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Новости Фото Война
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Освобождены пять подростков, которых оккупанты держали в подвале в Купянске. ФОТО

Пограничники в составе Сил обороны освобождают от оккупантов не только территорию Харьковщины, но и местных жителей, незаконно удерживаемых российскими захватчиками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, во время выполнения задач в Купянске пограничники по информации местных жителей обнаружили пятерых подростков в возрасте от 15 до 17 лет, закрытых рашистами в одном из подвальных помещений.

"Как выяснилось, к моменту освобождения четверо девушек и парень, находились в подвале уже 7 дней. Подростки, жители Купянского, Изюмского и Чугуевского районов, оказались студентами учебного заведения - будущими медиками. Освобожденные девушки и парень рассказали, что оккупанты проводили с ними фильтрационные мероприятия, после чего без объяснения причин закрыли в подвале. Благодарности подростков не было предела. Трудно представить, что могло случиться с детьми, если бы Силы обороны Украины не деоккупировали эту территорию", - говорится в сообщении.

В настоящее время с освобожденными девушками и парнем работают сотрудники компетентных правоохранительных органов, а пограничники, в Составе Сил обороны, продолжают защищать Украину от российских захватчиков.

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Освобождены пять подростков, которых оккупанты держали в подвале в Купянске 01

Госпогранслужба (6425) дети (6492) плен (2608) Харьковщина (5577) Купянск (631)


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Топ комментарии
+43
Ска, кацапи не люди. Вони мають зникнути
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15.09.2022 12:22
+31
рашисти - не люди.
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15.09.2022 12:22
+27
Спасибо нашим Воинам
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15.09.2022 12:20
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Спасибо нашим Воинам
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15.09.2022 12:20 Ответить
Ска, кацапи не люди. Вони мають зникнути
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15.09.2022 12:22 Ответить
рашисти - не люди.
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15.09.2022 12:22 Ответить
кацапи - брудні виродки
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15.09.2022 12:26 Ответить
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15.09.2022 12:31 Ответить
Там всі дівчатка і для чого , ці виродки кацапські , іх там тримали ?
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15.09.2022 12:42 Ответить
Вибачаюсь , є один хлопець !
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15.09.2022 12:45 Ответить
Вибачаюсь, але комусь потрібні і мальчікі!
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15.09.2022 15:27 Ответить
Ты имеешь ввиду что это была - станция утешения...
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15.09.2022 15:54 Ответить
Мабуть, орки щось таке планували, але не встигли зробити шкоди - наступ наших захисників і визволителів був для орків неочікувано стрімкий. Діти просиділи в холодному підвалі тиждень без їжі і, можливо, без води. Добре, що наші воїни їх вчасно звільнили і тепер все буде добре. Все буде Україна!
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15.09.2022 16:33 Ответить
Все це вчергове доводить той факт,що кацапи не люди,а біологічне сміття.
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15.09.2022 13:46 Ответить
Та ні, що ви таке говорите, їм же па тєлєвізару сказалі што ані вєлікій народ
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15.09.2022 14:03 Ответить
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15.09.2022 14:06 Ответить
У кацапів немає нічого людського, варвари, живодери. Не вкладається в голові, як така істота як людина може таке вчиняти, як вчиняють ці дикобрази.
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15.09.2022 14:06 Ответить
Це вони так асвабаждалі русскоязичноє насєлєніє. Висновки?
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15.09.2022 14:07 Ответить
В купянске есть давнее мед-училище, скорее оттуда.
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15.09.2022 16:02 Ответить
 
 