © Плутарх
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14.09.2022 11:51 Ответить
Как Украина наказывала предателей? Начиная с 2014 г.?
...
Поэтому не стоит удивляться такому количеству предателей. (а нам сообщают только маленькую часть такого количества).
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14.09.2022 12:01 Ответить
З єрмака треба починати і зєлі, тоді і буде багата кількість новин і повідомлень.
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14.09.2022 12:24 Ответить
Не важно "с кого начинать" (там тысячи "кандидатов"). Важно КТО это будет делать и КОГДА. Сейчас в Украине нет такой структуры, такой личности и соответствующего законодательства. Вот и всё "наказание предателей" ...
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14.09.2022 12:37 Ответить
В СБУ створено відповідний відділ. За інших не в курсі
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14.09.2022 13:06 Ответить
Я не про "створено відповідний відділ", "заявили", "запилили видосик" и т.п. Я - про реальные результаты.
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14.09.2022 13:32 Ответить
Ви ж запитували: « Важно КТО это будет делать».
мене теж цікавить чому на підкрольній тереторії немає результатів. Бо багато колаборантів на Херсонщині наприклад були відомі «компетентним органам»задовго до 24.02.
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14.09.2022 13:57 Ответить
Под этим "КТО" я, естественно, не подразумевал Службу Бабла Украины и прочие коррупционные отстойники, почему-то называемые "правоохранительные органы".
Я как раз и имел в виду, что НЕКОМУ ...
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14.09.2022 15:01 Ответить
Я правильно понял, что полиция работающая с рашкой в Херсоне фиксирует коллаборантов? Иначе как она в Херсоне без крыши ФСБ работает?
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14.09.2022 12:13 Ответить
Тобі аж із США важко зрозуміти події? Приїжджай, записуйся у ТРО, розберешся.
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14.09.2022 12:41 Ответить
Ты урод явно из рашки.... Иначе бы знал, что на оккупированных территориях без VPN никак....
Не пиши мне больше крыса тупая....
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14.09.2022 13:38 Ответить
 
 