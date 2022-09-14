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СБУ задержала жителя Киева, который в соцсетях прославлял Путина и призывал украинцев получать гражданство РФ. ФОТОрепортаж

СБУ при процессуальном руководстве прокуратуры Киева заблокировала еще одну сеть антиукраинских сообществ, в которых публиковались агитационные материалы в поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Службы.

Досудебное следствие установило, что 40-летний безработный житель столицы создал и администрировал сеть антиукраинских анонимных веб-ресурсов.

"С началом вооруженной агрессии РФ против Украины мужчина агитировал соотечественников в социальных сетях получать российское гражданство.

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Также злоумышленник публиковал статьи российских политологов, которые, в частности, члены провластных партий страны-агрессора, распространял дезинформацию о существовании в нашем государстве "биолабораторий", размещал на своих страницах в социальных сетях популистские стихи о путине", - говорится в сообщении.

Уточняется, что во время проведения обыска по месту жительства пропагандиста стражи порядка, среди прочего, получили доступ к учетным записям злоумышленника, с которых осуществлялось администрирование антиукраинских ресурсов сторонника "русского мира".

Экспертиза КНИИСЭ Министерства юстиции Украины подтвердила, что распространенные материалы оправдывают вооруженную агрессию РФ против Украины и содержат призывы к насильственному изменению границ территории Украины.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч.2 ст. 110 "Посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и ч.2 ст. 436-2 "Оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины" Уголовного кодекса Украины.

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СБУ задержала жителя Киева, который в соцсетях прославлял Путина и призывал украинцев получать гражданство РФ 01
СБУ задержала жителя Киева, который в соцсетях прославлял Путина и призывал украинцев получать гражданство РФ 02
СБУ задержала жителя Киева, который в соцсетях прославлял Путина и призывал украинцев получать гражданство РФ 03
СБУ задержала жителя Киева, который в соцсетях прославлял Путина и призывал украинцев получать гражданство РФ 04
СБУ задержала жителя Киева, который в соцсетях прославлял Путина и призывал украинцев получать гражданство РФ 05
СБУ задержала жителя Киева, который в соцсетях прославлял Путина и призывал украинцев получать гражданство РФ 06

Киев (25518) пропаганда (3675) СБУ (19893) сепаратизм (11311)


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Топ комментарии
+22
кому нужньі єти "фото" ??? не можете морду персонажа показать - незачем и тужиться...
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14.09.2022 13:12
+16
Треба було застрелити, за опір при арешті і забути про падло назавжди.
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14.09.2022 13:14
+14
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14.09.2022 13:17
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Правила форума Совет форумчан
кому нужньі єти "фото" ??? не можете морду персонажа показать - незачем и тужиться...
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14.09.2022 13:12 Ответить
Якщо сильно хочеться, усі ці пости можна знайти в Інтернеті навіть якщо їх потім видалили
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14.09.2022 13:16 Ответить
даже замылив фото ***** видно..... абизянка кацапська...вид подлежащий уничтожению без вопросов....
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14.09.2022 13:28 Ответить
контент у дебіла смішний, особливо з Обамою - його вже давно немає, а він є і собачки його по підїздах гадять
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14.09.2022 13:30 Ответить
А ще крадуть, холєра, жарівки у тих же під'їздах! (Курва мама!).
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14.09.2022 15:38 Ответить
Есть программы, которые очень неплохо убирают замыливание. Дальше объяснять не буду. 😜
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14.09.2022 14:24 Ответить
Напрасно-напрасно, что не поделишься этим...
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30.09.2022 17:17 Ответить
А это всё потому, что наша "зелень," ну уж очень гуманна к таким уродам.
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30.09.2022 17:14 Ответить
А коли там сбу затримає мешканку Києва, яка закликала у соцмережах в 2014-му здавати позиції українських військових рашистам
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14.09.2022 13:13 Ответить
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14.09.2022 13:17 Ответить
намеки на царскую морду - "это крамола на государя."(с) сухари суши, вещи пакуй.
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14.09.2022 13:20 Ответить
Скумбрія по 15 тис. деревяних
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14.09.2022 13:31 Ответить
Она уже не скумбрия, осетрина. По 10 грн.
Вспомнился анекдот.
Пропала собака.
Коккер-спаниель.
Рыжая. ****.
Бл...ть, как же я ненавижу свою страну.

