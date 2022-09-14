СБУ задержала жителя Киева, который в соцсетях прославлял Путина и призывал украинцев получать гражданство РФ. ФОТОрепортаж

СБУ при процессуальном руководстве прокуратуры Киева заблокировала еще одну сеть антиукраинских сообществ, в которых публиковались агитационные материалы в поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Службы.

Досудебное следствие установило, что 40-летний безработный житель столицы создал и администрировал сеть антиукраинских анонимных веб-ресурсов.

"С началом вооруженной агрессии РФ против Украины мужчина агитировал соотечественников в социальных сетях получать российское гражданство.

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Также злоумышленник публиковал статьи российских политологов, которые, в частности, члены провластных партий страны-агрессора, распространял дезинформацию о существовании в нашем государстве "биолабораторий", размещал на своих страницах в социальных сетях популистские стихи о путине", - говорится в сообщении.

Уточняется, что во время проведения обыска по месту жительства пропагандиста стражи порядка, среди прочего, получили доступ к учетным записям злоумышленника, с которых осуществлялось администрирование антиукраинских ресурсов сторонника "русского мира".

Экспертиза КНИИСЭ Министерства юстиции Украины подтвердила, что распространенные материалы оправдывают вооруженную агрессию РФ против Украины и содержат призывы к насильственному изменению границ территории Украины.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч.2 ст. 110 "Посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и ч.2 ст. 436-2 "Оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины" Уголовного кодекса Украины.

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