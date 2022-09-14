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В Чечне 16-летний сын Кадырова возглавил все детские и молодежные организации. ФОТО

16-летний сын главы Чечни Ахмед Кадыров встретился с министром образования России Сергеем Кравцовым для обсуждения "новых идей воспитания молодого поколения".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Кавказ.Реалии.

Несовершеннолетний Ахмед получил должность регионального председателя Российского движения детей и молодежи. На встрече заявили, что под его руководством будут объединены все существующие в регионе детские и молодежные организации.

Как утверждается, деятельность сына Кадырова будет нацелена на проведение государственной политики в пользу детей и молодежи Чеченской республики.

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Как известно, высокие должности на госслужбе уже занимают дети, племянники, сестры, двоюродные и четырехюродные братья Рамзана Кадырова. В целом, по данным Кавказ.Реалии, государственные должности в разное время занимали около 100 родственников Рамзана Кадырова. Сам председатель Чечни в ответ на обвинения в продвижении по карьерной лестнице членов своей семьи заявлял: "Мне не стыдно. Если я отвечаю за свой народ, за республику и если я справлюсь, то какая им разница, кто будет министром, главой района, главой администрации" или главой правительства? Меня это мало волнует.

Рамзан Кадыров внесен в список санкций за серьезное нарушение прав человека. Санкции распространяются также на его супругу Медни Кадырову и дочерей Айшат и Карину Кадыровых и предусматривают, в частности, запрет на въезд в страну и деловые контакты, а также замораживание активов на территории Соединенных Штатов. Ранее в отношении Кадырова были введены экономические санкции.

Смотрите также: Идентифицирован приятель Кадырова Бисаев, который пытал несовершеннолетнего во время оккупации Киевщины, - СБУ. ФОТО

Автор: 

дети (6492) Кадыров Рамзан (801) Чечня (637)


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Топ комментарии
+32
Плем'я - признак відсталого на століття суспільства
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14.09.2022 17:55
+23
помалу расия возвращается в средневековье, скоро там будут править дети с регентами
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14.09.2022 17:56
+23
Або скажемо наукоподібніше - трайбалізм.
200 років росія підкорює Кавказ, а результат бачимо на власні очі.
І якщо за 200 років вона не зуміла інтегрувати ці дикі племена, то надії вже нема. Або, скоріше навпаки - ці дикі племена почали інтегрувати росію
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14.09.2022 18:03
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Правила форума Совет форумчан
Плем'я - признак відсталого на століття суспільства
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14.09.2022 17:55 Ответить
Або скажемо наукоподібніше - трайбалізм.
200 років росія підкорює Кавказ, а результат бачимо на власні очі.
І якщо за 200 років вона не зуміла інтегрувати ці дикі племена, то надії вже нема. Або, скоріше навпаки - ці дикі племена почали інтегрувати росію
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14.09.2022 18:03 Ответить
помалу расия возвращается в средневековье, скоро там будут править дети с регентами
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14.09.2022 17:56 Ответить
В кращих традиціях передачі влади! Яка гидота? Чому чеченців це влаштовує? Що воно тямить в 16 років?
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14.09.2022 17:56 Ответить
А що тямить чеченець з тейпу беной в віці 30 років з IQ 70 одиниць? Ну от що тямить сам кадиров з шестикласною освітою і фіктивним дипломом? Тож "стяг їм в руки" - чим більше тупих в управління тим легше нам їх знищувати.
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14.09.2022 18:00 Ответить
Тихо-тихо. Кадров, мєжду прочім, професор.)))
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14.09.2022 18:37 Ответить
Бери більше! Академік.
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14.09.2022 19:05 Ответить
"Росія пройшла шлях від академіка Сахарова до академіка Кадирова." ©
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14.09.2022 19:52 Ответить
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14.09.2022 20:39 Ответить
А батько щось тямить? Тільки Тік-Током бавиться, та овцами
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14.09.2022 18:07 Ответить
Він навчиться, дайте йому 100 днів...
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14.09.2022 18:53 Ответить
100 днів і тендітну овечку.
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14.09.2022 20:40 Ответить
младо-******
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14.09.2022 17:57 Ответить
" ... как почетный Святой, почетный Великомученик, почетный Папа Римский ... нашего королевства ... " ))). Какие же эти кацапы долбо...бы ))).
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14.09.2022 17:58 Ответить
Деградація не має межі!
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14.09.2022 17:59 Ответить
Ну боневтік тут прогає.
Він тільки своїх квартальних та корешів працевлаштував.
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14.09.2022 18:00 Ответить
Еще не вечер.

