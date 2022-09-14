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ГБР задержало военного РФ, которого оккупанты "забыли", когда бежали во время наступления ВСУ в Харьковской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Государственное бюро расследований в рамках стабилизационных мер продолжает работу на деоккупированных территориях Харьковской области. Сотрудники ГБР проверяют информацию о предателях и коллаборантах, которые сотрудничали с оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

"Работникам ГБР удалось задержать российского военного, жителя Московской области, который скрывался вблизи поселка Шевченково Купянского района. Его забыли забрать с собой оккупанты, когда бежали во время наступления Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Оккупант признался, что пошел воевать против Украины ради денег. Ему обещали 4 тысячи российских рублей за каждый день службы. Задержанный подписал контракт с российской армией 6 сентября, а уже 7 сентября его подразделение разбили Вооруженные Силы Украины.

ГБР передаст задержанного оккупанта СБУ для дальнейшей проверки и принятия соответствующих мер.

Смотрите: Задержан предатель, который помогал врагу грабить своих односельчан на Харьковщине, - СБУ. ФОТО

ГБР задержало военного РФ, которого оккупанты забыли, когда бежали во время наступления ВСУ в Харьковской области 01

ГБР задержало военного РФ, которого оккупанты забыли, когда бежали во время наступления ВСУ в Харьковской области 02

ГБР задержало военного РФ, которого оккупанты забыли, когда бежали во время наступления ВСУ в Харьковской области 03

армия РФ (19210) Харьковщина (5577) ГБР (2985)


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Топ комментарии
+21
Вже не молодий, а дурний.
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14.09.2022 13:42
+18
Ще й як пруха! Вижив же.
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14.09.2022 13:43
+18
"Про подарунки"
///

- Доброго дня, Альбертовичу.
- Доброго дня.
- У меня для Вас є подарунок.
- Давай.
- Я тут з мертвого бурята шолом зняв.
( Протягує обгорілого шолома )

- І… що?
( Мовчу )
- Я там чув, що Ви роздали вже десь пів тисячі автівок для військових.
- Ну.
- А нам допоможете?
- Ми всім допомагаємо. Але є одна умова - лише тим, хто на передовій.
- Міняю шолом на пікапи.
( Посміхається )

Вчора передали славетній Житомирській 95-й два пікапи та бус.
Виміняли на шолом. Не глядя)))

Скоро буде вже 600 автівок - які міська влада Дніпра віддала на фронт." - написав Борис Філатов.
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14.09.2022 13:55
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непруха повна !
навіть 4 тис. деревяних не встих "срубіть"

підписав контракт з російською армію 6 вересня, а вже 7 вересня його підрозділ розбили Збройні Сили України.
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14.09.2022 13:40 Ответить
Ще й як пруха! Вижив же.
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14.09.2022 13:43 Ответить
А белая Каліна?

Промчалась мимо его родителей 😫😂
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14.09.2022 14:12 Ответить
ГАНДОН ШТОПАНЫЙ , сколько убил украинцев⁉️Чтоб, ты сдох мразь -палач в страшных муках‼️
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14.09.2022 14:18 Ответить
"Йому обіцяли 4 тисячі російських рублів за кожен день служби. Затриманий підписав контракт з російською армію 6 вересня, а вже 7 вересня його підрозділ розбили Збройні Сили України" оце фартовий чувак
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14.09.2022 13:42 Ответить
Зато покатався на шару, Європу побачив 😂
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14.09.2022 14:14 Ответить
"Забагатів"!
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14.09.2022 14:41 Ответить
Вже не молодий, а дурний.
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14.09.2022 13:42 Ответить
лишняя хромосома на голову жмьоть😂
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14.09.2022 14:15 Ответить
Так вік розуму не додає.))))
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14.09.2022 14:21 Ответить
а вік, то не ознака мудрості
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14.09.2022 14:24 Ответить
Смолоду прореха, к старости дыра.
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14.09.2022 14:27 Ответить
О-о, сивий уже. Зовсім немолодий.
Не дарма кажуть, що до більшості людей мудрість приходить із роками, але до деяких рокі приходять поодинці
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14.09.2022 13:42 Ответить
Модняча шапка на ньому.
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14.09.2022 13:46 Ответить
скотч закінчився, замотали стрейчплівкою
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14.09.2022 13:50 Ответить
Це мабуть подорожник примотали, він же хворий на усю голову !
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14.09.2022 14:04 Ответить
Думала, що лопух.
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14.09.2022 14:14 Ответить
Я таки шапки на хасідах бачив - вони кульки на голову вдягають, щоб мєха не настали

