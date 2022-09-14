В Чечне 16-летний сын Кадырова возглавил все детские и молодежные организации. ФОТО
16-летний сын главы Чечни Ахмед Кадыров встретился с министром образования России Сергеем Кравцовым для обсуждения "новых идей воспитания молодого поколения".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Кавказ.Реалии.
Несовершеннолетний Ахмед получил должность регионального председателя Российского движения детей и молодежи. На встрече заявили, что под его руководством будут объединены все существующие в регионе детские и молодежные организации.
Как утверждается, деятельность сына Кадырова будет нацелена на проведение государственной политики в пользу детей и молодежи Чеченской республики.
Как известно, высокие должности на госслужбе уже занимают дети, племянники, сестры, двоюродные и четырехюродные братья Рамзана Кадырова. В целом, по данным Кавказ.Реалии, государственные должности в разное время занимали около 100 родственников Рамзана Кадырова. Сам председатель Чечни в ответ на обвинения в продвижении по карьерной лестнице членов своей семьи заявлял: "Мне не стыдно. Если я отвечаю за свой народ, за республику и если я справлюсь, то какая им разница, кто будет министром, главой района, главой администрации" или главой правительства? Меня это мало волнует.
Рамзан Кадыров внесен в список санкций за серьезное нарушение прав человека. Санкции распространяются также на его супругу Медни Кадырову и дочерей Айшат и Карину Кадыровых и предусматривают, в частности, запрет на въезд в страну и деловые контакты, а также замораживание активов на территории Соединенных Штатов. Ранее в отношении Кадырова были введены экономические санкции.
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200 років росія підкорює Кавказ, а результат бачимо на власні очі.
І якщо за 200 років вона не зуміла інтегрувати ці дикі племена, то надії вже нема. Або, скоріше навпаки - ці дикі племена почали інтегрувати росію
Він тільки своїх квартальних та корешів працевлаштував.
Боневтик может очень быстро превратится в подобие Кадырова .
Процесс уже идет.
кізкацапів
И спрасыла кироха, -
Маладёжний орган хачу да?
Хрюкнул сыно он в ответ, -
Карашо бэры мой кароший дон.
Не розчахнувся би, сидячи на такому широкому шпагаті.
Но для нас это хорошая новость. Чеченцы - враги русских. Их в Москве сотни тысяч. Борцухи, многие с оружием, абсолютно все имеют друзей и контакты друг друга, могут за считанные минуты выставить большое число людей в конкретную точку. Кадыров предатель конечно, но он не особо и популярен среди именно имеющих авторитет людей. Но и с ним в том числе можно найти взаимовыгодное сотрудничество. Либо без него, а с чеченцами. Это даже обязательно, это удар в спину и расчленение России на куски. Чеченцы намного, намного полезнее, чем даже коренные украинцы, кто живет в РФ десять или двадцать лет. Последние какие-то очень слабые, несколько сотен работают на диверсии, остальные так.. никак. Выученная беспомощность ударила по ним и уничтожила боевой дух. А вот чеченцы на подъеме. Они реально перережут всех русских изнутри, например какого-то ракетного ученого, который идет из института домой. За небольшую сумму забьют его до смерти, а для нас это великолепное событие. С ними надо взаимодействовать и искать выгоду. Разделяй и властвуй.
"Солдаты чирикали, как воробьи, и нервничали, как девственницы в брачную ночь. В дверь вошли еще три офицера. За ними шла нянька, которая вела за руку десятилетнего идиота в капитанском мундирчике со слюнявчиком.
- Бу-у-у-у… пьиветик, мальчики, - сказал капитан.
- Капитан выражает вам свое почтение. - перевел суховатый голос какого-то первого лейтенанта.
- Это ты, который в кьяватке?
- Ив первую очередь герою сегодняшнего дня.
- Чего-то я хотел сказать, да позабыл…
- И далее он желает информировать доблестного воина, спасшего наш крейсер, что ему присвоено звание Заряжающего 1-го класса, каковой чин автоматически продлевает срок службы на семь лет. После выписки из госпиталя доблестный герой будет при первой же оказии отправлен в Императорскую Ставку на Гелиор, где Император лично вручит ему орден Пурпурной Стрелы с подвеской Туманности Угольного Мешка.
- Хочу на горшок…
- А теперь обязанности призывают капитана на капитанский мостик. Посему он шлет вам всем свои наилучшие пожелания." (С)
Та не просто "СЮР", а "СЮР наскальними малюнками"...
Всё таки он-Полковник фсб