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ОП о ликвидации последствий ракетных обстрелов гидротехнических сооружений Кривого Рога: Ситуация контролируемая, в ближайшее время проблема будет устранена. ФОТОрепортаж

Ликвидация последствий ракетного удара по Кривому Рогу продолжается. Уровень воды в реке Ингулец уже начал снижаться.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь в Кривом Роге после ударов по российским ракетам. 112 домов подтоплены. Сочувствую семьям, но главное, что живы и здоровы! Местные власти организовали четыре пункта сбора граждан для эвакуации в безопасную зону. А спасатели спасли 11 человек", – отмечает он.

"Я писал, что утечка объемов воды достигла 100 м кубических. В результате такого прорыва уровень воды в реке Ингулец повысился от 100 см до 190 см. Понимая проблему, для понижения уровня воды пришлось взрывать часть гидротехнических сооружений, ниже по течению. После изнурительных работ этой долгой ночью удалось поставить первый затвор-шандор и зафиксировали снижение уровня воды на всех участках на 4-6 см. После установки второго затвора уровень воды в реке уже снизился на 40 см", - добавляет Тимошенко.

По его словам, спасатели работают над полной локализацией утечки. Ситуация контролируемая и уже в ближайшее время проблема будет устранена.

Также читайте: Ликвидация последствий ракетного удара по Кривому Рогу продолжается. Поток воды существенно снизился, - Вилкул

ОП о ликвидации последствий ракетных обстрелов гидротехнических сооружений Кривого Рога: Ситуация контролируемая, в ближайшее время проблема будет устранена 01
ОП о ликвидации последствий ракетных обстрелов гидротехнических сооружений Кривого Рога: Ситуация контролируемая, в ближайшее время проблема будет устранена 02
ОП о ликвидации последствий ракетных обстрелов гидротехнических сооружений Кривого Рога: Ситуация контролируемая, в ближайшее время проблема будет устранена 03
ОП о ликвидации последствий ракетных обстрелов гидротехнических сооружений Кривого Рога: Ситуация контролируемая, в ближайшее время проблема будет устранена 04
ОП о ликвидации последствий ракетных обстрелов гидротехнических сооружений Кривого Рога: Ситуация контролируемая, в ближайшее время проблема будет устранена 05

"Нет таких ракет, которые могли бы попасть в наше желание победить", - резюмирует заместитель главы ОП.

В соцсетях появилось видео с места "прилета" в Кривом Роге – повреждена плотина на Карачуновском водохранилище, из-за чего повысился уровень воды в реке Ингулец.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты попытались затопить Кривой Рог. В Офисе Президента сообщали об ударе 8 крылатыми ракетами по гидротехническим сооружениям города.

Кривой Рог (1403) обстрел (27129) подтопление (156) ракеты (3569) Тимошенко Кирилл (432)


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Топ комментарии
+6
***** взорвал дамбу 6-8 ракетами = 30 млн$ , которую востановят за 2-3 дня. ПОБЕДА.
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15.09.2022 10:22
+6
Кірюша, клован ти наш, краще розкажи нам, про що там твій шеф Д'єрмак домовився перед самим початком вторгнення з Козаком?
Про рівень води в Інгулці то таке, то Криворізька РВА сама розбереться.

Що за план Д'єрмак-Козак?
Детальніше, пліз!
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15.09.2022 10:23
+5
уж ты бы лучше бы молчало бы... из-за таких "умных", сидящих на сребрениках иуды, до Херсона дошли за один день, Мариуполь превратили в Ковентри...
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15.09.2022 10:16
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а при чем охвыс к ликвидации последствий обстрела? для этого есть местная власть... хотя, да... вчера в Изюм за народные деньги попи*довали зеленьський, дерьмак, дьячок... наградили синесинева и телетелехова орденами... видать, дудин таки правду врезал, что зеля так быстро старается наградить...
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15.09.2022 10:02 Ответить
уж ты бы лучше бы молчало бы... из-за таких "умных", сидящих на сребрениках иуды, до Херсона дошли за один день, Мариуполь превратили в Ковентри...
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15.09.2022 10:16 Ответить
А может изза таких иуд как ты? Или тебе напомнить кто безальтернативно торговал с Парашей вместо строить оборону?
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15.09.2022 10:23 Ответить
Ну напомни..
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15.09.2022 10:26 Ответить
Що воно може "напомніть"? Хіба тільки те що йому в кварталі розкажуть
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15.09.2022 10:36 Ответить
Ну яке має відношення до цих ситуацій заступник завхоза. Тільки піаряться і базікають. Це справа КМУ і місцевої адміністрації Зелена банда намагається повністю узурпувати владу поза вимагами Конституції
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15.09.2022 10:12 Ответить
Добре.
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15.09.2022 10:13 Ответить
Хто пише текст хоч дивиться що пише? Які можуть бути "100 м кубічних"?? Це одна фура по объему, взагалі не обєм що десь рівень піднявся.

100 тисяч м3 може?
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15.09.2022 10:14 Ответить
100 кубов в секунду.
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15.09.2022 10:21 Ответить
Потрібно якнайшвидше понизити рівень води у Київському й інших водосховищах на Дніпрі для зниження масштабу ймовірних катастроф в разі ракетно-бомбових ударів рашистів по дамбах.
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15.09.2022 10:19 Ответить
У Київському не треба, нехай лишається. У разі удару хоч позмиває усі ті маєткі нижче Києва що понамивали пісок і позагороджували доступ до річки.
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15.09.2022 10:22 Ответить
В разі повного прориву це однаково не допоможе . Але ще треба прорвати .!! У всіх ГЕС на Дніпрі такий запас міцності , що розбити їх можна - ну хіба що ядерною зброєю .. .
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15.09.2022 10:38 Ответить
***** взорвал дамбу 6-8 ракетами = 30 млн$ , которую востановят за 2-3 дня. ПОБЕДА.
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15.09.2022 10:22 Ответить
Кірюша, клован ти наш, краще розкажи нам, про що там твій шеф Д'єрмак домовився перед самим початком вторгнення з Козаком?
Про рівень води в Інгулці то таке, то Криворізька РВА сама розбереться.

Що за план Д'єрмак-Козак?
Детальніше, пліз!
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15.09.2022 10:23 Ответить
От зновуж таки - яким боком Офіс Піару ЗЄрмака до подій у Кривому Розі?
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15.09.2022 10:26 Ответить
В останні дні цей Тимошенко коментує усе,мабуть, щоб не забули. На фоні ЗСУ оп має вигляд просто оп.
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15.09.2022 10:42 Ответить
Так воно і в Ізюм героїчно їздило з Боневтіком.

Разом з ними навіть їздили колаборанти з забороненого видання Страна.юа
Таким чином до них може приєднатися і Мураєв з Шарієм.
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15.09.2022 10:49 Ответить
Ви їх морди бачили,аж сірі,видно закачалися по своїх дорогах кататися,що призвело до аварії, думаю фейкової.
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15.09.2022 10:53 Ответить
Зе - президент України , підтримав наших Воїнів . З чого тут надсміхатися ? На подобу кацапам?
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15.09.2022 10:59 Ответить
Верить ОП - себя не уважать.....
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15.09.2022 13:08 Ответить
 
 