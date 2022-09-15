Освобождены пять подростков, которых оккупанты держали в подвале в Купянске. ФОТО

Пограничники в составе Сил обороны освобождают от оккупантов не только территорию Харьковщины, но и местных жителей, незаконно удерживаемых российскими захватчиками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, во время выполнения задач в Купянске пограничники по информации местных жителей обнаружили пятерых подростков в возрасте от 15 до 17 лет, закрытых рашистами в одном из подвальных помещений.

"Как выяснилось, к моменту освобождения четверо девушек и парень, находились в подвале уже 7 дней. Подростки, жители Купянского, Изюмского и Чугуевского районов, оказались студентами учебного заведения - будущими медиками. Освобожденные девушки и парень рассказали, что оккупанты проводили с ними фильтрационные мероприятия, после чего без объяснения причин закрыли в подвале. Благодарности подростков не было предела. Трудно представить, что могло случиться с детьми, если бы Силы обороны Украины не деоккупировали эту территорию", - говорится в сообщении.

В настоящее время с освобожденными девушками и парнем работают сотрудники компетентных правоохранительных органов, а пограничники, в Составе Сил обороны, продолжают защищать Украину от российских захватчиков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Волчанск на Харьковщине освобожден от российских оккупантов, - Госпогранслужба. ВИДЕО