Вот это к скумбрии на все 100%.
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14.09.2022 14:29 Ответить
Це та що любить скумбрію по 8 і у якої чоловік ухилянт і по суміцництву поц?
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14.09.2022 13:20 Ответить
Іде слідство, мабуть.
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14.09.2022 13:30 Ответить
Треба було застрелити, за опір при арешті і забути про падло назавжди.
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14.09.2022 13:14 Ответить
Вот именно, с такой мразью, только лишь так надо поступать!
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30.09.2022 17:21 Ответить
На палю гниду!
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14.09.2022 13:14 Ответить
Убить мразь. Конченные за попытку к бегству‼️
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14.09.2022 13:40 Ответить
На разминирование этого дегенерата
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14.09.2022 13:14 Ответить
На собачий корм краще... Би "выпадково" впало у м'ясорубку ***********...
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14.09.2022 13:43 Ответить
ot kuda takie voobshe berutsa ? nu kak mozhno bitj takim degeneratom v 21om veke ?
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14.09.2022 13:14 Ответить
Це навіть не тупі, а реально хворі на голову люди, як на мене. Ну не можна бути настільки тупим... Чи можна?
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14.09.2022 13:15 Ответить
За тупість не знаю, а от те, що він бездарь й невдаха - ймовірно. На роботу його ніхто не бере от він й нанявся на роботу до рашистів. Може "понять и простить"(С)?
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14.09.2022 13:22 Ответить
в зоопарк это чюдо-юдо на пожизненное. такого зверька надо людям показывать.
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14.09.2022 13:16 Ответить
...безробітний? А деж він гроші брав на сплату за інтернет? Чи порожні пляшки здавав?
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14.09.2022 13:16 Ответить
Юзал соседский вайфай
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14.09.2022 13:18 Ответить
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14.09.2022 13:19 Ответить
Рашисти платят на банківські рахунки приватбанку та інш. Тому бізработний мав роботу
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14.09.2022 13:19 Ответить
Не факт, что платили, может он был за идею и живет с бабушкой?
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14.09.2022 13:24 Ответить
Так зовсім нічого не відомо 🤣🤣🤣
ось наприклад - квартира арендована чі ні ?
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14.09.2022 13:50 Ответить
ДЕБІЛ, ***
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14.09.2022 13:16 Ответить
Це - киянин , чі заізжий зі сходу чі раши ? СБУ нема чого соромиться- нехай називають місце народження і біографію ворога.

ІХ ТРЕБА ЗНАТИ В ОБЛИЧЧЯ
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14.09.2022 13:17 Ответить
Заэжжжжжже чмо "зі сходу"(крівой лох), а взагалі, - з мацкви, - зеуйопищекончене. І шо? Бидлятина цьомає й завалює ефір гарними фотами... А воно продалося у прямому ефірі у 1997-му просто у диняпрапірдоффскє через масляка руками спонсора - каломойши мацквє, де його дресирували. І шо?! БИДЛО лайно з-під цей малпи "хаває" аж гай шумить!
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14.09.2022 13:47 Ответить
Плешивый!
Не зря утверждали великие Гиппократ и Авиценна, что плешь это естественный процесс превращения головы в жопу. Расходились они в одном вопросе, а именно, - Гиппократ утверждал, что сначала голова становиться похожа на жопу внешним видом, а уж потом и содержанием, а вот Авиценна говорил наоборот, что сначала голова становиться похожа на жопу по внутреннему наполнению а уж потом и внешне.
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14.09.2022 13:19 Ответить
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14.09.2022 13:20 Ответить
Кхе-кхе...
Маю надію, що це працює не в усіх випадках. А то буде дуже сумно, коли на велику частину чоловічого населення після 40 років (та що вже казати - і я в тому числі) чекає таке...
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14.09.2022 14:08 Ответить
Ну, не знаю, не знаю. Я склонен верть светилам медицины.
Да, к слову, вы не путайте благородную лысину с седыми сенаторскими висками с плешью.
Благородная лысина человека


Плешивый утырок
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14.09.2022 14:51 Ответить
Ну и куда светють твои "светилы" насчет зеуйопка? Шизоида можно сажать "за руль"? А ничё, шо у меди-скблнх-цЫны ДВА основных принципа?

