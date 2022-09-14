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В освобожденной Балаклее подтвердили смерть человека от пыток в отделении полиции во время российской оккупации. ФОТОрепортаж

В помещении Балаклейского отделения полиции, где во время оккупации российские военные и спецслужбы содержали и пытали местных жителей.

Об этом сообщил начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов, передает Цензор.НЕТ.

По данным Сергея Болвинова, в админздании полицейского участка находились военные так называемой "ЛНР" и чеченской республики, а также представители омона г. Тольятти и ФСБ РФ. В каждом помещении содержалось от 8 до 15 человек, за которыми тайно вели наблюдение.

"В ходе осмотра здания мы обнаружили провода, которые вели к скрытым видеокамерам в помещениях, где содержались заложники. Люди, в том числе и женщины, спали на полу, а на допросах их пытали электрическим током. В настоящее время у нас один подтвержденный факт смерти человека в результате пыток. Нам известны анкетные данные потерпевшего и место захоронения, поэтому будем проводить эксгумацию для дальнейших процессуальных действий", - отметил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области.

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Убегая из украинского города, оккупанты оставили заключенных в закрытых помещениях. Впрочем, один из заложников смог разбить окно и выбраться, чтобы открыть все двери и освободить других. Поэтому точное количество удерживаемых и пострадавших еще уточняется.

В освобожденной Балаклее подтвердили смерть человека от пыток в отделении полиции во время российской оккупации 01
В освобожденной Балаклее подтвердили смерть человека от пыток в отделении полиции во время российской оккупации 02
В освобожденной Балаклее подтвердили смерть человека от пыток в отделении полиции во время российской оккупации 03
В освобожденной Балаклее подтвердили смерть человека от пыток в отделении полиции во время российской оккупации 04

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Нацполиция (16459) пытки (833) Балаклея (260) военные преступления (1434)


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расєяне хуже нацистов
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14.09.2022 17:30 Ответить
вони і є фашистами.
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14.09.2022 17:47 Ответить
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14.09.2022 18:00 Ответить
Время для молитв и воспоминаний будет потом. А пока и живые, и мертвые требуют только одного: смерти врагу. Убить их всех - вот единственная задача. Никаких перемирий, минсков, стамбулов, хавасюртов и прочего. Враг должен подохнуть как позорная собака. Даже если это мусора из Владивостока за много тысяч километров. Фура их Казахстана с диверсантом и с парой тонн взрывчатки, которую под видом мебельной компании оставить у входа в здание росгвардии, а затем взорвать всю эту сволочь. Даже там, где они не ждут. В пытках однозначно участвовали как правило те, кто живут очень далеко от нас. Ростовские как правило реально будут боятся, что их узнают и убьют их семью в их же городе. А вот эта сволочь за тысячи км считает себя неуязвимой. Надо это подправить, взорвав в воздух пару зданий вместе с ними, а также построенных лично для мусоров человейников в 24 этажа, еще лучше будет.
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14.09.2022 19:33 Ответить
Місцевих мусорів теж на мішало б перевірити. Колоборантів серед них не мало.
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14.09.2022 18:50 Ответить
Опять после ухода рашистов помещения выглядит как притон бомжей.
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14.09.2022 19:06 Ответить
А кто они если не идейные бомжи?
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14.09.2022 19:55 Ответить
 
 