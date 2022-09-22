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Рашисты выпустили 26 мин по приграничному селу в Сумской области, - ОВА. ФОТО

Российские оккупационные войска совершили очередной обстрел Сумщины.

Об этом рассказал глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Великописаревская громада. Россияне в полдень выпустили 26 мин по одному из приграничных сел громады", - говорится в сообщении.

По словам Живицкого, результатами обстрела оккупантами являются разрушения, информация о пострадавших уточняется.

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Рашисты выпустили 26 мин по приграничному селу в Сумской области, - ОВА 01

Рашисты выпустили 26 мин по приграничному селу в Сумской области, - ОВА 02

Автор: 

обстрел (27129) Сумская область (3125) Живицкий Дмитрий (242)


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У відповідь треба таку ж кількість снарядів по параші випустити - бажано Хайрамсами!
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22.09.2022 18:06 Ответить
А у відповідь? Так затрофеїли ж дохера їхнього добра...
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25.09.2022 06:33 Ответить
Та нє, дєрьмак кидать у відповідь не розрішає, а то ж путєн нападе.
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25.09.2022 22:25 Ответить
І головне - от хоть би, ****, одна малесенька ракетка впала на кончу-заспу!! Хоть одна! Але зась. Ворон ворону око не виклює.
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25.09.2022 22:28 Ответить
 
 