1 - подобное подобным

2 - подобное противопоЛОЖным
Медицина пупукина столько лет ПРИ ВЛАСТИ сама и ДЕРЖИТ вместо того, что бы Людей избавить от чиряка на джоппе.

"Садись, ДВА!"
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14.09.2022 15:09 Ответить
Шото от вашего поста, Гадский вы Папа, просто смердит Парашей.
И шото мне подсказывает, наверное дата регистрации, шо вы просто пензюк.
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14.09.2022 16:09 Ответить
А, тоді все гаразд - можна видихнути .
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14.09.2022 15:35 Ответить
Дебіл ти "бєз совєсті і чєсті", якшо покійну Людину-ВОЇНА ліпиш фотами біля чмошника собі подібного-кгбіста й тицькаєш пальчиком у лисини на голові.
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14.09.2022 19:32 Ответить
Это ты, кацапкездол воином называешь тут? Своего сдохшего в Украине брата-мокшанина? Запомни, утырок, на территории Украины нет покойников - кацапов, есть сруская ПАДАЛЬ или говно высраное бродячими собаками и лисами обожравшихся этой сруской падалью.
Удивительные отбросы человечества населяют эту территорию с названием "Раша - Параша", тупые все, как один, ну, как ты, соскун кадыровский. Впрочем в рот вам сейчас и ВСУ дают. Сначала вас в жопу а потом этот же прибор вам в рот.
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14.09.2022 19:43 Ответить
Типова тітушня. Навіть по замазаній пиці видно, що мізків там нема
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14.09.2022 13:25 Ответить
боже, шо ж вони всі такі уйопачні?
чи то я упереджений?
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14.09.2022 13:26 Ответить
СБУ АУУУУУУ, проверьте одесские кабельные сети, там вы найдете много интересного для расследований, откровенно пророссийские передачи и отдельные эфиры с буквой Z , ВЫ БЫ ПОИНТЕРИСОВАЛИСЬ почему зеленый театр нельзя открывать ( якобы потому что бомбоубежище в неудовлетворительном состоянии ) хотя оно лучшее в городе, а луна-парк с чертовым колесом работает на полную, где бомбоубежища ВООБЩЕ НЕТ !!!! И особенно на чертовом колесе . Кому заносят баблишко за разрешение ? вроде бы в городе военная администрация , а значит они и выдают эти разрешения , дискотеки работают и ночью , парки без бомбоубежищ, базары , супермаркеты не закрываются на момент тревоги , ......................забавные у нас СБУ .
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14.09.2022 13:28 Ответить
В того сє-бє-у давно є з тирнету інфа про моську земакаки. І шо?
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14.09.2022 13:48 Ответить
Очищать землю украинскую надо от таких депортацией на Московию
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14.09.2022 13:29 Ответить
Кому потрібні ці міські придурки і чи варто розмінюватись на всяких ідіотів?..Я даний факт розцінюю просто - СБУ не займається диверсантами,навідниками і корегувальниками,шпигунами в тому числі і у вищих ешелонах влади,інформаторами тощо,а йде по найменшому шляху опору - сідає за комп,знаходить якогось дебіла що славить ***** і москалів - і відразу приїзджає група,затримують,знімають відоси і роздають нагороди...Але це в мирні часи можна було самим організувати провокацію,і самим же її ліквідувати...У війну така хєрня не проходить...Зеленський вигнав свого дружбана з кнрівника СБУ,але до тих,кого той наплодив видно руки не дійшли...
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14.09.2022 13:36 Ответить
Чергове фуфло, від сбу - філії фсб!((((
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14.09.2022 13:55 Ответить
На палю і усі справи.
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14.09.2022 13:40 Ответить
Пишуть: "Прославляв пу#ина", а я кращих анекдотів про ***** та свинопсів і не зустрічав
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14.09.2022 13:44 Ответить
Після війни піде в депутати.
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14.09.2022 14:00 Ответить
І знову - ну нах*я воно нам живе?
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14.09.2022 14:10 Ответить
ватомазахист
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14.09.2022 15:10 Ответить
Повісити його в квартирі
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14.09.2022 22:14 Ответить
 
 