Боневтик может очень быстро превратится в подобие Кадырова .
Процесс уже идет.
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14.09.2022 18:09 Ответить
Жодних шансів.
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14.09.2022 19:08 Ответить
Оце лайно, в яке перетворили гордих чеченців буквально за десять років, і надихає орків лізти далі
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14.09.2022 18:00 Ответить
Та ніколи вони не були гордими. Ніколи! В 80-ті служив з ними. Їх там чоловік 30 було. Як зберуться в купу такі гордовиті мусульмани. Ну прямо суцільний Аллаху акбар! Якось моя бабуся прислала мені копченого сала. А воно ж пахне... Два брати Умарови були особливо ярими муслімами. Приходить спершу старший брат і просить сала. Даю а він, ****, погрожує - "брату скажеш заріжу". А потім приходить молодшенький "правовірний" і ситуація повторюється - "брату скажеш заріжу". Отакі вони у всьому... А як береш "за яйця" на якомусь косяку один на один то ледве не чоботи лижуть і лепечуть "братішка"... Це тільки кацапські "тварі дрожащіє" їх бояться.
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14.09.2022 19:17 Ответить
У "кращих" традиціях середньовіччя - "шестирічні царькі" незабаром будуть.
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14.09.2022 18:00 Ответить
Будут с рождения приписаны к должности
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14.09.2022 18:10 Ответить
Це той жирдяй якого як боксерську грушу відгамселили на рингу а потім віддали йому перемогу...
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14.09.2022 18:00 Ответить
Конкурс на должность Ахмед выиграл в долгой и упорной борьбе с конкурентами.))
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14.09.2022 18:01 Ответить
А в Украине, эти черножопые животные ввели бы право первой ночи.
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14.09.2022 18:03 Ответить
Колєнька лукашенка біложопий, ну і що?
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14.09.2022 18:11 Ответить
Ох вже ці обдаровані діти...Депутатську недоторканість їм подавай
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14.09.2022 18:07 Ответить
Скоро эти дятлы еще и Нобелевские премии друг другу раздавать начнут ))).
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14.09.2022 18:07 Ответить
Шнобелівські.
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14.09.2022 18:12 Ответить
у чеченці особлива любов до кіз кацапів

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14.09.2022 18:14 Ответить
В його віці Кадирка заразив першого кацапа, а цей лише дитячі організації очолив
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14.09.2022 18:15 Ответить
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14.09.2022 18:17 Ответить
Крошка свын к отец пришёл
И спрасыла кироха, -
Маладёжний орган хачу да?
Хрюкнул сыно он в ответ, -
Карашо бэры мой кароший дон.
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14.09.2022 18:21 Ответить
В нашого презедента також є незамінний кадр Єрмак, який очолив все на світі, від розподілу гуманітарки до міжнародних комісій.
Не розчахнувся би, сидячи на такому широкому шпагаті.
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14.09.2022 18:24 Ответить
Староста у всіх класах всіх шкіл?
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14.09.2022 18:32 Ответить
🤣
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14.09.2022 18:35 Ответить
Это который? Который жирный уродец, боксирующий и побеждающий против падающего от воздуха негра?

