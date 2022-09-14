СБУ задержала жителя Киева, который в соцсетях прославлял Путина и призывал украинцев получать гражданство РФ. ФОТОрепортаж
СБУ при процессуальном руководстве прокуратуры Киева заблокировала еще одну сеть антиукраинских сообществ, в которых публиковались агитационные материалы в поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Службы.
Досудебное следствие установило, что 40-летний безработный житель столицы создал и администрировал сеть антиукраинских анонимных веб-ресурсов.
"С началом вооруженной агрессии РФ против Украины мужчина агитировал соотечественников в социальных сетях получать российское гражданство.
Также злоумышленник публиковал статьи российских политологов, которые, в частности, члены провластных партий страны-агрессора, распространял дезинформацию о существовании в нашем государстве "биолабораторий", размещал на своих страницах в социальных сетях популистские стихи о путине", - говорится в сообщении.
Уточняется, что во время проведения обыска по месту жительства пропагандиста стражи порядка, среди прочего, получили доступ к учетным записям злоумышленника, с которых осуществлялось администрирование антиукраинских ресурсов сторонника "русского мира".
Экспертиза КНИИСЭ Министерства юстиции Украины подтвердила, что распространенные материалы оправдывают вооруженную агрессию РФ против Украины и содержат призывы к насильственному изменению границ территории Украины.
Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч.2 ст. 110 "Посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и ч.2 ст. 436-2 "Оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины" Уголовного кодекса Украины.
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Вспомнился анекдот.
Пропала собака.
Коккер-спаниель.
Рыжая. ****.
Бл...ть, как же я ненавижу свою страну.
Вот это к скумбрии на все 100%.
ось наприклад - квартира арендована чі ні ?
ІХ ТРЕБА ЗНАТИ В ОБЛИЧЧЯ
Не зря утверждали великие Гиппократ и Авиценна, что плешь это естественный процесс превращения головы в жопу. Расходились они в одном вопросе, а именно, - Гиппократ утверждал, что сначала голова становиться похожа на жопу внешним видом, а уж потом и содержанием, а вот Авиценна говорил наоборот, что сначала голова становиться похожа на жопу по внутреннему наполнению а уж потом и внешне.
Маю надію, що це працює не в усіх випадках. А то буде дуже сумно, коли на велику частину чоловічого населення після 40 років (та що вже казати - і я в тому числі) чекає таке...
Да, к слову, вы не путайте благородную лысину с седыми сенаторскими висками с плешью.
Благородная лысина человека
Плешивый утырок
1 - подобное подобным
2 - подобное противопоЛОЖным
Медицина пупукина столько лет ПРИ ВЛАСТИ сама и ДЕРЖИТ вместо того, что бы Людей избавить от чиряка на джоппе.
"Садись, ДВА!"
И шото мне подсказывает, наверное дата регистрации, шо вы просто пензюк.
Удивительные отбросы человечества населяют эту территорию с названием "Раша - Параша", тупые все, как один, ну, как ты, соскун кадыровский. Впрочем в рот вам сейчас и ВСУ дают. Сначала вас в жопу а потом этот же прибор вам в рот.
чи то я упереджений?