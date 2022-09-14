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Около 5 тыс. воинов ВСУ прошли подготовку в Великобритании, - Генштаб. ФОТОрепортаж

Около 5 тысяч военнослужащих ВС Украины уже прошли подготовку в Великобритании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, на территории Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии идет базовая общевойсковая подготовка украинских военнослужащих. Программа, начатая правительством Великобритании, получила название операция INTERFLEX.

"В настоящее время, при участии инструкторов из Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Украины и собственно Соединенного Королевства обучение успешно завершили почти 5 тысяч наших военнослужащих. Они получили базовые знания, умения и навыки тактической медицины, инженерной, огневой, психологической и тактической подготовки, включая ведение наступательных и оборонительных действий в урбанизированной местности", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, операция INTERFLEX является одним из ярких примеров международной поддержки нашего государства и убедительным свидетельством того, что Украина не сама в борьбе с российской агрессией.

Также, в ближайшее время, планируется расширение операции INTERFLEX, в частности, начало учебного курса по подготовке младших командиров воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Украины.

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Около 5 тыс. воинов ВСУ прошли подготовку в Великобритании, - Генштаб 01
Около 5 тыс. воинов ВСУ прошли подготовку в Великобритании, - Генштаб 02
Около 5 тыс. воинов ВСУ прошли подготовку в Великобритании, - Генштаб 03
Около 5 тыс. воинов ВСУ прошли подготовку в Великобритании, - Генштаб 04
Около 5 тыс. воинов ВСУ прошли подготовку в Великобритании, - Генштаб 05
Около 5 тыс. воинов ВСУ прошли подготовку в Великобритании, - Генштаб 06
Около 5 тыс. воинов ВСУ прошли подготовку в Великобритании, - Генштаб 07
Около 5 тыс. воинов ВСУ прошли подготовку в Великобритании, - Генштаб 08

Великобритания (4954) Генштаб ВС (6271) военные учения (3457) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+22
Всім хто підтримує Україну у війні проти смердючої кацапії-величезна вдячність...
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14.09.2022 12:13
+20
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14.09.2022 12:13
+7
Остальные 5 000 морпехов прибудут через нное количество дней казав Борис Джонсон...💙💛💪Слава ЗСУ
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14.09.2022 12:40
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14.09.2022 12:13 Ответить
Всім хто підтримує Україну у війні проти смердючої кацапії-величезна вдячність...
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14.09.2022 12:13 Ответить
Завдяки таким навчанням, в Україні залишається боєздатна армія. А кацапердія терміново мобілізує алкашів і зеків.
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14.09.2022 12:31 Ответить
Остальные 5 000 морпехов прибудут через нное количество дней казав Борис Джонсон...💙💛💪Слава ЗСУ
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14.09.2022 12:40 Ответить
Українські "мисливці" на пікапі знищили російський танк на ходу

https://news.liga.net/ua/politics/video/udar-sverhu-ukrainskie-ohotniki-na-pikape-unichtojili-rossiyskiy-tank-na-hodu-video

На кадрах зафільмовано український протитанковий розрахунок, який пересувається на пікапі. Стратком ЗСУ https://t.me/AFUStratCom/5173 назвав їх "мисливцями за танками".
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14.09.2022 12:53 Ответить
Відправляли 10 тисяч назад повернулося майже 5 тисяч, де решта і чи це не підкріплення батальйону монако було під виглядом військових навчань.
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14.09.2022 13:09 Ответить
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18.09.2022 18:37 Ответить
Ви я надіюсь одна з тих добровольців,якщо ні і ви просто "британська біженка яка бєжала ат вайни", то яке ви моральне право маєте незнайомих людей на війну посилати, навіть словесно, спочатку зі своїх родичів усіх почніть а потім розповідайте як та куди іншим приєднуватися. А то грамотні з Великобританії розповівдати як та куди українцям в Україні йти. І так прапором помахати в Європі це не одне і теж що в окопах під обстрілами сидіти .
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19.09.2022 09:12 Ответить
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03.10.2022 13:51 Ответить
Дякуємо за допомогу, друзі.
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14.09.2022 15:17 Ответить
А что за жёлтые насадки на ствол?
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18.09.2022 03:27 Ответить
DMITRY MG It's called a ' bfa ' , blank firing adapter. It allows a weapon firing blanks to be fired semi or full automatic, without one the rifle would need to be recocked after every shot. Он называется «bfa», переходник для холостого огня. Это позволяет стрелять из оружия, стреляющего холостыми патронами, в полуавтоматическом или полностью автоматическом режиме, без которого винтовку необходимо было бы повторно взводить после каждого выстрела.
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18.09.2022 18:49 Ответить
 
 