Може він із ортодоксальних? 😂
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14.09.2022 14:17 Ответить
судя по тельняшке морпех - элитные войска расейской *********
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14.09.2022 13:47 Ответить
Замість кулька на голову треба було гондон надіти. Щоб усі бачили, хто він є.
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14.09.2022 13:47 Ответить
Пізно, вже вилупився 😂
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14.09.2022 14:18 Ответить
Що за презерватив на кумполі?
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14.09.2022 13:52 Ответить
"Про подарунки"
///

- Доброго дня, Альбертовичу.
- Доброго дня.
- У меня для Вас є подарунок.
- Давай.
- Я тут з мертвого бурята шолом зняв.
( Протягує обгорілого шолома )

- І… що?
( Мовчу )
- Я там чув, що Ви роздали вже десь пів тисячі автівок для військових.
- Ну.
- А нам допоможете?
- Ми всім допомагаємо. Але є одна умова - лише тим, хто на передовій.
- Міняю шолом на пікапи.
( Посміхається )

Вчора передали славетній Житомирській 95-й два пікапи та бус.
Виміняли на шолом. Не глядя)))

Скоро буде вже 600 автівок - які міська влада Дніпра віддала на фронт." - написав Борис Філатов.
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14.09.2022 13:55 Ответить
- Вуха в шоломі

Філатова посміхнувся 😂
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14.09.2022 14:20 Ответить
за ті вуха запаску на бусік віддав)))
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14.09.2022 14:24 Ответить
Кратко о "второй армии галактики"
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14.09.2022 14:00 Ответить
"Галактикос"(с)

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14.09.2022 14:10 Ответить
Один орк стоіть в кросівках , тварюка 100% викрав у місцевих жителів міста !!
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14.09.2022 14:11 Ответить
А шо подєлаєш? Кірза понатирала мозолі на ратицяхне нюхавшому пороху лугандону,
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14.09.2022 16:17 Ответить
Они там у стены на расстрел поставлены?
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14.09.2022 15:03 Ответить
"Молодая была уже немолода."(с)
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14.09.2022 14:08 Ответить
...та ще й дурна як довбня 😂
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14.09.2022 14:21 Ответить
Ну а як би ти поступив/ Ну розтріляйте. Ось і відповідь, що вони роблять з нашими полоненними.
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14.09.2022 14:16 Ответить
Это эти, добровольцы, которых сейчас на 3-месячные контракты набирают.

Значит сознательно шел воевать против Украины.

Тут уже не отмажется, что на учениях был.
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14.09.2022 14:40 Ответить
Вставай кацап пора... патриот куев...
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14.09.2022 14:45 Ответить
Новина, задля перших трьох літер у назві статті ....
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14.09.2022 14:45 Ответить
Орки не розуміють, ЧОМУ ЇХ НЕ РОЗСТРІЛЮЮТЬ!!!!! Вони зробили б тільки так.
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14.09.2022 14:51 Ответить
Ого! Ця контора, виявляється, уміє не тільки ганятися за Порошенком і кошмарити волонтерів, а ще й ловити рашистів, які вже загубилися і ніякої небезпеки не несуть!
Слава де-бе-ерії!
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14.09.2022 15:10 Ответить
Обличчя рожеве, чисто вибрите, на формі нема жодної плями, також нема ідентіфікаційних стрічок. Таке враження, що вони полоненного у ВСУ випросили, чи обміняли на щось.
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14.09.2022 23:05 Ответить
Не стільки того затримання, як піару від ДБР!
А затримали співробітка ДБР, який арештовував клістрони у ПВО?
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14.09.2022 15:16 Ответить
Та ви шо! Це не на часі! Єднаймося навколо найвеличнішого щеневтіка оманського.
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14.09.2022 16:19 Ответить
з ним наші вороги об'єднані, тому я пас!
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14.09.2022 16:22 Ответить
Та я вас ні в чому не звинувачую. Це в мене такий сарказм на недолугі а можливо ворожі дії зечмонь.
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14.09.2022 21:36 Ответить
У меня такое впечатление, что кулёк на голову он сам натянул, когда прятался в сарае, от дождя....
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14.09.2022 15:38 Ответить
Відбілює Володя ДБРовських лорлів від того бруду, який вони залишили після своєї роботи по фальшуванню справ проти генералів Марченко, Павловського, спецназівця "Ріфа", Федини, Біленької та інших. Про знищення "Кузні на Рибальському", КРАЗа, "Богдана". Просто дана команді військовим, які проводять зачистку передавати затриманих не поліції, СБУ , а ДБР і вони починають піаритися по Вовиному єдиному телевізору і скоро стануть також, як "лисий" орденоносцями. Ніхто нічого Володя не забув.
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14.09.2022 16:31 Ответить
ще одна чмоня в пакеті
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14.09.2022 17:42 Ответить
600 долларів для русні це захмарна зарплата, більш ніж достатньо щоб іти за неї убивать. І це мацковская область на секунду. Ніщєброди ******.
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03.02.2023 08:36 Ответить
 
 