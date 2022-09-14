ГБР задержало военного РФ, которого оккупанты "забыли", когда бежали во время наступления ВСУ в Харьковской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Государственное бюро расследований в рамках стабилизационных мер продолжает работу на деоккупированных территориях Харьковской области. Сотрудники ГБР проверяют информацию о предателях и коллаборантах, которые сотрудничали с оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

"Работникам ГБР удалось задержать российского военного, жителя Московской области, который скрывался вблизи поселка Шевченково Купянского района. Его забыли забрать с собой оккупанты, когда бежали во время наступления Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Оккупант признался, что пошел воевать против Украины ради денег. Ему обещали 4 тысячи российских рублей за каждый день службы. Задержанный подписал контракт с российской армией 6 сентября, а уже 7 сентября его подразделение разбили Вооруженные Силы Украины.

ГБР передаст задержанного оккупанта СБУ для дальнейшей проверки и принятия соответствующих мер.

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