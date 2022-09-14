ГБР задержало военного РФ, которого оккупанты "забыли", когда бежали во время наступления ВСУ в Харьковской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Государственное бюро расследований в рамках стабилизационных мер продолжает работу на деоккупированных территориях Харьковской области. Сотрудники ГБР проверяют информацию о предателях и коллаборантах, которые сотрудничали с оккупантами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
"Работникам ГБР удалось задержать российского военного, жителя Московской области, который скрывался вблизи поселка Шевченково Купянского района. Его забыли забрать с собой оккупанты, когда бежали во время наступления Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
Оккупант признался, что пошел воевать против Украины ради денег. Ему обещали 4 тысячи российских рублей за каждый день службы. Задержанный подписал контракт с российской армией 6 сентября, а уже 7 сентября его подразделение разбили Вооруженные Силы Украины.
ГБР передаст задержанного оккупанта СБУ для дальнейшей проверки и принятия соответствующих мер.
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навіть 4 тис. деревяних не встих "срубіть"
підписав контракт з російською армію 6 вересня, а вже 7 вересня його підрозділ розбили Збройні Сили України.
Промчалась мимо его родителей 😫😂
Не дарма кажуть, що до більшості людей мудрість приходить із роками, але до деяких рокі приходять поодинці
Може він із ортодоксальних? 😂
///
…
- Доброго дня, Альбертовичу.
- Доброго дня.
- У меня для Вас є подарунок.
- Давай.
- Я тут з мертвого бурята шолом зняв.
( Протягує обгорілого шолома )
- І… що?
( Мовчу )
- Я там чув, що Ви роздали вже десь пів тисячі автівок для військових.
- Ну.
- А нам допоможете?
- Ми всім допомагаємо. Але є одна умова - лише тим, хто на передовій.
- Міняю шолом на пікапи.
( Посміхається )
…
Вчора передали славетній Житомирській 95-й два пікапи та бус.
Виміняли на шолом. Не глядя)))
…
Скоро буде вже 600 автівок - які міська влада Дніпра віддала на фронт." - написав Борис Філатов.
Філатова посміхнувся 😂
Значит сознательно шел воевать против Украины.
Тут уже не отмажется, что на учениях был.
Слава де-бе-ерії!
А затримали співробітка ДБР, який арештовував клістрони у ПВО?