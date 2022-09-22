Рашисты выпустили 26 мин по приграничному селу в Сумской области, - ОВА. ФОТО
Российские оккупационные войска совершили очередной обстрел Сумщины.
Об этом рассказал глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Великописаревская громада. Россияне в полдень выпустили 26 мин по одному из приграничных сел громады", - говорится в сообщении.
По словам Живицкого, результатами обстрела оккупантами являются разрушения, информация о пострадавших уточняется.
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Олег Смуток #384146
показать весь комментарий22.09.2022 18:06 Ответить Мне нравится 3
петро удеч #477971
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Stanislav Bryzhyk
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Stanislav Bryzhyk
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