Рашисты выпустили 26 мин по приграничному селу в Сумской области, - ОВА. ФОТО

Российские оккупационные войска совершили очередной обстрел Сумщины.

Об этом рассказал глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Великописаревская громада. Россияне в полдень выпустили 26 мин по одному из приграничных сел громады", - говорится в сообщении.

По словам Живицкого, результатами обстрела оккупантами являются разрушения, информация о пострадавших уточняется.

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