Но для нас это хорошая новость. Чеченцы - враги русских. Их в Москве сотни тысяч. Борцухи, многие с оружием, абсолютно все имеют друзей и контакты друг друга, могут за считанные минуты выставить большое число людей в конкретную точку. Кадыров предатель конечно, но он не особо и популярен среди именно имеющих авторитет людей. Но и с ним в том числе можно найти взаимовыгодное сотрудничество. Либо без него, а с чеченцами. Это даже обязательно, это удар в спину и расчленение России на куски. Чеченцы намного, намного полезнее, чем даже коренные украинцы, кто живет в РФ десять или двадцать лет. Последние какие-то очень слабые, несколько сотен работают на диверсии, остальные так.. никак. Выученная беспомощность ударила по ним и уничтожила боевой дух. А вот чеченцы на подъеме. Они реально перережут всех русских изнутри, например какого-то ракетного ученого, который идет из института домой. За небольшую сумму забьют его до смерти, а для нас это великолепное событие. С ними надо взаимодействовать и искать выгоду. Разделяй и властвуй.
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14.09.2022 18:33 Ответить
Наверняка он еще и талантливый бизнесмен и пишет докторскую по овцеводству
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14.09.2022 18:49 Ответить
Так і треба тому міністру. Це ж публічне приниження спілкуватись з сосунком кадирівським.
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14.09.2022 18:53 Ответить
Целый министр проводит совещания со щенком страны, которую якобы победила рашка. Бугагага
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14.09.2022 19:03 Ответить
ослойобья тугосеря
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14.09.2022 19:16 Ответить
Чогось згадалось...

"Солдаты чирикали, как воробьи, и нервничали, как девственницы в брачную ночь. В дверь вошли еще три офицера. За ними шла нянька, которая вела за руку десятилетнего идиота в капитанском мундирчике со слюнявчиком.
- Бу-у-у-у… пьиветик, мальчики, - сказал капитан.
- Капитан выражает вам свое почтение. - перевел суховатый голос какого-то первого лейтенанта.
- Это ты, который в кьяватке?
- Ив первую очередь герою сегодняшнего дня.
- Чего-то я хотел сказать, да позабыл…
- И далее он желает информировать доблестного воина, спасшего наш крейсер, что ему присвоено звание Заряжающего 1-го класса, каковой чин автоматически продлевает срок службы на семь лет. После выписки из госпиталя доблестный герой будет при первой же оказии отправлен в Императорскую Ставку на Гелиор, где Император лично вручит ему орден Пурпурной Стрелы с подвеской Туманности Угольного Мешка.
- Хочу на горшок…
- А теперь обязанности призывают капитана на капитанский мостик. Посему он шлет вам всем свои наилучшие пожелания." (С)
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14.09.2022 19:17 Ответить
Це ***** якийсь СЮР...
Та не просто "СЮР", а "СЮР наскальними малюнками"...
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14.09.2022 19:29 Ответить
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14.09.2022 19:40 Ответить
Т.к. этот педаДон несовершеннолетний, то резать головы будет тоже пока только несовершеннолетним.
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14.09.2022 19:46 Ответить
Так вот как выглядит потомство *******.
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14.09.2022 19:48 Ответить
Скоро його батько буде управляти всім кацапстаном...відновлюйте ГуЛАГ
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14.09.2022 19:59 Ответить
«Какая разніца» нічого нікому не нагадує?
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14.09.2022 20:08 Ответить
Сын Кадырова? И ему уже 16 лет? А своего первого русского он уже убил
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14.09.2022 20:12 Ответить
Цей цирк скоро скінчиться .На Кавказі вже нависла війна.І Кадирова і всю його сім'ю переб'ють cамі чеченці,
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14.09.2022 20:33 Ответить
Херня, вон кадырка уже в этом возрасте русским борькам головы отрезал, за что и был удостоен героя раиси
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14.09.2022 21:30 Ответить
Парень жизнь к успееху шёл!
Всё таки он-Полковник фсб
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14.09.2022 21:31 Ответить
який батько - такий син
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15.09.2022 04:15 Ответить
 
 