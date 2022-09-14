Задержан предатель, который помогал врагу грабить своих односельчан на Харьковщине, - СБУ. ФОТО
На деоккупированной территории Харьковщины СБУ задержала предателя-коллаборанта, помогавшего врагу грабить своих односельчан.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным следствия, 61-летний житель одного из сел Чугуевского района добровольно пошел на сотрудничество с российскими оккупантами еще в начале вторжения.
В частности, как отмечает СБУ, злоумышленник:
придавал вражеским солдатам продукты;
обеспечивал оккупантов жильем;
приводил рашистов на дома состоятельных односельчан с целью изъятия у них бытовой техники и автомобилей;
помогал проводить обыски у своих земляков и мародерить в оставленных домохозяйствах.
"Установлено, что мужчина ранее уже был осужден за воровство с проникновением в жилье. Сотрудники СБУ задержали вражеского пособника во время оперативной отработки деоккупированных территорий. В этот же день следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 12 лет. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
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Маргінали, злочинці та розумово відсталі - це той контингент, ставку на який робить раша.
саме так, нормально розвинутi зi здоровим глуздом люди в України не можуть бути за паРашу та
рюзькемiр.
схоже на те, що воно стоїть вже обiсцяне.