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Задержан предатель, который помогал врагу грабить своих односельчан на Харьковщине, - СБУ. ФОТО

На деоккупированной территории Харьковщины СБУ задержала предателя-коллаборанта, помогавшего врагу грабить своих односельчан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, 61-летний житель одного из сел Чугуевского района добровольно пошел на сотрудничество с российскими оккупантами еще в начале вторжения.

В частности, как отмечает СБУ, злоумышленник:

Задержан предатель, который помогал врагу грабить своих односельчан на Харьковщине, - СБУ 01 придавал вражеским солдатам продукты;

Задержан предатель, который помогал врагу грабить своих односельчан на Харьковщине, - СБУ 01 обеспечивал оккупантов жильем;

Задержан предатель, который помогал врагу грабить своих односельчан на Харьковщине, - СБУ 01 приводил рашистов на дома состоятельных односельчан с целью изъятия у них бытовой техники и автомобилей;

Задержан предатель, который помогал врагу грабить своих односельчан на Харьковщине, - СБУ 01 помогал проводить обыски у своих земляков и мародерить в оставленных домохозяйствах.

"Установлено, что мужчина ранее уже был осужден за воровство с проникновением в жилье. Сотрудники СБУ задержали вражеского пособника во время оперативной отработки деоккупированных территорий. В этот же день следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 12 лет. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Смотрите: Полиция фиксирует факты сотрудничества местных жителей с оккупантами в Херсонской области. ФОТО

Задержан предатель, который помогал врагу грабить своих односельчан на Харьковщине, - СБУ 05

СБУ (19893) Харьковщина (5577) коллаборационизм (870)


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Топ комментарии
+30
Чергова савкова смердюча відрижка...
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14.09.2022 11:56
+27
Маргінали, злочинці та розумово відсталі - це той контингент, ставку на який робить раша.
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14.09.2022 12:06
+15
Забити підара ногами !
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14.09.2022 12:03
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Чергова савкова смердюча відрижка...
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14.09.2022 11:56 Ответить
Забити підара ногами !
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14.09.2022 12:03 Ответить
Маргінали, злочинці та розумово відсталі - це той контингент, ставку на який робить раша.
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14.09.2022 12:06 Ответить
а шо морду не замазали а як що впізнають
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14.09.2022 12:09 Ответить
І таке чмо треба буде годувать, обпірать і обігрівать в тюрмі?
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14.09.2022 12:10 Ответить
Я думаю його там пєтуха зустрінуть.
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15.09.2022 08:02 Ответить
А що, односільчани самі не можуть розібратись з цією мразотою?
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14.09.2022 12:28 Ответить
Обоссанные штаны у подонка еще не просохли... Тьфу, мразь!🤬
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14.09.2022 12:44 Ответить
На автомате ни царапинки...
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14.09.2022 12:48 Ответить
До найближчьої стінки ублюдка,бо інакше діла не буде.
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14.09.2022 13:01 Ответить
Всегда удивляюсь, когда ловят вот такого предателя мелкого пошиба, почему он не сдрыснул вместе со своими новыми "работодателями" за поребрик. Он что думал, что его пожалеют поймут и простят?
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14.09.2022 14:35 Ответить
СН його простять.
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26.12.2022 12:47 Ответить
Нарешті показали морду. А раніше були такі сором`язливі.
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14.09.2022 19:34 Ответить
Эту тварь, грохнуть при попытке бегства, и все дела, он это заслужил.
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14.09.2022 20:08 Ответить
Дивно, що з такою пикою і досі не на довічному((:
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14.09.2022 21:18 Ответить
Віддайте односельцям. На Черніговщині знали, що з такими робити.
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14.09.2022 23:36 Ответить

Маргінали, злочинці та розумово відсталі - це той контингент, ставку на який робить раша.

саме так, нормально розвинутi зi здоровим глуздом люди в України не можуть бути за паРашу та

рюзькемiр.

схоже на те, що воно стоїть вже обiсцяне.
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15.09.2022 17:11 Ответить
Мабуть з партії СН.
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26.12.2022 12:46 Ответить
 
 