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Пленному оккупанту сообщено о подозрении в убийстве жителя Киевщины. ФОТОрепортаж

Правоохранители установили и сообщили о подозрении военнослужащему РФ за убийство мирного жителя Киевской области. Он был взят в плен украинскими военнослужащими в августе в Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в начале марта 2022 вблизи с. Здвижовка Бучанского района подозреваемый вместе с другими сослуживцами армии РФ с применением автоматического стрелкового оружия расстрелял ехавший по автодороге легковой автомобиль ВАЗ.

Водитель автомобиля – мирный житель, погиб на месте. Пытаясь скрыть преступление, русские военнослужащие зарыли его тело в лесу.

"По результатам проведения комплекса следственных действий установлено местонахождение захоронения. В настоящее время тело погибшего передано в судебно-медицинское учреждение для проведения соответствующих экспертиз, а также установления личности. При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора военнослужащему, проходящему службу в одном из подразделений 331 парашютно-десантного полка 98 воздушно-десантной дивизии воздушно-десантных войск ВС РФ, сообщено о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины) )", - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются другие военнослужащие РФ, причастные к этому преступлению.

Досудебное расследование осуществляется Главным следственным управлением СБУ по оперативному сопровождению Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции Украины.

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Пленному оккупанту сообщено о подозрении в убийстве жителя Киевщины 01
Пленному оккупанту сообщено о подозрении в убийстве жителя Киевщины 02
Пленному оккупанту сообщено о подозрении в убийстве жителя Киевщины 03
Пленному оккупанту сообщено о подозрении в убийстве жителя Киевщины 04

Пленному оккупанту сообщено о подозрении в убийстве жителя Киевщины 05
Пленному оккупанту сообщено о подозрении в убийстве жителя Киевщины 06
Пленному оккупанту сообщено о подозрении в убийстве жителя Киевщины 07
Пленному оккупанту сообщено о подозрении в убийстве жителя Киевщины 08

армия РФ (19210) Киевская область (4132) Нацполиция (16459) убийство (6484) подозрение (490) Офис Генпрокурора (2467)


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и толку, все равно отдадут на обмен
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26.09.2022 14:16 Ответить
Судячи з фото автомобіля, це не могло статись після обстрілу з стрілецької зброї. Або фото не те. Або потім переїхав хтось це авто танком. В будь якому разі, треба дати йому ще п..ди!
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26.09.2022 14:20 Ответить
Нужно стимулировать орков сдавать своих собратьев за возможность обмена. Очные ставки, дознания, все дела. За убийство мирных жителей как минимум никакого попадания в обменный фонд.
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26.09.2022 14:30 Ответить
какого х*ра лицо замазывают этим у*бкам?
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26.09.2022 14:41 Ответить
Зачем морды этих тварей прятать?
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26.09.2022 15:03 Ответить
Всіх встановлених учасників вбивства мирного мешканця , привезти на місце в лісі де вони зховали його тіло , і закопати їх живими .
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26.09.2022 16:08 Ответить
 
 